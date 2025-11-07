Sao Pauló-i Nagydíj, sprintidőmérő

Lando Norris vezérletével a McLaren kettőse volt a leggyorsabb a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj egyetlen szabadedzésén, miközben a Red Bull és a Ferrari párosa a mezőny végén érkezett. Messzemenő következtetéseket ugyanakkor nem lehetett levonni, hiszen a mezőny nagy része nem is használta a lágy keveréket, sőt, a maranellóiaknál a keményen kívül nem is került elő más gumi. Arról, hogy miként alakul a sprintidőmérő, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ NOVEMBER 7., PÉNTEK Szabadedzés 1. Norris 1:09.975 Sprintidőmérő 19.00–20.00 NOVEMBER 8., SZOMBAT Sprintverseny 15.00–16.00 Időmérő 19.00–20.00 NOVEMBER 9., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja 18.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 22., 5.00 Katari Nagydíj, Loszaíl november 30., 17.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi december 7., 14.00