Strandröplabda: U21-es vb-elődöntős a Honti-Majoros, Kun páros

Honti-Majoros Chiara és Kun Stefánia párosa a Mexikóban zajló U21-es strandröplabda-világbajnokságon a legjobb tizenhat között 2:1-re győzött a spanyol duó ellen, a negyeddöntőben pedig az osztrák riválisokkal szemben diadalmaskodott 2:0 arányban, így

bejutott az eseményen a legjobb négy közé.

A világbajnoki elődöntőben az amerikai Henson, Wood kettős vár a magyarokra, vasárnap délután.

A Tari Bence és Veress Ákos kettős a nyolcaddöntőben amerikai ellenféltől kapott ki 2:1-re, így a 9. helyen zárta a vb-t.

(Kiemelt képünk forrása: Beach Volleyball Hungary)