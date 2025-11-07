Nemzeti Sportrádió

Sao Pauló-i Nagydíj, sprintidőmérő

2025.11.07. 19:14
Fotó: AFP
Lando Norris vezérletével a McLaren kettőse volt a leggyorsabb a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj egyetlen szabadedzésén, miközben a Red Bull és a Ferrari párosa a mezőny végén érkezett. Messzemenő következtetéseket ugyanakkor nem lehetett levonni, hiszen a mezőny nagy része nem is használta a lágy keveréket, sőt, a maranellóiaknál a keményen kívül nem is került elő más gumi. Arról, hogy miként alakul a sprintidőmérő, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 7., PÉNTEK
Szabadedzés1. Norris 1:09.975
Sprintidőmérő19.00–20.00
NOVEMBER 8., SZOMBAT
Sprintverseny15.00–16.00
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 9., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja18.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

Ezek is érdekelhetik