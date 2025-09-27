Kaliba Viktor: Munka közben nem gondolunk az elismerésre

Mint arról beszámoltunk, Kaliba Viktor úszótréner vehette át Az év utánpótlásedzője kitüntetést a Magyar Edzők Napja alkalmából rendezett gálaesten a Testnevelési Egyetem aulájában.

A Bátori Sárkány Úszóegyesület szakembere a legeredményesebb tanítványa, a 200 méter pillangón ifjúsági Európa-bajnoki arany- és világbajnoki ezüstérmet kiérdemlő, 17 éves Antal Dávid remeklése kapcsán kapott elismerést.

„Meghatódtam, amikor megtudtam, hogy én kapom ezt a rangos díjat, és külön örülök az úszók címvédésének, hiszen legutóbb Kocsis Márta volt a kitüntetett – mondta Kaliba Viktor. – Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy a szakma figyel minket és meg is jutalmazza az eredményeinket. Egy ilyen díj kapcsán az ember picit elmereng az eddigi pályafutásán, mert igazából ilyenkor van rá idő, munka közben nem gondolunk az elismerésekre. Nagy dolognak tartom, hogy Dávid az idén megnyerte az ifjúsági Európa-bajnokságot, a korosztály világbajnokságán pedig ezüstérmes lett.

A kiváló eredmények után természetes, hogy az edzőben nő a felelősségérzet és a feszültség is.

Már reggeli közben is azon gondolkozom, hogy ezt a fiút miként lehetne még jobbá tenni, mivel tudna tovább fejlődni, javulni. De igazából ez nemcsak kihívás, hanem édes teher is, és bízom benne, hogy Dávid nagyon szép úszókarrier előtt áll.”

Kaliba Viktor a kitüntetéssel

Kaliba kiemelte, a világversenyeknek sajátos légköre van, és nem elég csak sokat edzeni az Eb-k, vb-k előtt.

„Amikor téthelyzetben, igazi katlanban kell teljesíteni, akkor már nem az edzésmódszerekről kell beszélgetni a tanítvánnyal.

Rendkívül nagy szerepe van a mentális, a pszichés felkészítésnek is, és ezen a területen is igyekszem folyamatosan képezni magam.

Egyáltalán nem könnyű dolog egy tizenhét éves fiatalnak abban a percben, pillanatban a legjobbját nyújtania, amikor kell. Fejben is nagyon ott kell lenni, és ez is komoly munkát igényel. Az edzőnek egyébként nemcsak a versenyeken és az edzéseken, hanem a hétköznapi életben is példát kell mutatnia. Az élet minden területén helytálló embert szeretnénk nevelni és ehhez elengedhetetlen, hogy mintaszerűen viselkedjünk.”

„Igazából a szereplésünknek az adja a különlegességét, hogy

Magyarország keleti csücskében egy gyógyfürdő huszonöt méteres medencéjében készülünk fel a versenyekre.

Van, akit talán meg is mosolygtat, hogy nem egy nagy műhelyből, hanem egy kisvárosi sportéletből jövünk, de ez is bizonyítja, hogy nem a helyszín a lényeg, és nem lehet mindent a körülményekre fogni. Tizenkét éve dolgozom Dáviddal, nekünk is voltak nehézségeink, de ha edző és tanítvány egymásra talál, akkor bárhonnan képes nagy dolgokat véghez vinni.”

(Kiemelt képünkön: Kaliba Viktor és Antal Dávid Forrás: Bátori Sárkány Úszóegyesület)