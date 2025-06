Birkózás: kezdődik az olaszországi U15-ös Európa-bajnokság

Alig, hogy véget ért az U17-esek szkopjei Európa-bajnoksága, a héten már jön is a serdülők, vagyis az U15-ös birkózók kontinensviadala, amelyet szerdától szombatig az olaszországi Caorléban rendeznek meg. A magyar válogatott ezúttal is népes csapattal képviselteti magát: tíz kötöttfogású versenyző mellett kilenc-kilenc szabadfogású és női birkózó lép majd szőnyegre a mieink közül.

Mások mellett ott van a csapatban az a 14 éves Sillei Janka is, aki az elmúlt két évben egyaránt megnyerte az U15-ös Eb-t, sőt nemrég már az U17-es Európa-bajnokságán is diadalmaskodni tudott.

Szintén érmes volt már tavaly Jung Zsófia és Balázs Zea is, mindketten akkor a dobogó harmadik fokára állhattak fel, és mivel továbbra is a serdülőkorosztályt erősítik, most ismét ott lesznek a mezőnyben.

A múlt évi, görögországi Eb-n összességében a magyar fiatalok három éremmel és hat pontszerző helyezéssel zártak. Idén is bízhatunk benne, hogy legalább két-három érem összejön, néhány ötödik hellyel kiegészítve.

A CAORLEI U15-ÖS EB-N INDULÓ MAGYAR VERSENYZŐK:

Szabadfogás:

34-38 kg: Végh Elián József (Dél-Zselic SE), 41 kg: Banai Erik (Tatabányai SC), 44 kg: Pécsi Szebasztián (Vasas SC), 48 kg: Dosztár Barnabás (UTE), 52 kg: Gyárfás Marcell (UTE-KIMBA), 57 kg: Móra Donát (Kecskeméti SI), 62 kg: Sain Patrik (Csepel TC-KIMBA), 67 kg: Gaál Vilmos (Csepel TC-KIMBA), 75 kg: Mikulajcsik Zsombor (FTC-KIMBA)



Női birkózás:

29-33 kg: Máté Szofi (Ceglédi VSE), 39 kg: Bódi Eliza (Soltvadkerti TE), 42 kg: Báger Dorina (Nyársapát-KIMBA), 46 kg: Sillei Janka (Vasas SC), 50 kg: Molnár Tamara (ESMTK), 54 kg: Pusztai Kata (Győri AC), 58 kg: Balázs Zea (VS Dunakeszi-KIMBA), 62 kg: Jung Zsófia (BHSE), 66 kg: Oláh Zoé (Csepel TC-KIMBA)



Kötöttfogás:

34-38 kg: Juhász Bendegúz (Egri VSI), 41 kg: Oláh Vencel (ESMTK), 44 kg: Nagy Krisztofer (Téglagyár), 48 kg: Kurdi Dániel (Csepeli BC), 52 kg: Szanati Máté (Zalaegerszegi BE), 57 kg: Budai Milán (Cegléid VSE-KIMBA), 62 kg: Felkai Balázs (ESMTK-KIMBA), 68 kg: Barna Milán (dr. Papp László-KIMBA), 75 kg: Parádi Lászlü (DKSE-KIMBA), 85 kg: Simon Zsombor (Kecskeméti SI)

(Kiemelt képen: Sillei Janka Forrása: UWW/MBSZ)