Golovin Vlagyimir stabilabb védekezést vár a csehek ellen

2025.10.19. 11:20
Prágában folytatja az Eurokupát Golovin Vlagyimir együttese (Fotó: Árvai Károly)
A törökök csütörtöki legyőzését követően vasárnap Prágában szerepel a magyar női kézilabda-válogatott az Eurokupában. Mindkét szövetségi kapitány szerint a védekezés dönthet.

 

Elbúcsúzott hazai közönségétől a világbajnokságra készülő magyar válogatott, a Törökország elleni csütörtöki 43–30-as győzelemmel záruló Európa-kupa-meccset követően idén már csak külföldön lép pályára Golovin Vlagyimir együttese. A vb előtt októberben még egy prágai Ek-meccs vár az együttesre, míg novemberben a norvégok hívták meg egy felkészülési tornára, ahol Vámos Petráék a házigazdák mellett a szerbekkel és a spanyolokkal is megmérkőznek.

A törökök elleni találkozót követően Golovin Vlagyimir jelezte, a győzelem ellenére látott hiányosságokat. „A védekezésen és a kapusteljesítményen mindenképp javítanunk kell, idegenben harminc kapott góllal nem lehet nyerni. Örülünk, hogy sokat lőttünk, de más típusú válogatottal találkozunk. Van még mit csiszolni, de ha precízen végrehajtjuk, amit idáig csináltunk, akkor már biztosan rendben leszünk” – fogalmazott a kapitány.

A csehek a dánok elleni idegenbeli vereséggel kezdték az Európa-kupát, Daniel Curda együttese 41–25-re kapott ki, a vendégek részéről Charlotte Cholevová nyolc gólig jutott. „Akadt néhány jobb szakaszunk, próbáltuk nyomás alá helyezni ellenfelünket. Ha hatékonyabban értékesítjük a helyzeteinket, harminc szerzett gólig is eljuthattunk volna. Elöl szilárd teljesítményt nyújtottunk, visszarendezésben és védekezésben viszont gyengébbek voltunk” – értékelte a meccset a tréner.

A csehekkel legutóbb csaknem négy évvel ezelőtt, 2021. december 4-én a világbajnokságon találkozott a magyar együttes, amelyet már akkor is Golovin Vlagyimir irányított. Azon a csoportmérkőzésen 32–29-re nyertünk, Klujber Katrin tizenegy alkalommal talált be. Az 1993 óta független Csehországgal szemben nagyon kedvező a mérlegünk, 17 mérkőzésből csupán egyszer veszített a magyar válogatott, még 2016-ban.

A vasárnapi prágai találkozó ünnepséggel kezdődik, a csehek elbúcsúztatják a válogatottból visszavonuló 36 éves Iveta Koresovát, aki 113 mérkőzésen 498 gólig jutott a nemzeti csapatban. Aktuális keretükből ketten játszanak Bajnokok Ligája-szereplő csapatban, a kapus Sabrina Novotná Metzben együtt szerepel Albek Annával és Vámos Petrával, míg Veronika Malá korábban Faluvégi Dorottyával játszott együtt Ludwigsburgban, a német klub csődjét követően a norvég Storhamar szerződtette a balszélsőt. Valerie Smetková pedig a magyar bajnokságban szerepel, a jobbátlövő a szombathelyieket erősíti.

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA, CSOPORTKÖR
2. CSOPORT, 2. FORDULÓ, 
19.00: Csehország–Magyarország, Prága (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Törökország–Dánia

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball – Franciaország), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia)
Irányítók: Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)
Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Varga Emília (Esztergom)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Márton Gréta (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

 

