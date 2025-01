Kaliba Viktor: Az életem munkája van most előttem

Mint arról beszámoltunk, a Bátori Sárkány Úszóegyesület 40 éves vezetőedzője, Kaliba Viktor vehette át A hónap utánpótlásedzője decemberi díját. A tréner azt követően részesült elismerésben, hogy 16 éves tanítványa, Antal Dávid a kaposvári rövid pályás korosztályos országos bajnokságon tíz számban indult, és kilencet megnyert, csupán 100 m mellen lett hatodik. A viadalon a reménység négy évjáratos csúcsot úszott, az összes hátúszó számban megdöntve a korábbi magyar rekordot. Kétszázon annak a Kós Hubertnek az országos csúcsát vette el, aki múlt nyáron, Párizsban éppen ebben a számban szerzett olimpiai bajnoki címet. De az ígéret korábban Gyurta Dániel és Milák Kristóf korosztályos rekordját is túlszárnyalta már.

„Már A hónap utánpótlásedzője díjra való felterjesztést is megtisztelőnek éreztem, majd nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy rám esett a kuratórium választása – mondja Kaliba. – Figyeltem az előző hónapok jelöltjeit, és reménykedtem benne, hogy most úszóedző veheti át az elismerést. Az edzői pályám eleje annyiból érdekes, hogy versenyszerűen nem úsztam, viszont úgy gondolom, a legjobbaktól tanultam meg a sportág fortélyait. A Nyíregyházi Főiskolán végeztem földrajz-testnevelés tanárként, és magát az úszást, valamint annak módszertanát, elméletét Vajda Tamás és Gyula Sándor által ismertem, szerettem meg.

Onnantól kezdve folyamatosan a víz közelében voltam,

és amikor 2010-ben Nyírbátorban átadták a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő gyönyörő komplexumát, egyből elkezdtem ott úszóedzőként dolgozni.”

Kaliba Viktor a díjátadón Fotó: Mura László

Antal Dávid öt éves volt, amikor először megjelent Kaliba edzésén. A tréner már a kezdetekben is látta, hogy kivételes tehetséggel van dolga.

„Dáviddal nem bírtak a szülei, és szerették volna lekötni az energiáit, de a kipróbáltak közül egyik sportág sem tetszett neki igazán. Aztán a vízben egyből megtalálta a helyét. A társainál jóval fiatalabb volt abban a csoportban, amelyben kezdett, de ezt is előnyére fordította, mert

nemcsak az általam tanított dolgoktól feljlődött, hanem azoktól is, amelyeket az idősebbektől ellesett.

A példaértékű szorgalma egyből megmutatkozott, magától is végezte a feladatokat. A fejlődése folyamatos volt, és már lassan két éve tisztában vagyok vele, hogy bármeddig eljuthat. Az pedig, hogy a decemberi korosztályos országos bajnokságon tízből kilenc aranyat nyer, a sokoldalúságát mutatja.”

Ahogyan a mindegyik versenyszámban, de leginkább pillangón remeklő tanítvány egyre kiemelkedőbb eredményeket ér el, az edzőben úgy nő a felelősségérzet. Ez Kalibánál sincs másképp.

„Az én korábbi terveim szerint még nem itt kéne járnunk, de Dávid eddig felülmúlt minden elképzelést. Próbálunk mindent a helyén kezelni és nem elszállni a fiatalkori sikerektől. Ugyanakkor nekünk is fel kell ezt dolgoznunk valahogy, így többek között sportpszichológusi segítséget is igénybe veszünk. A jó eredmények által az elvárás is nő vele szemben. Például legutóbb ő volt az egyetlen magyar fiú az ifi Eb-n, aki érmet nyert a vetélytársainál két évvel fiatalabbként, ezért az idén is legalább a dobogóra várják. És szeretnénk részt venni az ifjúsági világbajnokságon is, amelyen még erősebb ellenfelekre számíthatunk. Bőven van feladatunk, amiknek ugyanilyen motiváltan kívánunk nekilátni.”

Antal Dávidot a lehető legmagasabb szintre juttatná mestere, Kaliba Viktor Forrás: Bátori Sárkány Úszóegyesület

Az ambiciózus edző természetesen nem csak egyetlen úszóval foglalkozik Nyírbátorban. A csoportjában igyekszik minden gyereknek megadni a tőle telhetőt.

„Bár egy Antal Dávidom van, mellette sok tehetséges fiatal számít rám az edzéseken. Mindenkinek szeretném megadni azt, amit tudok, miközben Dávid céljaira kiemelten kell fókuszálnom. A cél, hogy a saját magához képest mindenki egyre jobb és jobb legyen. Ezzel együtt most azt gondolom, hogy

amit Dávid egy ilyen kisváros huszonötméteres medencéjéből folyamatosan elér, az egyszeri és megismételhetetlen.

Természetesen bízom benne, hogy lesz még hasonlóan tehetséges úszom, de úgy érzem, hogy az életem munkája van most előttem. Szeretném ezt a fiút a lehető legmagasabb szintre eljuttatni, mielőtt át kell adjam valakinek.”

(Kiemelt képünkön: Kaliba Viktor és Antal Dávid Forrás: Bátori Sárkány Úszóegyesület)