A hónap utánpótlásedzője: december jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a három alapító szervezet képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj negyedik évadának (amely 2024 szeptemberétől 2025 augusztusáig tart) negyedik kiírásában úszó-, vívó- és kézilabdaedző került a jelöltek közé.

Íme, december hónap kiválasztottjai!

KALIBA VIKTOR, a Bátori Sárkány Úszóegyesület vezetőedzője úgy lett tréner 2010-től, hogy előtte nem úszott versenyszerűen. A nyíregyházi főiskolán földrajz-testnevelés szakos tanárként végzett, utána szerzett úszószakedzői diplomát, miközben úszást oktatott a nyírbátori Sárkány Wellness & Gyógyfürdőben. Tizennégy éve dolgozik folyamatosan a nyírbátori egyesületben, amely száz gyereket foglalkoztat, versenyszerűen tízen pallérozódnak az irányításával. Elmondása szerint a szakmai alapokat Vajda Tamásnak és Gyula Sándornak köszönheti. A 40 éves mesternek több sikeres úszója is volt már, így Csoba Adrien, aki serdülőválogatottságig vitte, a 100 pillangón a nyírségi kisváros első magyar bajnoki címét szerző Bégányi Ábel, majd jött a jelenleg is tartó Antal Dávid-éra. A máris nemzetközi hírű, 16 éves tanítvány 2024 előtt is sikert sikerre halmozott. A vegyesúszásban és leginkább pillangón jeleskedő talentum sorra nyerte a gyermekbajnoki, majd a további korosztályos aranyakat, mi több: az idén – ténylegesen berobbanva a sportköztudatba – a felnőttek között érdemelt ki bronzérmet az országos bajnokságon 200 m pillangón. Még nyáron, a vilniusi ifi Eb-n is harmadikként végzett a kedvenc számában úgy, hogy a válogatott fiúrészlegéből egyedül ő tudott dobogós helyen zárni. Saját korosztályában, a júliusi serdülőbajnokságon mint legeredményesebb versenyző a különdíjat is kiérdemelte, miután tíz számban indulva nyolc aranyat, valamint egy-egy ezüstöt és bronzot nyert. Az évjáratos rekorddöntésekben ugyancsak élen járt, három olimpiai bajnokunk – Gyurta Dániel, Milák Kristóf és Kós Hubert – korosztályos csúcsait is felülmúlta. A bahreini Gymnasiadén, a diákok világjátékain első lett 200 m pillangón, második 50-en és 100-on.

Decemberben a rövid pályás korosztályos országos bajnokságon, Kaposváron tíz számban indult Antal Dávid, és kilencet megnyert, csupán 100 m mellen lett hatodik.

A „bőség zavara” közepette négy évjáratos csúcsot úszott, az összes hátúszó számban megdöntve a korábbi magyar rekordot. Kétszázon annak a Kós Hubertnek az országos csúcsát vette el, aki nyáron, Párizsban éppen ebben a számban szerzett olimpiai bajnoki címet.

Kaliba Viktor és tanítványa, a korosztályos rövid pályás úszó ob-n kilenc aranyérmet nyerő Antal Dávid Forrás: Bátori Sárkány Úszóegyesület

Kaliba Viktor:

„Az úszásban rengeteg munkát kell elvégezni ahhoz, hogy valaki kiemelkedően eredményes versenyzővé váljon.” Ám ha jók az alapok és jó az alany is, el lehet érni csodás sikereket. Ehhez kell szerencse is, ez biztos. Nekem is szerencse kellett, hogy megtaláljam ötévesen ezt a gyereket, s neki is kellett, hogy megtaláljon engem, a fiatal, motivált, képzett szakedzőt.

Hiszek a munkában, ki szeretném élvezni minden pillanatát.

Meg is teszek érte mindent, hogy Dávidot a legmagasabb szintig képes legyek elvinni, és egyszer úgy adjam majd át valakinek, hogy az illető felhívjon, és megköszönje, mennyire képzett és kiváló úszót kapott.”

A 16 éves Antal Dávid így vélekedik edzőjéről:

„Nagyon nagy összhang van közöttünk. Élvezem nála az úszást, magas szinten ért a szakmához, meg merem kockáztatni, hogy a régió legjobb edzője. Ami szintén jó benne, hogy elfogadja a véleményemet. Van egy csomó edző, aki azt gondolja, hogy ő jobban ért ehhez, és nem hallgatja meg az úszóját, miközben, ugye, a versenyző van a vízben. Viktor bá mindig meghallgat, odafigyel rám, és nem fél más edzőktől sem kérdezni – ez is pozitív tulajdonsága. Megvan benne az alapszigorúság, de mégsem az a túl szigorú edző. Egy-kétszer mondta már, hogy tegezzem, de még nem tudtam rávenni magam. Összeveszés? Nem emlékszem, hogy valaha is lett volna komolyabb vitánk.”

KOVÁCS ATTILA, az FTC párbajtőrvívó-szakosztályának vezetőedzője, az OVSE vezetőedzője sportolóként a Budapesti Honvédban öttusázott, majd amikor körvonalazódott, hogy nem lesz belőle élversenyző, a klubban gyerekekkel kezdett foglalkozni. Alapvetően öttusaedző lett, ám átkerült az óbudai Fless SE-be, ahol már csak párbajtőrvívásra tanította a gyerekeket. Ezt követően az Óbudai Vívó SE-Jövő Záloga egyesületben (OVSE) folytatta a munkát, ahová jó néhány tanítványa elkísérte. Az OVSE és az FTC fúziójának eredményeként az óbudai műhely a zöld-fehér klub nevelőbázisának számít. Kovács Attila jelenleg az OVSE-ben nagyjából harminc, az FTC-ben megközelítőleg tizenöt fiatallal foglalkozik. Tanítványai az elmúlt évek során számos korosztályos országos bajnoki érmet – közte aranyakat – szereztek, többen pedig a válogatottban és a nemzetközi porondon is remekeltek. Versenyzői közül kiemelkedik a csapatban kadét Európa-bajnok Szarvas Rita, Horváth Márk és Horváth Lotti, valamint az Eb-ezüstérmes Horváth Ádám. A Horváth testvérek közül a legfiatalabb, Lotti 2023-ban még újoncként, azaz két korosztállyal fiatalabbként, 14 esztendősen harcolta ki a válogatottságot a kadétok között, és érdemelt ki csapatban Eb-aranyérmet. Az ígéret sokra hivatottságát jelzi, hogy 2024 novemberében elsőéves kadétként nemcsak a korosztályában, hanem a juniorok között is országos bajnoki címet szerzett.

Decemberben a 46 esztendős Kovács tanítványával, Horváth Lottival felálló junior női párbajtőr-válogatott (mellette Gachályi Gréta, valamint az egyaránt felnőtt Eb-ezüstérmes Nagy Blanka és Wimmer Dorina) aranyérmet nyert a korosztály burgosi világkupaversenyén. A László István irányította magyarok útja az észteken, az olaszokon, majd az amerikaiakon át vezetett a döntőbe, amelyben egyetlen tussal, 42:41-re bizonyultak jobbnak a lengyeleknél. A fináléban a legjobb teljesítményt a társainál három-négy évvel fiatalabb, 15 esztendős Lotti nyújtotta: plusz hatos mérleggel segítette győzelemhez a csapatot. Ezt követően Lotti

a felnőtt országos bajnokságon nagyszerű vívással az elődöntőbe jutott,

ott a későbbi győztes, olimpiai bronzérmes Muhari Eszterrel szemben maradt alul 15:9-re, így bronzérmes lett.

Kovács Attila Horváth Lottit látja el jó tanácsokkal Forrás: Magyar Vívó Szövetség

Kovács Attila:

„A gyerekeket a víváson keresztül igyekszem megtanítani az életre is. Tehetségfüggő, hogy kiből lesz később jó vívó, éppen ezért

az elsődleges, hogy a fiatalok szeressenek edzésre járni, érezzék jól magukat, és a sport által találják meg az útjukat a világban.

Nagyon örülök, ha eredményes egy tanítványom, de nem vagyok maximalista, nem hajszoljuk mindenáron a sikert, a bajnoki címeket. Persze, nem babazsúrokat tartunk délutánonként, elszántan dolgozunk, de mindenekelőtt az motivál nap mint nap, hogy a fiatal mindig több legyen, amikor kilép a teremből. Mindenkinél az a cél, hogy önmagához képest fejlődjön.”

Edzőjéről ezt mondja a kadét Európa-bajnok, junior-világkupa-győztes, felnőtt ob-bronzérmes Horváth Lotti:

„Attila szakmailag igazán felkeszült edző, aki mindig megtalálja a hangot a tanítványaival. Neki köszönhetően nagyszerű a hangulat az edzéseken, a humorával sokszor megkönnyíti a nehéz munkát. Az összes tanítványa szereti és tiszteli, mert ő is ugyanígy viszonyul mindenkihez. Érthetően és részletesen elmagyaráz mindent. Nemcsak a páston, hanem a mindennapokban is lehet rá számítani. Nagyon megbízható, aki mellett egyszerre érzi magát felszabadultnak és biztonságban a versenyző.”

TAMÁS ÁDÁM, a PLER-Budapest U18-as fiú kézilabdacsapatának vezetőedzője, a klub NB I-es és az U20-as együttesének 38 éves másodedzője tizennyolc esztendősen lett edző, a főiskolai tanulmányai elején szerezte meg a C-licencet. Egerben kezdett el szivacskézilabdát tanítani, két évvel később pedig már Füzesabonyban edzősködött. Ezt követően Dabasra került, a serdülő- és az ifjúsági csapatot is irányította, utóbbival az országos négyes döntőbe is bejutott, bronzérmet ünnepelhetett. Ez után a PLER-Budapest következett: három évvel ezelőtt az ifikkel ezüstéremmel zárta az évadot, két esztendővel ezelőtt pedig a csapattal megnyerte a Final Fourt – ezeket az együtteseket másodedzőként segítette. A 2023/2024-es évadban már vezetőedzőként is a csúcsra ért: az U18-as csapattal veretlenül szerezte meg a bajnoki címet. 2024 márciusától a PLER NB I-es együttesét másodedzőként segíti. Számos korábbi utánpótlás-játékosa folytatta akadémián a pályafutását, illetve közülük többen a korosztályos válogatottakba is meghívást kaptak.

Decemberben a PLER-Budapest U18-as csapata két bajnokin lépett pályára decemberben, a Dabast és az Elektromos együttesét is magabiztosan győzte le. A fővárosiak ennek köszönhetően az élvonalbeli bajnokság Keleti csoportjának első helyén állva, ráadásul

hibátlan mérleggel (11 meccs, 11 győzelem) vonulhattak el a téli szünetre.

A második Ferencvárost és a harmadik Szegedet is négy ponttal előzik meg, így kijelenthető: az idényben egyelőre az akadémiai csapatok sem tudják felvenni a versenyt a PLER-rel.

Tamás Ádám a PLER ifjú kézilabdás ígéreteivel Forrás: PLER-Budapest

Tamás Ádám:

„Játékospárti edző vagyok, úgy gondolom, nem ők vannak értünk, hanem éppen fordítva. A legfontosabb, hogy a fiatalok szeressék a kézilabdát, ne unott arccal mozogjanak a pályán, élvezzék, amit csinálnak.

Nevelői munkát is végzünk, igyekszünk minél jobb embereket faragni a játékosainkból, jó példát kell mutatnunk nekik.

Nagy hangsúlyt fektetek az egyéni képzésre is, hogy a srácok az idősebb korosztályokban is megállják a helyüket. Úgy szoktam mondani, hogy én a mankót odaadom, de a sportoló dönti el, elveszi-e azt, támaszkodik-e rá. Ezen kívül az iskolára is odafigyelünk, a tanulás nem kerülhet háttérbe a sport mögött.”

A PLER U18-as együttesének csapatkapitánya, Béni Miksa így nyilatkozik az edzőjéről:

„Ádámmal másfél éve dolgozom együtt. Ennyi idő alatt tökéletesen megismertem, milyen szakember: rendkívül felkészült, remekül szervezi az edzéseket, mindig maximális erőbedobással áll a legkisebb feladathoz is. Nem véletlen, hogy a tavasszal őt is felkérték, dolgozzon az NB I-es csapatunkkal. Az egész egyesület mögötte áll, nagyon szeretjük, az pedig nem véletlen, hogy veretlenül vezetjük az U18-as bajnokságot, ahogyan az sem, hogy a legutóbbi évadban bajnoki címet ünnepelhettünk. Nagyon könnyű vele közvetlen, jó kapcsolatot ápolni, hiszen fiatal edző, de a kellő fegyelmet is megköveteli.”

(Kiemelt képünkön balról: Kaliba Viktor, Kovács Attila és Tamás Ádám)