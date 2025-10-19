Nemzeti Sportrádió

Strandröplabda: U21-es vb-elődöntős a Honti-Majoros, Kun páros

2025.10.19. 11:46
Honti-Majoros Chiara és Kun Stefánia párosa bejutott a mexikói U21-es strandröplabda-vb elődöntőjébe; a magyar férfi duó 9. lett.

Honti-Majoros Chiara és Kun Stefánia párosa a Mexikóban zajló U21-es strandröplabda-világbajnokságon a legjobb tizenhat között 2:1-re győzött a spanyol duó ellen, a negyeddöntőben pedig az osztrák riválisokkal szemben diadalmaskodott 2:0 arányban, így

bejutott az eseményen a legjobb négy közé. 

A világbajnoki elődöntőben az amerikai Henson, Wood kettős vár a magyarokra, vasárnap délután.

Tari Bence és Veress Ákos kettős a nyolcaddöntőben amerikai ellenféltől kapott ki 2:1-re, így a 9. helyen zárta a vb-t.

(Kiemelt képünk forrása: Beach Volleyball Hungary)

 

