Vívás: dupla arany a junior párbajtőröző lányoktól Kairóban!

Nem akármilyen hétvégét produkáltak a magyar párbajtőröző lányok a Kairóban rendezett junior-világkupaversenyen.

Pénteken, az egyéni viadal napján Nagy Blanka remekelt és

pazar vívással nyert aranyérmet.

A Debrecenben Serra Bendegúz által edzett, korábbi kadétvilágbajnok az egyetlen szoros asszóját (15:14) a negyeddöntőben vívta az olasz Orso ellen, a négy között az egyiptomi Mahfouzt 15:8-ra győzte le, majd a döntőben 15:5-re múlta felül az amerikai színekben versenyző Sarah Gut.

Nagy Blanka a piramisok lábánál is készített egy fotót az aranyérmével Forrás:MVSZ

A vasárnapi csapatviadalon aztán Nagy Blanka mellett Gachályi Gréta, Kozma Laura és Wimmer Dorina vívott a válogatottban. A négyes a svájciak, valamint a franciák magabiztos legyőzése után a döntőben az ukránok ellen nyert 45:42-re, és

felállhatott a dobogó legmagasabb fokára.

A csapat ebben az évadban már Burgosban is nyert világkupát, akkor Gachályi, Nagy és Wimmer társa a kadétkorú Horváth Lotti volt a sikerben. A lányok formája, teljesítménye több mint biztató a korosztályos Európa- és világbajnokság előtt (amelyekre a ranglista alapján a kairói összeállításban utaznak), és ezt László István keretedző is megerősítette a hazai szövetségi portálnak:

„Burgos után a második világkupaversenyen nyertünk, és a forma is egyre javul. Egyik lány a másikat múlta felül, én most talán Dorina teljesítményének örültem a legjobban. Kialakult a csapatunk, és úgy látom, hogy mindenki közelít a csúcsformájához. Márpedig, ha el is érik, akkor

még szebb eredményekkel érhet véget számunkra ez a korosztályos szezon.

Burgosban egyébként Gachályi lett egyéniben második, és a válogatott sokra hivatottságát mutatja, hogy a számos kiemelkedő utánpótlás-eredmény mellett Nagy és Wimmer csapatban már felnőtt Európa-bajnoki ezüstéremmel is büszkélkedhet.

Az egyiptomi főszereplők balról: Gachályi Gréta, Kozma Laura, Nagy Blanka, Wimmer Dorina, László István, Peterdi András, Pelle Domonkos, Keresztes Ádám, Császár Zoltán, Balázs Bence Forrás: MVSZ

Kairóban a fiúk is pástra léptek. Ők most egyéniben nem alkottak maradandót, de a Peterdi András által vezetett, Balázs Bence, Császár Zoltán, Keresztes Ádám, Pelle Domonkos összetételű csapat vasárnap bronzéremnek örülhetett. Az egység kezdésként szoros meccsen jutott túl a németeken, a törököket simán felülmúlta, az elődöntőben a házigazda egyiptomiaktól kapott, a bronzért pedig az olaszok ellen nyert 45:42-re.

Junior férfi párbajtőrcsapat-világkupa, Kairó, 17 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Németország 39:38 (Keresztes +4, Pelle 0, Császár -3).

Negyeddöntő: Magyarország-Törökország 45:32 (Pelle +10, Balázs +3, Császár !2, Keresztes -2).

Elődöntő: Magyarország-Egyiptom 38:45 (Pelle +7, Keresztes +3, Császár -7, Balázs -10).

A 3. helyért: Magyarország-Olaszország 45:42 (Pelle +10, Balázs +5, Császár -4, Keresztes -8).

Végeredmény: 1. Egyiptom, 2. Egyesült Államok, 3. Magyarország (Balázs Bence, Császár Zoltán, Keresztes Ádám, Pelle Domonkos, válogatott edző: Peterdi András, edzők: Kovács Iván, Márka István, Partali Csaba, László István, Peterdi András).

Junior női párbajtőrcsapat-világkupa, Kairó, 13 induló. Negyeddöntő: Magyarország-Svájc 45:35 (Wimmer +7, Nagy +2, Gachályi +1).

Elődöntő: Magyarország-Franciaország 45:30 (Nagy +9, Wimmer +5, Gachályi +1).

Döntő: Magyarország-Ukrajna 45:42 (Wimmer +4, Gachályi +2, Nagy +1, Kozma -2).

Végeredmény: 1. Magyarország (Gachályi Gréta, Kozma Laura, Nagy Blanka, Wimmer Dorina, válogatott edző: László István, edzők: László István, Peterdi András, Kovács László, Serra Bendegúz, Bakodi Róbert), 2. Ukrajna, 3. Egyesült Államok.

(Kiemelt képünkön: a magyar lányok a dobogó tetején Forrás: MVSZ)