Strandröplabda: U21-es vb-elődöntős a Honti-Majoros, Kun páros
Honti-Majoros Chiara és Kun Stefánia párosa bejutott a mexikói U21-es strandröplabda-vb elődöntőjébe; a magyar férfi duó 9. lett.
Honti-Majoros Chiara és Kun Stefánia párosa a Mexikóban zajló U21-es strandröplabda-világbajnokságon a legjobb tizenhat között 2:1-re győzött a spanyol duó ellen, a negyeddöntőben pedig az osztrák riválisokkal szemben diadalmaskodott 2:0 arányban, így
bejutott az eseményen a legjobb négy közé.
A világbajnoki elődöntőben az amerikai Henson, Wood kettős vár a magyarokra, vasárnap délután.
A Tari Bence és Veress Ákos kettős a nyolcaddöntőben amerikai ellenféltől kapott ki 2:1-re, így a 9. helyen zárta a vb-t.
(Kiemelt képünk forrása: Beach Volleyball Hungary)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik