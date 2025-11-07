Sao Pauló-i Nagydíj, sprintidőmérő
Lando Norris vezérletével a McLaren kettőse volt a leggyorsabb a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj egyetlen szabadedzésén, miközben a Red Bull és a Ferrari párosa a mezőny végén érkezett. Messzemenő következtetéseket ugyanakkor nem lehetett levonni, hiszen a mezőny nagy része nem is használta a lágy keveréket, sőt, a maranellóiaknál a keményen kívül nem is került elő más gumi. Arról, hogy miként alakul a sprintidőmérő, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 7., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Norris 1:09.975
|Sprintidőmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 8., SZOMBAT
|Sprintverseny
|15.00–16.00
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 9., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja
|18.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00
A Professzor először oktatta a mezőnyt
Népsport
Tegnap, 9:55
Közös lista: minden idők tíz legjobb Formula–1-es pilótája
F1
2025.11.03. 17:55
