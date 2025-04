Öttusa: Balzsay Jázmin az U17-es korosztályban folytathatja remeklését

Az elmúlt esztendőben nem véletlenül választotta a hazai öttusa szövetség a legjobb U15-ös leányversenyzőnek Balzsay Jázmint.

A KSI ígérete igen emlékezetessé tette az első nagy nemzetközi versenyén való szereplését. Jázmin a bolgár fővárosban, Szófiában rendezett U15-ös öttusa Európa-bajnokságon azt a bravúrt hajtotta végre, hogy

egyéniben, csapatban és vegyes váltóban is aranyérmet érdemelt ki.

Ezek közül természetesen a legértékesebb az egyéni diadal. Ezen a négytusaviadalon (a vívás még nem szerepel az U15-ös programban) a leggyorsabb úszó volt, de az akadálypályán és a kombinált számban is top hármas eredménnyel rukkolt ki, így a végén igen meggyőző fölénnyel, 24 másodperccel a másodikként érkező olasz vetélytársa előtt szerzett teljesen megérdemelt Európa-bajnoki címet.

„Amikor kétszáz méter volt hátra a célig, már elsírtam magam, mert számomra hatalmas dolog, hogy idáig eljutottam. És miután a csapattársaim is nagyon jól szerepeltek, megduplázódott az arany. Később pedig Mitró Milánnal nyertem egy újabbat. Nekik is nagyon sokat köszönhetek, mint ahogy minden felkészítőmnek. Hálás vagyok az edzőim, a sportcoachom, a gyógytornászom, a sportpszichológusom, a dietetikusom munkájáért is. Remek visszajelzéseket adott az Európa-bajnokság, és ha lehet, még jobban bele fogok állni a munkába, hogy továbbra is az élvonalhoz tartozzak a korosztályomban” – mondta akkor a sikere kapcsán a reménység, aki ebben az évadban már az U17-eseket képviseli. Ez a korosztály itthon nem annyira új a számára, hiszen már tavaly is kiváló eredményeket ért el az akkor még idősebbeket között, például

megnyerte az országos bajnokság és a lengyelországi Olimpiai Reménységek Versenyét.

Balzsay Jázmin elhivatott ígérete a magyar öttusának Forrás: MPP

Idén eddig két Magyar-kupa-fordulót, egyben válogatóversenyt rendeztek az U17-eseknek (a harmadik jövő hét végén következik) és Jázmin az elsőn győzött, a másodikon ezüstérmes lett. 2025-ben az U17-esek Európa-bajnokságát júniusban a spanyolországi Barcelonában, a világbajnokságát pedig a dél-afrikai Johannesburgban rendezik.

A 15. születésnapját márciusban ünneplő Jázmin jellemzésekor a KSI öttusaedzője, Füri Csilla a szorgalmat, a fegyelmezettséget és a példaértékű hozzáállást emelte ki. A tinédzser otthonról viszi magával edzésekre, versenyekre a szemléletét – édesapja a volt profi ökölvívó-világbajnok Balzsay Károly, édesanyja az egykori válogatott tornász, Reubl Tünde.

„Az edzőim mellett a szüleim is mindenben támogatnak, és ezért nagyon hálás vagyok. Miután ők is élsportolók voltak, tudnak segíteni, hogy hasonló utat járhassak be. Igyekszem figyelni a pihenésre, a rehabilitációra, az étkezésre és a további fontos dolgokra. És minden edzésen kiadom magamból a legtöbbet, mert azt gondolom, hogy csak így érhetem el a célomat, az olimpiai szereplést” – nyilatkozta nemrégiben portálunknak Jázmin.

(Kiemelt képünkön: Balzsay Jázmin Forrás: MPP)