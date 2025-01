Vívás: Bodor Áron felnőtt ob-ezüstérmesként lépett az új évbe

A karácsony előtt a fővárosi BOK-csarnokban rendezett felnőtt országos vívóbajnokság egyéni döntőinek legfiatalabb résztvevője volt a 16 éves tőröző, Bodor Áron.

A Ludovika SE-ben Mazza Lorenzo által edzett kadétkorú ígéret remek formát mutatva jutott el fináléig, melyben Tóth Gergellyel szemben maradt alul 15:7-re, de

így is bravúros ezüstérem lett a jutalma.

Nem mellesleg a ludovikás felnőttcsapattal is a dobogó második fokára állhatott fel.

Bodor Áron (szemben) és Tóth Gergely vívta a férfi tőrözők ob-döntőjét Forrás: MVSZ

Áron már az előző évadban is több remek eredménnyel hívta fel magára a figyelmet. Például 2023 novemberében a Budapesten rendezett kadét európai körversenyen több, mint háromszáz fős mezőnyben érdemelt ki ugyancsak ezüstérmet. Legutóbb októberben, Göteborgban is döntőt vívott, és szintén a második helyen végzett. Akkor is a korosztálya, a kadétok európai körversenyén szerepelt Svédországban. Decemberben aztán a felnőtt ob előtt megnyerte a kadét országos bajnokságot.

A reménység jelenleg a hazai kadétranglista második helyét foglalja el a szintén sokra hivatott Kosztolányi Hunor mögött. A végső sorrendet még a februárban Szófiában esedékes európai körverseny befolyásolhatja, de Áronnak jó esélye van arra, hogy ezúttal is ott legyen a kadét Európa-, valamint világbajnokságon.

Bodor Áron a felnőtt ob-dobogó második fokán Forrás: MVSZ

„A hazai ranglistát legutóbb sikerült megnyernem, és ez elsőévesként kicsit engem is meglepett – mondta portálunknak az évadbeli várakozásokról. – Most viszont én vagyok az idősebb a korosztályban, és a jó eredményre már nem azt fogják mondani, hogy meglepetés, hanem azt, hogy ez volt az elvárás. Persze, ez nem helyez rám különösebb nyomást. Szeretnék ott lenni a következő Eb-n és vébén is, és jobban szerepelni, mint legutóbb, amikor nem kerültem egyéni érem közelébe.

Úgy érzem, a korosztályban nemzetközi szinten is az élmezőnyhöz tartozom, és ezt be is kívánom bizonyítani.

Bízom a csapatunk jó teljesítményében is. Egyenként jól tudunk vívni, de az együttműködés elengedhetetlen lesz. Ebben az idényben még a kadétkorosztály élvez prioritást, de igyekszem a juniorok között is egyre jobb eredményt elérni.”

(Kiemelt képünkön: Bodor Áron Forrás: MVSZ)