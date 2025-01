Jégkorong: újabb lépést tett a rájátszás felé az Újpest juniorcsapata

Csupán két magyar klub mondhatja el magáról, hogy az osztrák bázisú U20-as és U18-as jégkorong-bajnokságban is felsőházban szerepel. A korábban már megénekelt diósgyőri fiatalok mellett az Újpesti Jégkorong Akadémia együttesei szintúgy jól állnak mindkét korosztályban. Az idősebbek között Árkovics Bálint tanítványai az előző évadban igencsak magasra tették a lécet, ugyanis

a klub történetében először sikerült megnyerniük az osztrák juniorligát.

„Azt látni kell, hogy az előző szezonban a csapat eredményssége mellett jó néhány játékost tudtunk adni a magyar felnőtt profi liga csapatainak, köztük a saját első csapatunknak, az Újpestnek is – nyilatkozta Árkovics Bálint vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Emellett többen is külföldre tudtak igazolni, ami szintén örömteli. Ennek fényében a csapataink összetétele jelentősen átalakult. A tavalyihoz képest most kisebb kerettel dolgozunk, és jó páran fiatalabbként, még U18-as korúként játszanak nálunk. Ez ugyanúgy elmondható az U18-as együttesünkről, ahol pedig az U16-osok vannak jelen nagy számban.

Azt gondolom, ez kiváló út a játékosok fejlesztésére, hiszen mindenki tud olyan meccseken játszani, amely kihívást jelent számára.

Árkovics Bálint Forrás: Újpesti Jégkorong Akadémia

„Mindemellett az is külön örömteli, hogy az U20-as korú játékosaink közül sokan már bemutatkozhattak a felnőttcsapatban is, és egyre nagyobb szerephez jutnak az Erste Ligában. A korosztályos válogatottakba rendre mi tudjuk a legtöbb és legjobb játékosokat adni. Azt hiszem, az utánpótlás-nevelésnek, ez is a fő célja, nem pedig az, hogy feltétlenül a korosztályos bajnokságokban érjünk el minél jobb eredményt."

Pénteken hazai pályán meggyőző teljesítménnyel 7–1-re verték a FEHA19 gárdáját, így az UTE U20-asai jelenleg a hatodik helyen állnak a tabellán, amely biztos rájátszásba jutást ér. A középszakaszból még öt mérkőzés van hátra a lila-fehéreknek.

A rájátszásban kell majd a legjobb arcunkat mutatni. Bízunk benne, hogy ebben az idényben ismét sikeresek tudunk lenni majd a play-offban.

Esélylatolgatásba nem szeretnék belemenni, mert rendkívül szoros a mezőny a felsőházban, jellemzőek a körbeverések. Ha a jó oldalunkat mutatjuk, akkor mindenkit képesek vagyunk legyőzni, ha viszont nem úgy alakulnak a dolgok, hullámvölgybe is tudunk kerülni. Meg kell találnunk az állandóságot, hogy mérkőzésről mérkőzésre stabil jó teljesítményt tudjunk hozni."

(Kiemelt kép forrása: Újpesti Jégkorong Akadémia)