Jégkorong: továbbra is győzelem nélkül a fehérvári U18-as vb-n

Az első két meccsen az ukránoktól és a kazahoktól is sima vereséget szenvedett a magyar U18-as jégkorong-válogatott, amelyre szerdán délután már a szlovén csapat várt, méghozzá a bennmaradás szempontjából sorsdöntő meccsen. Ugyanis két kör után az említett két válogatott állt a tabella utolsó két helyén, a mieink pont nélkül a hatodik, míg a szlovénok két egységgel az ötödik helyen.

A szlovénok nagy helyzetével indult a mérkőzés, viszont Martin Bizjak ziccerénél Gyulai Benedek a helyén volt a kapuban. Másodpercekkel később aztán Bizjak már a büntetőpadon találta magát, így jöhetett az első magyar emberelőny, amely rögtön kettős fórrá vált, miután Zupan Skrlj csúnyán buktatta Szongoth Dománt. Több nagy lehetősége is volt a mieinknek, elsősorban Szongoth révén, viszont a vezetést nem sikerült megszerezni. Egy a saját harmadban könnyedén eladott korongból még a hátrányban játszó szlovénok előtt adódott nagy helyzet, de Gyulai újabb védése után maradt a 0–0. Ezután újabb kiállítások jöttek: előbb szlovén részről Bert Smukavec, majd magyar oldalon Kuntic Dávid ment le két percre, de gól ezúttal sem született. Túl az első harmad felén Schmidt Ágostonnak volt két igencsak ígéretes próbálkozása, de a jobb bedobókörből eleresztett erős lövése fölé szállt, majd a kaput megkerülve veszélyesen visszatett korongjára végül a kapu előtt nem érkezett senki a hazaiak közül. Ekkor a magyar fiúk már kilenc lövésnél jártak, mikor az ellenfél még csak négynél. A következő percekben aztán a szlovénok is beleerősítettek, és a játék egyre inkább a magyar harmadba szorult át, ugyanakkor Gyulai Benedek továbbra is jól állta a sarat. A játékrész végére sikerült kijönni a szorításból, mi több, Baróti Bence, illetve Vén Bendegúz révén két magyar helyzettel zárult az első húsz perc (0–0).

Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

A szünet után a szlovénok előtt adódott az első komoly lehetőség, sőt a magyar kapu előtti kavarodásnál Gyulai alatt is át is csúszott a pakk, de végül a gólvonal előtt sikerült megállítani azt. A harmad első öt percében főleg a mezőnyben zajlott a játék. Ekkor Nik Kobal magasbotja miatt újra emberelőnyben találták magukat a mieink, és sikerült is nagy nyomás alá helyezni a vendégek kapuját, de Szongoth kísérletét bravúrral hárította az ellenfél hálóőre, Luka Dolzan. Majd Rapos Gergely kapáslövésénél nagyot blokkoltak a szlovén védők. A kiállítás lejárta után szinte azonnal emberhátrányba kerültek, ezúttal Karsai Ferencnek volt magasan a botja. Tíz másodpercre rá már öt a három ellen kellett védekezni a mieinknek, miután akasztása miatt Polónyi Nándortt is leküldték. Hősiesen védekeztek a magyar fiúk, de végül sikerült kibekkelni a szlovénok kettős fórját. Majd, amikor már fellélegeztünk volna, jött a hidegzuhany: Bizjak lövését Gyulai még védeni tudta, viszont a kipattanót Joc Bukovec már bepofozta (0–1). Sajnos nem sokat kellett várni, és jött az újabb szlovén gól, amikor is Polónyi saját harmadban eladott korongját Ian Petronijevic Lepsa szedte össze és rögtön büntetett: nagy erővel kilőtte a rövid felsőt (0–2). A harmad utolsó perceiben sem lassított a rivális, a magyar védelmi hibákból újabb és újabb nagy helyzetekig jutottak, de végül a harmadik bekapott gólt sikerült megúszni, így kétgólos különbséggel mehettek el szusszanni a csapatok.

A záró felvonást a szlovénok nyitották aktívabban, több veszélyes próbálkozásuk is volt, ám Gyulai tartotta a frontot. Majd, amikor a mieink kezdtek volna támadásba lendülni, és a saját kapujuk elé szorítani a szlovénokat, jött Kuntic Dávid kiállítása bottal ütésért. Ezután a másik oldalon Bukovecet is leküldték hasonlóért, de nem sok volt négy a négy elleni játék, mert Hiezl Martin gáncsolásért kapott két percet. Előnyben a szlovénoknak igazán nagy helyzetig nem sikerült eljutnia, viszont aztán egyenlő létszámban Ványolos Márk adta el figyelmetlenül a korongot, és ebből Oskar Rogl vezethette rá ziccerben Gyulaira, akin azonban nem tudott kifogni. A végjátékban a mieink igyekeztek megszerezni a szépítő gólt, de végül elmaradt a magyar találat, így

a válogatottunk 2–0-s vereséget szenvedett.

Ezzel három kör után Svasznek Bence együttese továbbra is győzelem és pont nélkül áll az utolsó helyen a tabellán.

A meccs legjobbjának magyar részről Gyulai Benedeket választották meg.

Folytatás csütörtökön 19:30-tól az eddig két győzelemmel a tabella első helyén álló dánok ellen. A magyar fiúknak most már bravúrra lesz szükségük, hogy sikerüljön kiharcolni a bennmaradást.

DIVÍZIÓ I/A-CSOPORTOS U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG (SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA)

Harmadik játéknap

Magyarország–Szlovénia 0–2

Három forduló után így áll a tabella:

1. Dánia 6 pont

2. Ukrajna 6 pt

3. Szlovénia 5 pt

4. Kazahsztán 4 pt

5. Ausztria 3 pt

6. Magyarország 0 pt



Szerda este 19:30-tól a kazah–dán meccsel zárul a harmadik játéknap. A torna első helyezettje feljut az A-csoportba, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok (3): Gazsek Máté (DVTK), Gyulai Benedek (Ilves, Finnország), Veres-Fucsku Bence (DVTK)

Hátvédek (7): Karsai Ferenc (Jokerit, Finnország), Nagy Dominik (FEHA19), Osztoics Márk (ÚJA), Polónyi Nándor (Ontario Hockey Academy, Kanada), Prém Zsombor (ÚJA), Szivák Gergő (BJA), Vén Bendegúz (Södertälje, Svédország)

Csatárok (13): Baróti Bence (ÚJA), Erdősi Csanád (Oakmoor Academy Patriots, Egyesült Államok), Hiezl Martin (Vasas), Horváth-Terták Péter (Kookoo, Finnország), Kuntic Dávid (ÚJA), Lintner Péter (Vasas), Mayer Marcell (ÚJA), Pallós Zsombor (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Rapos Gergely (ÚJA), Schmidt Ágoston (TPS, Finnország), Szongoth Domán (Kookoo, Finnország), Ványolos Márk (ÚJA)

A magyar csapat vb-mérkőzései (Székesfehérvár, MET Aréna):

Április 20., vasárnap, 16.00: Magyarország–Ukrajna 1–7

Április 21., hétfő, 19.30: Magyarország–Kazahsztán 0–4

Április 23., szerda, 16:00: Magyarország–Szlovénia 0–2

Április 24., csütörtök, 19.30: Magyarország–Dánia

Április 26., szombat, 16.00: Magyarország–Ausztria

(Kiemelt képet készítette: Vörös Dávid/MJSZ)