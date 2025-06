Nyílt vízi úszás: Európa-bajnok az U16-os váltónk!

Két magyar egység is dobogóra állhatott a nyílt vízi úszók portugáliai junior – magyarul: ifjúsági - Eb-jének utolsó napján: a 14-16 évesek vegyes váltóinak versenyét a mi négyesünk nyerte, a 17-19 esztendősöknél pedig a bronzérem jutott a mieinknek.

Csattanósabb befejezést elképzelni sem lehetett: az utolsó számnak ugyan eleve az egyik esélyesként vágott neki a mi kvartettünk, de biztosra egyáltalán nem mehetett, már pusztán azért sem, mert a tavaly Bécsben győztes csapatból ezúttal ketten kaptak lehetőséget a címvédésre: Bartalos Anna és Huszti Márton.

Az Atlanti-óceán vizébe elsőként az augusztusban 15 éves, Darnyi SC-s Kertész Boróka vetődött bele, aki után a mostani Eb-n egyéniben már ezüstöt és bronzot is „összeúszó” Tatabányai VSE-s évfolyamtárs, Bartalos következett, de ekkor még az olaszoknak állt a győzelmi zászló. Csakhogy a másik „darnyis” Huszti megkezdte a tekintélyes – durván fél perces - hátrány ledolgozását, a szintén 2009-es, debreceni Kreisz Bálint pedig előbb utolérte az itáliai vetélytársat, majd meg is előzte, s végül a múlt évben korosztályos vb-ezüstérmes ifjonc fölényes magabiztossággal,

bő tíz másodperces előnnyel hozta be a célba a magyar négyest.

Mi mást írhatnánk: parádés Eb-zárás!

Ráadásul a szombati másik versenyszámban is jutott a mieinknek medál, méghozzá bronz, amely amúgy lehetett volna arany is az U19-es vegyes váltók viadalában. A szintén hat kilométeres - tételesen: 4x1500 méteres -stafétában a két hölgytag, a 10 kilométeren két napja harmadik, 2006-os zalaegerszegi Nett Vivien kezdett, őt a 7,5 kilométer friss Európa-bajnoka, a 2008-as születésű klubtárs, Nagy Napsugár váltotta, majd jött az érdiek tíz kilométeren negyedik helyezett 18 évese, Poteczin Dániel, végül pedig a hajráember, az utánpótlástól szintén idén búcsúzó dunaújvárosi Kovács-Seres Hunor. A tíz kilométeren ezüstérmes, a 3 kilométeres KO-versenyben pedig hatodik kiválóság nagyszerűen teljesített a zárónapi finisben, s úgy száguldott be végül harmadikként, hogy az első olaszok nyolc, a második franciák pedig egyetlen századmásodperccel (!) ütötték meg hamarabb a célpanelt...

Összességében nagyon is helytállt a magyar válogatott, hiszen tagjai a három nap alatt nyolc dobogós helyet szereztek, s

a két arannyal, a két ezüsttel és a négy bronzzal jelezték, hogy az utánpótlásban (is) változatlanul ott vagyunk a nyílt vízi műfaj egyetemes legjobbjai között.

(Kiemelt képünkön: a magyar csapat Forrás: musz.hu)