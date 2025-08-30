Jégkorong: nyeretlenül zárta az U18-as válogatott az ajkai ORV-t

A franciák (2–5) és a lengyelek (3–4 szétlövéssel) elleni vereség után szombaton az ukránok ellen játszotta az utolsó meccsét az U18-as fiú jégkorong-válogatott az ajkai ORV-n. Árkovics Bálint együttese a harmadik játéknapon ismét kikapott, ezúttal 3–1-re. A mieink egyetlen gólját Ványolos Márk jegyezte.

Ezzel a magyar fiúk egy szerzett ponttal a negyedik helyen fejezték be a hazai rendezésű, évadnyitó felkészülési tornát.

OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK VERSENYE

Ajka Jégcsarnok, Ajka

Augusztus 28., csütörtök

15:00: Lengyelország–Ukrajna 4–8

18:30: Magyarország–Franciaország 2–5

Augusztus 29., péntek

15:00: Ukrajna–Franciaország 1–6

18:30: Magyarország–Lengyelország 3–4 szétlövéssel

Augusztus 30., szombat

11:00: Franciaország–Lengyelország 3–4 hosszabbítás uán

14:30: Magyarország–Ukrajna 1–3

AZ U18-AS VÁLOGATOTT KERETE:

Kapusok: Halász Márk, Nagy Ábel Dániel, Szabó Bátor, Szamos Kund

Hátvédek: Gazsó Sebestyén Bence, Kornyilov Péter, Kund Samu, Löschnig Márton, Menyhárt Zoltán, Seres Gömöry Zsombor, Szöllősi Mátyás, Tamás Ákos, Varga Ákos Levente, Zsámbok Zalán

Csatárok: Apostol Kilián, Bencze Sebestyén, Brehel Attila, Gyulai Miklós István, Horváth-Terták Péter, Kovács Zsombor, Papp Adrián, Rákosi Lázár, Szongoth Bende Gergő, Tamás Dániel, Tamási Attila, Tóth Flórián, Trozsák Bálint, Ványolos Márk

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)