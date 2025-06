Úszás: Amerikából is erősít U23-as válogatottunk

Csütörtöktől szombatig viaskodnak a szlovákiai Somorján az ifi korból kinőtt, de a felnőttválogatottakban csak hellyel-közzel szerepet kapó úszók, akik 2023 után idén másodszor vehetnek részt ötvenes medencében zajló U23-as Európa-bajnokságon.

Két éve, amikor is Dublin volt a házigazda,

11 fős magyar csapat indult a debütáló kontinentális eseményen, és a gárda öt éremmel, három ezüsttel és két bronzzal tért haza.

A „túlkorosok” mostani második Eb-jén 18-an alkotják a nemzeti válogatottat, amelyben heten maradtak hírmondónak az ír fővárosban fellépett alakulatból, s

hozzájuk társulnak ezúttal többen is a már nemzetközileg is magasan jegyzett magyarok közül.

Merthogy a korosztályos világversenyeken aranyakat is bőséggel nyert olyan úszóink is rajthoz állnak a főváros, Pozsony melletti Samorín – nekünk Somorja – olimpiai edzőközpontjában, mint az Amerikában tanuló Ábrahám Minna és Komoróczy Lora, vagy a szintén tengerentúli egyetemre készülő Pádár Nikolett.

A 2006-os évjáratú Ábrahám és Pádár az ifiként aratott nagy sikerek mellett a felnőttek között is letette már a névjegyét, például azzal, hogy tagja volt a tavalyi rövid pályás világbajnokságon ezüstérmes 4x200-as gyorsváltónak. Egy harmadik váltótársuk, a szintén szingapúri vb-rajtra (is) váró Ugrai Panna ugyancsak indul az U23-as Eb-n, s neki már a dublini debütálásról is van nem csupán szép emléke, hanem komoly sikere is: 2023-ban ő szerezte egyik érmünket, miután 100 gyorson második lett Írországban.

A két évvel ezelőtti válogatottunkban is ott volt már Jászó Ádám, aki végtére is sportághistóriát írt azzal, hogy első magyar dublini érmesként bronzot harcolt ki 200 háton. Említsük még meg a tavalyelőtti csapatból Török Dominikot is, aki 200 vegyesen volt ötödik, az U23-as Eb-újoncok közül pedig Szabó-Feltóthy Eszter érdemesült még külön kiemelésre, mivel Somorján úgy ugrik vízbe, hogy van már neki 2024-ből egy „rendes” Európa-bajnoki bronzérme 200 méteres hátúszásban, mely műfajban tavaly világbajnoki negyedikként zárt.

Az U23-as Eb-csapat névsora:



Ábrahám Minna, Békési Eszter, Komoróczy Lora, Pádár Nikolett, Szabó-Feltóthy Eszter, Ugrai Panna, Andor Benedek, Ángyán Máté, Bóna Benedek, Jászó Ádám, Kochu Anton, Kós Olivér, Kovács Attila, Kováts Alex, Magda Boldizsár, Mészáros Dániel, Nell Olivér, Török Dominik

(Kiemelt képünkön: Ábrahám Minnának (balra) és Pádár Nikolettnek az U23-as Eb-n is van keresnivalója Forrás: musz.hu/Facebook)