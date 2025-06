Röpi: az utolsó szakaszához érkezett az U16-os lányok Eb-felkészülése

Még május utolsó napjaiban kezdte meg az U16-os leány röplabda-válogatott az Európa-bajnoki felkészülést, tehát a csapat immár több mint három hete együtt dolgozik, méghozzá a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia komplexumában.

Kőnig Gábor tanítványai januárban megnyerték Eb-selejtezőcsoportjukat, s ennek köszönhetően egyenes ágon harcolták ki a kijutást a kontinensviadalra,

amelyet július 2. és 13. között az albániai Tiranában és a koszovói Pristinában rendeznek meg. A szövetségi edző szerint eddig minden a tervek szerint halad az edzőtáborban, illetve elmondta, a múlt hét végén a szakmai stáb ki is hirdette az utazó keretet a tornára.

„Elsőre talán hosszúnak tűnhet, hogy bő egyhónapos felkészülés előzi meg az Eb-t, de azt is látni kell, hogy olyan sorozatterhelés előtt állnak a lányok, amely igencsak embert próbáló lesz a számukra – mondta Kőnig Gábor az Utánpótlássportnak. –

Kilenc nap alatt hét csoportmeccset kell majd lejátszanunk, és ilyen fizikai igénybevételben még soha korábban nem volt része a játékosoknak. A fizikai felkészítés mellett mindeközben pedig azon vagyunk, hogy kialakítsuk azt a játékot, amellyel valóban sikeresek tudunk majd lenni Pristinában.

Jelenleg még ott tartunk, hogy ezt próbáljuk összerakni, minél hatékonyabbá tenné a játékunkat, és közben összekovácsolni is a társaságot. Azt tudni kell, hogy a januári selejtezők után a tavaszi szezonban nagyon kevés időt tudtunk együtt készülni, így a júniusi munka arról is szólt, hogy felfrissítsük a korábban jól működő taktikai elemeket és játékkapcsolatokat. A mögöttünk hagyott hét végén, pénteken és szombaton két edzőmeccset játszottunk a leendő Eb-csoportellenfél horvátok vendégeként. A januári selejtezőtorna döntőjében éppen őket győztük le öt játszmában. Ezúttal viszont egyáltalán nem foglalkoztunk az eredménnyel, mindkét mérkőzésen forgattuk a csapatot, és próbáltunk minél többféle felállást tesztelni. Végül mindkét találkozót a horvátok nyerték 3:2-re, de ennek valójában nincs túl sok jelentősége a felkészülés ezen fázisában, pláne az említett körülmények ismeretében, és nyilván, nem is szerettünk volna minden fegyverünkkel előrukkolni a későbbi csoportrivális ellen.

Persze voltak hibáink is, de összességében jól játszott a csapat, és olyan teljesítményt mutattak a lányok, amelyre lehet építeni.

Kőnig Gábor Forrás: CEV

A mieink Pristinában fogják játszani a csoportmeccseiket az Eb-n. A 16 csapatos mezőny két nyolcas csoportban szerepel, és a magyar lányok mellett a horvátok, a szlovénok, a csehek, a montenegróiak, a koszovóiak, a görögök, illetve a törökök kaptak helyet.

Azt gondolom, a januári selejtezős eredményünkkel azt már mindenképpen sikerült elérni, hogy senki nem intézhet el minket egy kézlegyintéssel.

Ez bizonyára azt is jelenti, hogy sokkal alaposabban fel fognak készülni ránk. Ugyanakkor, ha hatékonyságban tudunk majd legalább úgy vagy még kicsit is jobban játszani, mint januárban, akkor bárkivel felvehetjük a versenyt. Ez is lenne a cél, hogy napról napra, meccsről meccsre fejlődjünk, és jobbnak mutassuk magunkat.

Bízom benne, hogy a csoportunkban a legjobb négy között tudunk zárni, hiszen azzal már biztosan az első nyolcban végeznénk az Európa-bajnokságon, amely már önmagában remek eredmény lenne.

Azt tudni kell, hogy a csoportok első két helyezettjei jutnak tovább majd az elődöntőbe. Egyelőre merész lenne a legjobb négy közé jutás lehetőségéről beszélni, de mindent el fogunk követni azért, hogy minél közelebb kerüljünk ehhez, és ha adódik az esély, akkor csapjunk le rá. Azonban az elődöntő kiharcolásához rendkívül koncentrált, pontos és jó játékra lesz szükség hét meccsen keresztül, szóval nem egyszerú a feladat."

AZ U16-OS LEÁNYVÁLOGATOTT EB-KERETE:

Sándor Nóra

Indra Sára

Kindornai Viktória

Faragó Anna

Sánta Laura

Dibusz Viktória

Kis Gréta

Hoó Petra

Bite Adél

Czuppon Liza

Ilonka-Kalla Sára

Horváth Emma

Ónodi Jamina

Kristóf Kata

(Kiemelt kép forrás: CEV)