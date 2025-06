Kézi: kikapott Norvégia ellen a magyar csapat az U21-es férfi-vb-n

Saját magát hozta nehéz helyzetbe a Lengyelországban zajló U21-es férfi kézilabda-világbajnokságot jól, a brazilok és az argentinok elleni sikerrel kezdő magyar válogatott, amely a harmadik fordulóban az Ausztria elleni 22–21-es vereséggel zárta a csoportkört. Sótonyi László szövetségi edző csapata szinte végig vezetett, de a gyenge második félidő végén az osztrákok fordítani tudtak, a magyarok számos nagy lehetőséget elpuskázva maradtak pont nélkül. Így a csapatunk a csoport második helyén zárt, tehát nem vitt tovább pontot a középdöntőbe.

A középdöntőcsoportba az említett osztrákok mellett az A-csoportból az első két helyezett, vagyis a szlovénok és a norvégok érkeztek, 1-1 hozott ponttal; a magyarok az északiakkal találkoztak hétfőn.

Az első három percben nem született magyar gól, majd két gyors Kathi Sándor-találattal máris egyenlített a válogatott, a fordítás azonban nem sikerült, a norvégok folyamatosan vezettek, egy-két gólra sikerült csak visszajönni rövid időre; az ellenfél a szélről volt elsősorban eredményes. A félidő hajrájának elején néggyel is elhúzott a norvég együttes (9–13), majd többször is közelített az ellenfeléhez a magyar csapat, a szünet előtt közvetlenül viszont az addigi legnagyobb hátrányba került. A kapus Borsos Máté több szép védést mutatott be, de a magyarok így is a korábbi félideikhez képest a legtöbb gólt kapták az eseményen, 13–18-nál jött el a szünet.

.A második félidőben mínusz háromra vissza tudott jönni a válogatottunk (40. perc, 20–23), a folytatásban azonban elhúzott a norvég csapat, így a hajrára a legfőbb kérdés eldőlt, az utolsó másfél percben 4–0-t „futva” az eredményen még kozmetikáztak a magyarok,

33–37 lett a vége.

A vereséggel eldőlt, hogy

a magyar csapat az előzetesen célként megfogalmazott legjobb nyolcba jutást nem éri el,

a középdöntőszakasz második fordulójában dől majd el, hogy a 9-12., vagy a 13-16. helyekért folytathatja a hét második felében.

A meccs részletes statisztikája ITT érhető el.

A lengyelországi U21-es férfi kézilabda-világbajnokság magyar menetrendje:



Csoportkör:



Magyarország–Brazília 29–24



Magyarország–Argentína 36–31



Magyarország–Ausztria 21–22



Középdöntő:



Magyarország–Norvégia 33–37



Magyarország–Szlovénia (06.24. 14.00)





A MAGYAR VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Győri Nándor (NEKA), Borsos Máté (PLER), Koncz György (Szeged)

Jobbszélsők: Urbán-Patocskai Csongor (Balatonfüred), Csanálosi Richárd (NEKA)

Jobbátlövők: Nagy Ádám (Gyöngyös), Kathi Sándor (NEKA)

Irányítók: Tóth Levente (NEKA), Lukács Kornél (Szeged)

Beállók: Viski Szabolcs (NEKA), Balogh Botond (Veszprém HA), Szabó Levente (Veszprém HA)

Balátlövők: Kovács Tamás (NEKA), Balogh Dániel (Szeged), Várszegi Csongor (PLER), Gazsó Péter (NEKA)

Balszélsők: Szepesi Zsombor (Szeged), Juhász Ádám (FTC)

(Kiemelt képünk forrása: IHF)