Alpesi sí: Schneider Milán az öccséért is küzd majd a téli EYOF-on

Máris eltelt két év, és a 2023-as – magyar szempontból az eddig legsikeresebb – téli EYOF (európai ifjúsági olimpiai fesztivál) után máris elérkeztünk a következő felvonás kapujába.

Ahogyan arról múlt pénteken beszámoltunk, a georgiai multisporteseményre eredetileg húsz magyar fiatal utazott volna el, pár nappal ezelőtt viszont az alpesi síző Schneider Brúnó megsérült, így ki kell hagynia a viadalt.

Ott lesz viszont a mezőnyben a bátyja, Schneider Milán, akinek nem ez lesz az első multisporteseménye, ugyanis kijutott az egy évvel ezelőtt megrendezett ifjúsági téli olimpiára is. A szereplése emlékezetes volt, a műlesiklás bemelegítő futamában eltörte a kézközépcsontját, ennek ellenére rajthoz állt, és a top 20-ban végzett.

„Az ifjúsági téli olimpia miatt már rutinosabban várom a kezdést, tudom, hogy mire számítsak, ettől függetlenül most is ugyanolyan nagy élmény volt bekerülni a csapatba – mondja az Utánpótlássportnak a 17 esztendős Schneider Milán. – Biztos, hogy magabiztosan állok majd oda a rajthoz, úgy érzem, azóta fejben is beértem. Attól sem rettenek meg, ha bármi baj történik, tavaly megerősített, hogy sérülten is jó eredményt értem el. Ami a legnagyobb fájdalom, hogy Brúnó nem méretheti meg magát.

Régóta vártuk, hogy együtt szerepelhessünk ilyen eseményen, de elszakadt a keresztszalagja, és ezt nem volt könnyű feldolgozni nekem, hát még neki…

De nem áll meg az élet, az pedig biztos, hogy érte is fogok küzdeni a pályán. Próbálok ebből plusz motivációt meríteni.”

Schneider Brúnó (jobbról az első) és Schneider Milán (jobbról a második) a téli EYOF fogadalomtételén Forrás: Hungarian Ski Association

A fiatal síző az elmúlt egy évben számos külföldi versenyen szerepelt, de a tréningek is hangsúlyosak voltak, és úgy érzi, jó formában utazhat ki Georgiába.

„Az ifjúsági téli olimpiára óriási volt a harc a kvalifikációért, verseny versenyt követett az azt megelőző időszakban, az EYOF előtt, az elmúlt hónapokban viszont sokkal többet tudtam koncentrálni magamra és a felkészülésemre. Jobb formában érzem magamat, mint egy éve. Természetesen vannak céljaim:

az ifi olimpián a legjobb eredményem a tizenötödik hely volt, viszont a lécet próbálom feljebb rakni, szeretnék a legjobb tízben végezni az EYOF-on.

Óriási összpontosításra lesz szükség, sosem adom fel, nagyon várom a kezdést!”

(Kiemelt képünkön: Schneider Milán Forrás: Hungarian Ski Association)