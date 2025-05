Kosárlabda: a Csata kadét leányai feltették a koronát a szezonjukra

Mint arról beszámoltunk, a leány kadét kosárlabda-bajnokság pécsi nyolcas döntőjén az aranyéremért zajló mérkőzésen a Kárpáti Dániel vezette Csata DSE magabiztosan, 74–45-re legyőzte az UNI Győr NKA együttesét, és ezzel a fővárosiak az egy évvel ezelőtti sikerük után ismét bajnoki címet ünnepelhettek az U16-os korosztályban.

A bajnoki finálé legjobbja Mara Júlia volt,

aki 20 pontjával, 9 lepattanójával, 6 szerzett labdájával és 4 gólpasszával oroszlánrészt vállalt a sikerben.

Nagyon különleges érzés bajnoki címet védeni!

– mondta a döntő MVP-jének megválasztott fiatal az Utánpótlássportnak. – Amikor tavaly először nyertünk, talán fel sem fogtam igazán, hogy milyen nagy dolgot értünk el, és azt gondolom, serdülőkorúként akkor még kicsit megszeppenten játszottam az országos döntőn. Úgy érzem, idénre sikerült előrelépnem, és nagyobb szerepet vállalnom.

Örülök, hogy az országos döntőben jól ment a játék, igyekeztem tudásom legjavát nyújtani, és tényleg győzelemhez segíteni a csapatot, hiszen összességében csak egy dolog számít igazán, hogy közösen nyerni tudtunk. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy az aranyérem mellett az MVP-cím is az enyém lehetett,

de ez nemcsak az én érdemem, hanem legalább annyira csapattársaimnak, az edzőknek és a családomnak is köszönhető, hogy végül a legjobbkor tudtam a legjobb formámat hozni. Hálás vagyok mindenkinek, aki hozzásegített ahhoz, hogy ezt elérjem. Mindent egybevéve, ez az elismerés is csak annak a visszaigazolása, hogy a kemény munka valóban kifizetődik."

Mara Júlia (kékben) az MVP-címet érő teljesítményével kulcszerepet vállalt a Csata DSE bajnoki címvédésében Forrás: MKOSZ

A Csata 22/1-s mérleggel fejezte be a szezont, az egyetlen vereségét a csapat éppen a Győrtől szenvedte el a rájátszás utolsó játéknapján, két héttel az országos döntőt megelőzően.

„Az országos döntőben az első meccsünk, a Szekszárd elleni negyeddöntő kicsit döcögősre sikerült, de a másnapi elődöntőben a BEAC-cal szemben már sokkal inkább az igazi arcunkat tudtuk megmutatni, és a jó védekezésünkkel viszonylag magabiztosan nyertünk – idézte fel a múlt hét vége történéseit Mara Júlia. –

Majd a fináléban még egy szintet emeltünk a játékunkon, és extra formát fogtunk ki a Győr ellen.

Az újabb remek meccskezdésünkkel, illetve az agresszív letámadásunkkal sikerült megalapozni a győzelmünket. Április végén kikaptunk a Győrtől, ami akkor egy jó időben jött kijózanító pofon volt számunkra. Sokat tanultunk abból a vereségből, és a hibákat kijavítva most sokkal élesebben játszottunk a fináléban. Azt tudni kell, hogy a csapatkapitányunkra, az egyik legfontosabb játékosunkra, Toman Zsófira sajnos súlyos térdsérülése miatt nem számíthattunk a szezon utolsó szakaszában. Bizonyos szempontból érte is küzdöttünk a nyolcas döntőben, és szerettük volna egy aranyéremmel megajándékozni őt.

Az ő kiesése még inkább összekovácsolta a társaságot, és rendkívül egységes csapatot alkottunk, mindenki hozzátette a magáét ehhez a győzelemhez.

Ami a saját szerepemet illeti: Zsófi hiányában egyértelmű volt, hogy nagy szükség lesz a jó teljesítményre tőlem is a sikerhez, tényleg a lányok és az edzők is bíztak bennem, számítottak rám. Minden erőmmel próbáltam felnőni ehhez a szerephez, és azt hiszem, nagyjából sikerült is úgy teljesítenem, ahogyan szerettem volna."

(Kiemelt kép forrása: Csata DSE)