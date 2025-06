Úszás: Somorján az ifik váltják az U23-asokat

Szombaton még a 19 és 23 év közöttiek kontinensviadalának zárónapi győzteseit köszöntötték, keddtől viszont már – kétnapi szünet után – egészen szombatig a 18 év alattiak legkiválóbbjai, köztük a mieink úsznak Európa-bajnoki érmekért Szlovákia Nemzeti Olimpiai Edzőközpontjában, Samorinban, magyarul Somorján.

A hatnapos viadalon lesz kikért szurkolnunk, hiszen ezúttal is a szokásos nagy létszámú és erős csapatot indítja a hazai sportági szövetség, a MUSZ. Sós Csaba szövetségi kapitány külön is felhívta a figyelmet két fiatalra, Jackl Vivienre és Antal Dávidra, mint akik a mostani korosztályos Eb-n (is) fő letéteményesei lehetnek a magyar sikereknek.

A tavalyi, párizsi olimpiát is megjárt, októberben 17 éves Jackl Vivien – a Tatabányai VSE után immár a Bp. Honvéd színeiben – főképpen vegyesen, Antal Dávid, aki augusztusban lesz 17 esztendős, pedig leginkább 200 pillangón gazdagodhat medállal.

A múltbéli diadalok közül elég előhozakodni azzal, hogy Jackl, aki tavaly júniusi, belgrádi felnőtt Eb-n 400 vegyesen második, 1500 gyorson pedig első lett, a 2024-es, vilniusi ifjúsági Európa-bajnokságon előbbi számban toronymagasan győzött – nem mellesleg kontinensbajnoki csúccsal védve meg címét –, utóbbiban pedig harmadik lett, 800 gyorson pedig másodikként végzett. A korábbi korosztályos Eb-kről is van már neki „nyakbavalója”:

a hosszabbik vegyes távon 2022-ben bronzot, 2023-ban pedig aranyat érdemelt ki,

ennél fogva – bízva benne, hogy az ez év eleji klubváltás nem üt vissza nála – a parádés sorozat Somorján folytatódhat...

Antal Dávid eddig egy utánpótlás-Eb-n szerepelt, s a tavalyin a hosszabbik pillangószámban bronzérmet nyert. Tegyük hozzá:

a júliusi ifi „euro-csúcson” ő volt az egyetlen dobogós a magyar csapat fiú részlegéből.

Persze idén mindkét nemnél mások is gyarapíthatják a magyar éremkollekciót, amely az ifi Eb-k 1967 óta íródó históriájának statisztikája szerint 439 darabból áll. Tételesen: a majdnem hat évtized alatt korosztályos kiválóságaink 175 aranyat, 146 ezüstöt és 118 bronzot nyertek, minek köszönhetően a medáltáblázaton Magyarország – Oroszország (235 arany, 175 ezüst, 127 bronz), Németország (200, 206, 215) és a már nem létező NDK (176, 115, 107) mögött – a negyedik, vagyis két első hely esetén megelőzhetjük a néhai Kelet-Németországot az „aranyosság” terén.

(Kiemelt képen: a nyírbátori Antal Dávid a magyar ifi remények egyik fő hordozója Forrás: musz.hu)