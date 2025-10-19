„Nyerni akarok, utálok a dobogó második vagy harmadik fokán állni” – Norris hadüzenetet küldött az austini verseny előtt

Max Verstappen egyelőre megállíthatatlan Austinban, a címvédő a sprintesemények után az időmérő valamennyi szakaszában a leggyorsabbnak bizonyult, és az idén hetedszer, míg a pályafutása során a 47. alkalommal szerezte meg a pole pozíciót, miközben a helyszínen másodszor várhatja az élről a piros lámpák kialvását a verseny előtt.

A holland ezzel tovább folytatta a remek sorozatát is, hiszen megint legyőzte a McLaren párosát, és bár Lando Norris mellőle rugaszkodhat el, a vb-éllovas Oscar Piastri csak hatodik lett, ami remek lehetőséget kínál a számára, hogy még tovább közeledjen a hőn áhított ötödik világbajnoki cím felé. Verstappen 55 pontos hátrányból várja a közép-európai idő szerin 21 órakor rajtoló versenyt.

A Red Bull-os magabiztosságát még tovább növelheti, hogy annak ellenére is sikerült az élen zárnia, hogy lekéste az utolsó gyors körét, és így esélye sem volt faragni az idején. A pilóta örül neki, hogy a hiba nem szólt bele az eredménybe. „Jó volt. Az autó minden szakaszban erős volt, szóval arról szólt minden, hogy összetegyem a köröket, ami ezen a helyszínen néha kihívást jelent. Forróság van, nagy a szél, és eléggé megpróbáltató, ha hátszél van az első szektorban. Az első Q3-as próbálkozásom rendben volt, sikerült valamennyit javítanom a Q2-es körömhöz képest. Sajnos nem tudtam újabb gyors kört futni, eléggé zűrös volt a kivezető köröm, de szerencsére nem is volt rá szükségünk” –tette hozzá mosolyogva.

„Kissé csalódást keltő volt látni, mi folyik előttem. Többen is próbáltak tíz-tizenkét másodperces különbséget hagyni, amire nem igazán számíthatsz. Szóval néhány másodperccel kikéstük, ami egyáltalán nem ideális, de szerencsére nem számított a végén – magyarázta a holland, aki a minifutam után még arról beszélt, hogy nem tudja, mire lehet képes a versenyen. – A sprintfutamon jó rajtoltam, de összességében jobb tempóra számítottam. Szóval ezen mindenképpen dolgozunk kell, főleg, ha a McLarenek nem esnek ki az első körben. Úgy gondolom, nehéz lett volna maga mögött tartani őket, ha végigfutják a versenyt.”

Norris felszívta magát – megtöri a McLaren nyeretlenségi sorozatát? (Fotó: AFP)

Norris egyelőre egész hétvégén előnyben van a csapattársához képest, és a sprintidőmérő után a hagyományos kvalifikáción is megszerezte a második rajtkockát. A brit 291 ezreddel maradt el Verstappentől, miközben mindössze 6 ezreddel előzte meg a mögötte záró Charles Leclerc-t. „Valamilyen okból kifolyólag most jobban szenvedtünk, pénteken még elég kényelmesen éreztem magam. Nem tudom, hogy a többiek javultak valamivel többet, vagy a szél érintett minket kicsit rosszabbul, de mind a ketten kínlódtunk a körök összerakásával, és nem voltunk olyan gyorsak, mint ez a fickó (Verstappen).”

„Végig nyomtuk, és egészen elégedett vagyok a második hellyel. Alakulhatott volna ennél rosszabbul is, de egyáltalán nem volt semmi esélyünk arra, hogy pole pozíciót szerezzünk – jelentette ki, majd azt is megosztotta, hogy mit vár a futamtól. – Csak ne üssenek ki! – utalt vissza a sprintfutam elején történt balesetre, amibe önhibáján kívül keveredett bele, majd folytatta. – Remélhetőleg remek csatát vívhatok Maxszal. A múltban már volt néhány remek küzdelmünk, szóval már alig várom!”

Noha Norris szívesen megmérkőzne Verstappennel, nem igazán tudja, mire számítson a futamon. „Őszintén szólva, nem futottam háromnál több kört egyhuzamban, és negyven kilogrammnál több üzemanyag sem volt az autóban. Szóval fogalmam sincs. Nem tudhatjuk, hogy csodálatos vagy épp borzalmas lesz-e, mivel ezen a helyszínen elég nehéz a buckák és a szél miatt. Megjósolhatatlan. Abban bíztunk, sokat tanulhatunk a sprintfutamból annak kapcsán, milyen a beállításunk az időmérő után versenykörülmények között, mi rossz, mi jó, és hogy még tudunk csavarni a dolgokon az időmérő előtt.”

„Nyilvánvaló, hogy nem a tervek szerint alakultak a dolgok. Egyértelmű lépéshátrányban vagyunk, de igyekszünk ezt nem kifogásként használni vasárnap – tette hozzá a brit, aki arra a kérdésre is válaszolt, hogy a sprintfutamon történtek után másképp fog-e hozzáállni a rajthoz. – Nem, mert nem tettem semmi rosszat. Nyerni akarok, utálok a dobogó második vagy harmadik fokán állni. Inkább ott se lennék akkor. Azért vagyok itt, hogy futamokat nyerjek, szóval mindent meg fogok tenni, amit csak szükséges ahhoz, hogy megragadhassam a lehetőséget. ”

Leclerc a pénteki sprintkvalifikáció után még csalódottan nyilatkozott, hiszen csak a tizedik helyen zárt. A monacói akkor arról beszélt, hogy a Ferrari nagyon messze van, és nem lát rá nagyon esélyt, hogy szombatra fordítani tudnak a helyzeten. A maranellóiak erre rácáfoltak, hiszen azt követően, hogy versenyzői a negyedik-ötödik helyen futottak be a sprintfutamon, az időmérőn Leclerc a harmadik, míg Lewis Hamilton az ötödik rajthelyet szerezte meg.

„Eléggé meglepett a harmadik pozíció, különösen figyelembe véve azt, hogy nagyon nehéz hétvégénk volt az elejétől fogva. Megpróbáltunk mindent összetenni az időmérőre, és ez sikerült is, de úgy gondolom, még mindig vannak dolgok, amiket meg kell értenünk ezzel az autóval kapcsolatban, mert kissé túl nagy a teljesítményingadozás adott hétvégén belül anélkül, hogy alapjaiban változtatnánk meg a kocsit.”

„Érdekes sprintversenyünk volt, szerintem sokat tanultunk belőle. Ezt sikerült felhasználnunk a kvalifikáción, és úgy tűnik, működik, így bízom benne, hogy innentől kicsit felzárkózunk. A mi autónk alapjában véve gyorsabb versenykörülmények között, mint időmérőn, ami pozitív. Nem tudom, hogy elég erősek leszünk-e ahhoz, hogy harcba szálljunk Maxszal, valamint a McLarennel. Remélhetőleg jó rajtot veszek, mint ahogyan szombaton, valamint egy évvel ezelőtt is tettem, aztán arra összpontosíthatok, hogy az elején maradjak.”

Piastri nem tudta összetenni a köröket az időmérőn (Fotó: AFP)

Piastri a csalódást keltő hatodik rajtkockát szerezte meg, miközben több mint hat tizeddel maradt le a pole pozícióról. Az ausztrál a kvalifikáció után arról beszélt, hogy egyszerűen nem találta meg a ritmust, majd kitért a sokat emlegetett sprintversenyes balesetre is. „Nem igazán követtem el hibákat, egyszerűen nem találtam meg a ritmust. Szenvedtem. Utána fogunk járni, hogy miért történt ez. Határozottan küzdelmes volt.”

„Nem hiszem, hogy a baleset kifogás lehetne. Az autó újra egy darabban volt, és amennyire tudom, úgy állítottuk be, ahogyan terveztük. Minden normálisnak érződött, egyszerűen megint előjött az a viselkedés, amit a szezon korábbi részében már tapasztaltunk. Ez egy kemény pálya, és sok magbiztosságot követel. Sok kanyar van, ahol megfizetsz, ha nincs meg az érzés. Pénteken úgy éreztem, van tér arra, hogy megpróbáljak még időt találni. Most talán nem életem köreit futottam, de összhangban voltak a pénteki köreimmel. Így kár, hogy nem jött össze a megfelelő köridő.”

„A vezetői oldalról nézve nem követtem el nagy rontásokat, egyszerűen nem állt össze. Nem igazán éreztem kényelmesen magam a kocsiban. Ez a hétvége ilyen, de nem hiszem, hogy az elmúlt hétvégékre is ez érvényesülne” – mondta, majd felelt arra a kérdésre is, hogy szerinte a McLaren erősebb lehet-e a futamon.

„Nehéz megmondani. Max egész hétvégén gyorsnak tűnt, meglátjuk, hogy ezt sikerül-e átvinnie vasárnapra is – fogta rövidre, majd szót ejtett az incidensről is. – Szerintem csak versenybaleset volt. Lando és én is messze voltunk a kanyar csúcspontjától, és lehetetlen volt mindent látni abban a pillanatban. Ha tudtam volna, hogy három autószélesség távolság van mögöttem, akkor talán másképp cselekedtem volna. De bíznod kell az ösztöneidben és a megérzéseidben, és ez az, amit tettem.”

Piastri vasárnap visszavágna. „Ha nincs meg a tempód, amit szeretnél, az sosem jó érzés. De sok lehetőségünk lesz, ott vannak a taktikai dolgok. Remélem, jó lesz versenytempónk. Ezen a pályán lehet előzni, szóval meglátjuk, mit tehetünk. Még koránt sincs vége a hétvégének.”

AMERIKAI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:32.510 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:32.801 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:32.807 4. George Russell brit Mercedes 1:32.826 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:32.912 6. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:33.084 7. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:33.114 8. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:33.139 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:33.150 10. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:33.160 11. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:33.334 12. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:33.360 13. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:33.466 14. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:33.651 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:34.044 16. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:34.125 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:34.136 18. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:34.540 19. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:34.690 20. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda -

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Verstappen 1:33.207 1. Verstappen 1:32.701 2. Russell 1:33.311 2. Leclerc 1:32.869 3. Antonelli 1:33.501 3. Norris 1:32.876 4. Leclerc 1:33.525 4. Hamilton 1:32.914 5. Lawson 1:33.549 5. Antonelli 1:33.044 6. Hülkenberg 1:33.551 6. Russell 1:33.058 7. Gasly 1:33.599 7. Sainz 1:33.124 8. Hamilton 1:33.685 8. Piastri 1:33.228 9. Sainz 1:33.739 9. Alonso 1:33.237 10. Alonso 1:33.741 10. Bearman 1:33.238 11. Piastri 1:33.746 11. Hülkenberg 1:33.334 12. Norris 1:33.843 12. Lawson 1:33.360 13. Bearman 1:33.921 13. Cunoda 1:33.466 14. Cunoda 1:33.935 14. Gasly 1:33.651 15. Colapinto 1:34.039 15. Colapinto 1:34.044 16. Bortoleto 1:34.125 17. Ocon 1:34.136 18. Stroll 1:34.540 19. Albon 1:34.690 20. Hadjar -

46. AMERIKAI NAGYDÍJ OKTÓBER 17., PÉNTEK Szabadedzés 1. Norris 1:33.294 Sprintidőmérő 1. Verstappen 1:32.143 OKTÓBER 18., SZOMBAT Sprintverseny 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz Időmérő 1. Verstappen 1:32.510 OKTÓBER 19., VASÁRNAP A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros október 26., 21.00 Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 9., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 22., 5.00



