Vívás: még inkább értékes a junior férfi párbajtőrözőink skalpja

A junior férfi párbajtőrözőink a múlt hét végén az idénybeli első világkupaversenyükön, egyben nemzetközi válogatójukon szerepeltek Bázelben. Az egyéni megméretésen Császár Zoltán szerepelt kiemelkedően,

és 288 induló között végül dicséretes bronzérmet érdemelt ki.

A BVSC kitűnősége remek vívással jutott az elődöntőbe, melyben csupán egyetlen tussal, „hirtelen halálban” maradt alul 11:10-re a német Ole Petersennel szemben, és lett harmadik.

Másnap a válogatott Antal Máté, Császár Zoltán, Keresztes Ádám és Pelle Domonkos összetételben vágott neki a csapatversenynek. A Peterdi András által irányított egység a 16 közé jutásért a törököket, majd a negyeddöntőért az észteket is izgalmas összecsapáson, egyetlen tussal győzte le. A nyolc között aztán a későbbi győztes egyiptomiakkal nem bírtak a fiúk, akik a kínaiak, majd a spanyolok magabiztos felülmúlása után az 5. helyen végeztek.

„Ebben az évadban picit mostoha a versenynaptárunk, mert januárig semmilyen nemzetközi jelenésünk nem volt, most pedig sorozatban követik egymást a versenyek – mondja Peterdi András, a férfi junior párbajtőr-válogatott keretedzője. – A következő világkupa-állomás Kairó lesz, aztán a február végi, törökországi Európa-bajnokság előtt néhány nappal még Szerbiába utazunk. Bázelben összességében elfogadhatóan szerepeltünk, a körülményeket figyelembe véve jól dolgoztak a fiúk. A csoportkör után mindenki továbbment, öten a legjobb harminckettőbe is bejutottak. Örültem, hogy Császár Zoltán személyében egyéni érmesünk is volt. Csapatban az ötödik helyet nem írtam volna alá előre, mert érmet vártam a srácoktól az után, hogy tavaly itt nyerni tudtak, tehát címvédőként érkeztek. De nem voltak csúcsformában, néhányan betegséggel küszködtek. Császár például nagyon köhögött, Keresztes Ádám pedig lázas volt. Ebben az állapotban is kihozták magukból, amit tudtak és értékes tapasztalatokat szereztek. Láttuk, hol tart a többi ország utánpótlása.

Jó, hogy a kínaiakkal vívtunk, mert velük nem sokszor találkozunk. Az egyiptomiak pedig favoritnak számítanak, de egészségesen, jó formában őket is le tudjuk győzni.

Peterdi András bízik a junior férfi párbajtőrözők jó nemzetközi szereplésében Forrás: MVSZ

Peterdi elmondta, nagy a harc a juniorválogatottságért, és az Eb-re, valamint a vb-re utazó négy fő közül bárki képes a bravúros teljesítményre.

„Többen pályáznak reális eséllyel a csapatba kerülésre, várhatóan a névsor az utolsó válogató után lesz végleges.

Szerencsés helyzet, hogy nem három-négy vívónk van, aki jó és a többiek leszakadva követik őket, hanem nyolc-tíz.

Párbajtőrben is nehéz jósolni, de azt látom, hogy mi abszolút a nemzetközi élmezőnybe tartozunk.”

Tavaly a párizsi olimpián a férfi párbajtőrcsapatunk emlékezetes aranyérmet szerzett. Ennek hatására a juniorjainkra is jobban odafigyelnek a riválisok.

„Nem mossák össze a felnőtteket a juniorokkal, de az érezhető, hogy még inkább meg akarnak minket verni. A felnőttek olimpiai bajnoki címe a fiataljainknak magabiztosságot és plusz motivációt adhat, hiszen ők is érzik, hogy az ellenfelek számára még értékesebb lett a skalpjuk.”

(Kiemelt képünkön balról: Pelle Domonkos, Császár Zoltán, Keresztes Ádám, Antal Máté Forrás: MVSZ)