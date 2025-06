A jövő sztárjai: Elekes Enikő, Ligeti Richárd

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat huszadik részének vendége a két korosztályban, az U20-asok meg az U17-esek között is világ- és Európa-bajnok birkózó, Elekes Enikő, aki a szumósportban is rendkívül sikeres: felnőttvilágbajnoknak és többszörös korosztályos Eb-győztesnek mondhatja magát. Elekessel tartott stúdiónkba Ligeti Richárd, az U23-as és U20-as női birkózó-válogatott szövetségi edzője, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia trénere is.

A Hornyák Balázs által készített podcastból

kiderül, hogy Enikő mit örökölt olimpikon birkózó édesapjától, a pályafutását nevelőedzőként elindító Elekes Endrétől,

illetve arról is faggattuk a 20 éves versenyzőt, hogy mekkora a szintkülönbség az utánpótlás- és a felnőttmezőny között. Ugyancsak szóba kerül, hogy az idén eddig U23-as Eb-ezüstérmes és felnőtt Eb-ötödik Enikőnek már a Los Angeles-i olimpiai részvétel is ott szerepel a céljai között. Kitértünk továbbá arra, hogy minek köszönhetően ilyen eredményes a hazai női sportági utánpótlás az elmúlt években a korosztályos világversenyeken.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Elekes Enikő és Ligeti Richárd Fotó: Máj Tamás)