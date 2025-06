Öttusa: a legjobbjaink kitettek magukért a hazai junior-vb-n

Mint arról beszámoltunk, két magyar bronzéremmel zárult a Székesfehérváron vasárnap véget ért junior öttusa-világbajnokság. A férfimezőnyben a korosztály kétszeres Európa-bajnoka, Tamás Botond érdemelt ki harmadik helyet és a Bauer Blanka, Mészáros Emma, Herbák Emma alkotta női csapat is felállhatott a dobogó harmadik fokára.

Tamás Botond a vb-dobogó harmadik fokára állhatott fel Fotó: Buza Virág

A világbajnokságot követően Belák János, a Magyar Öttusa Szövetség felnőtt- és utánpótlás-válogatottért felelős sportszakmai vezetője értékelt portálunknak.

„Úgy gondolom, hogy reális eredmények születtek Székesfehérváron. Bár tudtuk, hogy a világ legjobb juniorjai érkeznek hozzánk, ennyire erős mezőnyre nem számítottunk. Nagyon magas színvonalat képviselnek például az ukrán, az orosz, a fehérorosz vagy az egyiptomi fiatalok is, akik közül többen már rendszeres és eredményes résztvevői a felnőttvilágkupáknak. A kiemelt versenyzőinket a döntőbe vártuk, és ők be is jutottak oda, egyedül az U19-es Herbák Emma szereplése pozitív meglepetés. Ezzel együtt ő is megérdemelten lett finalista, és bár ott a mezőny végén zárt, olyan értékes tapasztalatokat szerzett, amelyeket a saját korosztályának a világversenyein hasznosíthat. Tamás Botond egyéni bronzérme nagyon örömteli, mert a döntőben nyolc olyan öttusázó küzdött, aki joggal pályázott a dobogóra. Botond ráadásul a laser runban egyéni csúcsot ért el, és összességében ötven másodpercen belüli lövőidőt mutatott fel, ami a felnőttek között is jónak számít. Bauer Blanka vívásban nagyon sokat fejlődött, és a negyedik hellyel éppen lemaradt a dobogóról, de így is teljesen elégedettek lehetünk a teljesítményével, akárcsak a nyolcadik helyen végző Mészáros Emmáéval.

Ők már mindhárman jártak felnőttvilágkupa döntőjében, ezzel is bizonyították, hogy megérettek az idősebbek közötti versenyzésre, így lehetőséget fognak kapni a július végi felnőtt Európa-bajnokságon is.

Ott nemcsak még több rutint szerezhetnek, hanem akár értékes világranglistapontokkal is gazdagodhatnak.”

Balról: Mészáros Emma, Bauer Blanka, Herbák Emma Fotó: Buza Virág

A vb-n mindkét egyéni győzelmet az egyiptomiak szerezték meg: a férfiaknál Mohamed Moutez, a nőknél a sportág kiemelkedő reménységének tartott, még csak 14 esztendős Farida Khalil lett a bajnok. Ezzel kapcsolatban a hazai szakvezető így fogalmazott:

„Találkozunk olyan, egyébként igen kockázatos felkészítési módszerrel, hogy amikor a versenyzőnek az egyik szám kevésbé megy, akkor inkább egy másikra helyezik a hangsúlyt, és azt erősítik minél jobban. Az egyiptomiak ráéreztek arra, hogy miként kell mindegyik versenyszámban egyformán fejlődni és magas színvonalat képviselni, remekül megtalálták az egyensúlyt. De az öttusának ez is a lényege, hogy

az összességében a legmagasabb pontszámot elérő versenyző nyerjen, ne pedig a legjobb futó vagy a legügyesebb vívó.

(Kiemelt képünkön: Tamás Botond Fotó: Buza Virág)