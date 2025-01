Úszás: McIntosh mesterműve magyaros motívumokkal

Világszerte született úszócsodának minősítették a kanadai fruskát, amikor 2023-ban, alig 16 évesen csaknem fél másodperccel megjavította a 400 méteres női vegyes úszás világcsúcsát, amelyet addig Hosszú Katinka tartott a 2016-os riói olimpia óta. McIntosh, aki a gyengébb nem képviseletében elsőként szorította 4:26 perc alá a szám rekordját, világversenyes győzelmek, újabb és újabb csúcseredmények sorát produkálva a névjegyletételt követően is gondoskodott róla, hogy a sportág jeles történései iránt érdeklődők folyamatosan figyeljenek rá.

Az utánpótlás-korosztályt úgy hagyta el a múlt év végén, hogy még egy magyaros motívumot becsempészett pályafutásába: a budapesti rövid pályás világbajnokságon tarolt, s persze a világcsúcsot sem hagyta ki repertoárjából: 400 gyorson érdemelte ki az aranyérmet a valaha volt legjobb idővel.

Ez az egyik kedvenc medencém a világon, mindig nagyon jó visszatérni ide Budapestre, a Duna Arénába

– nyilatkozta győzelme után, kétségtelenül hízelegve nekünk azzal, hogy valósággal imád Magyarországon versenyezni. (És – biggyesszük ide – nem csupán azért, mert produktumáért 25 ezer dolláros pénzdíjjal is gazdagodott...)

Sajátos kötődése hozzánk már 2022-ben megkezdődött: akkor is a Duna Aréna volt a helyszín, ahol is a normálmedencés, vagyis ötvenes pályán rendezett vébén mindjárt két elsőséget gyűjtött be,

a hosszabbik vegyes szám mellett a 200 pillangó aranyát is bezsebelve, három egyéni számban junior – azaz ifi – világcsúcsot repesztve.

Aztán, a brit Nemzetközösségi Játékok az évi hat medálja után 2023-ban a fukuokai vb-n két bronz mellé odavarázsolt két aranyérmet is a 200 pillangó és a 400 vegyes megnyerésével, nem mellesleg kanadai csúcsok mellett ifjúsági világrekordokat is felállítva.

A 2021-es, tokiói debütálást – legjobbjaként, 14 évesen egy egyéni negyedik helyet jegyzett – követően

az igazán érdemi olimpiai szereplést a tavaly nyári, párizsi fellépések jelentették számára.

Nem sokkal 18. születésnapja előtt – még utoljára szórva korosztályos világrekordokat – a francia fővárosban a 400 gyors ezüstérmével kezdett, hogy aztán 400 vegyesen közel hat másodperces előnnyel győzzön, majd 200 pillangón lett olimpiai bajnok, abban a szívének a családi érintettség okán különösen kedves számban, amelyben édesanyja úszott az 1984-es Los Angeles-i olimpián. A harmadik párizsi elsősége pedig 200 vegyesen született meg, s a triplával immár Kanada legeredményesebb úszójává avanzsált. E tényt „pluszban” hazájában egyebek mellett azzal honorálták, hogy az év legjobb női úszójának választották, a felnőtteknél már harmadszor, miután az utánpótlás-korosztály képviselőjeként ezt a címet sorozatban négy alkalommal is kiérdemelte odahaza.

Párizsi diadalmenete nem csupán sportágában hozta meg neki az újabb elismerést:

Kanadában valamennyi sportágat figyelembe véve is 2024 legjobbja lett,

miként a World Aquatics is méltányolta medál- és rekordhalmozó teljesítményét, amikor is ötkarikás parádéja alapján az esztendő női vizes sportolójának nyilvánította. A WA ráadásul kedvenc helyén, a Duna Arénában hirdette ki a végeredményt, ott, ahol a már említett decemberi rövid pályás vébén valóságos medenceparádét bemutatva nyerte „agyon” magát, három számban is világcsúccsal végezve az első helyen.

A Sum becenévre hallgató, többnyire Floridában készülő, torontói illetőségű tini sztár újabb sikerévéről a magyar fővárosban vonhatott alkalmi mérleget, amelyet azzal indított, hogy nem igazán tudja szavakba önteni, amit érez. Aztán persze összeszedte magát, és ezzel búcsúzott Budapesttől, egyszersmind hatalmas, a földkerekség valamennyi szegletét képviselő szurkolótáborától:

Csodálatos volt az idei esztendőm a medencében és azon kívül is, úgyhogy nem is lehetnék boldogabb...

(Kiemelt képen: Summer McIntosh pazar évet zárt 2024-ben (is) Forrás: World Aquatics)