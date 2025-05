Röpi: minden kirakós a helyére került a békéscsabai U17-es lányoknál

Mint arról beszámoltunk, a bajnoki fináléban a Vasast felülmúlva a Békéscsaba győzött a múlt hét végén Újpesten rendezett U17-es leány röplabda országos döntőben. A BRSE együttese nagyon meggyőző teljesítménnyel rukkolt elő a hatos döntőben: a csoportkörben a MÁV Előrét és a házigazda Újpestet is 3:0-ra verte, majd az elődöntőben a Haladást is három szettben verték a viharsarkiak, akik aztán a döntőben a Vasassal küzdöttek meg az aranyért. Az első játszmát még a fővárosiak húzták be, utána viszont Csányi Roland alakulata sorozatban három felvonást nyerve fordított, és megszerezte a bajnoki címet. A Békéscsaba azok után végzett az első helyen a szezon végén, hogy az alapszakaszban csupán hatodikként, míg a középszakaszban harmadikként zárt.

„Azt tudni kell, hogy a bajnokság közben, a szezon második felére vettem át a csapatot vezetőedzőként – nyilatkozta Csányi Roland vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Mint az U20-asok trénere, hellyel-közzel ismertem már a belső viszonyokat az U17-eseknél is, viszont a mindennapokban értelemszerűen nem én foglalkoztam az együttessel. Amikor átvettem a társaságot, csak az volt a legfontosabb, hogy lefektessük az alapelveket.

Rögtön az elején kijelöltük azokat a fő szegmenseket, alappilléreket, amelyekre építeni szeretnénk a játékunkat. Azt kell mondjam, hogy a legvégére, az országos döntőre szépen össze is állt a játékunk, és igazi nagybetűs csapat vált a lányokból.

Ráadásul a döntőben szetthátrányból azt a Vasast sikerült legyőznünk, amely az Eb-re kijutott U16-os válogatott magját adja. Hál’ istennek, nálunk is voltak olyan vezéregyéniségek, akik kiváló teljesítményt nyújtottak.

Mindenképpen a sor élére kívánkozik az MVP-nek megválasztott Németh Luca, aki egyébként az egész idényben már az Extraligában edződött,

és az országos döntőt megelőzően a saját korosztályában szinte alig játszott. Ezúttal ráadásul nem a „nagyok” között megszokott posztján, feladóátlóként kell bizonyítani, hanem nyitásfogadó, szélsőütő pozícióban, de ebben a szerepben is remekelt. Rajta kívül Szalay Szonját és Szikora-Pribojszki Petrát is mindenképpen kiemelném, ők is oroszlánrészt vállaltak a sikerben, de persze a többiek is hozzátették a magukét."

Forrás: MRSZ

A Békéscsabának akár a duplázás is összejöhet, ugyanis péntektől már az U20-as lányok országos döntője következik, ráadásul ezúttal a BRSE lesz a házigazda.

„Az U17-es bajnokcsapatból hárman is feljátszanak majd az idősebbek közé – folytatta Csányi, aki az U20-asokkal is bajnoki aranyra tör. –

Természetesen az a célunk, hogy az U20-as lányok is hasonlóan egységesen játszanak, és remélhetőleg, akkor majd ez a hét vége is hasonlóan sikeresen is zárulhat.

Azt gondolom, a tavaly a klub utánpótlás-nevelésében bevezetett reformok valóban kezdik éreztetni hatásukat. Nem véletlen, hogy az U20-as, az U17-es és az U15-ös korosztályban is jól szerepelnek a csapataink és szépen fejlődnek a fiatalok.”

(Kiemelt kép forrása: MRSZ)