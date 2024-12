Vízilabda: már az FTC sem veretlen a fiú ifjúsági bajnokságban

Már nincs veretlen csapat a fiú ifjúsági vízilabda-bajnokság alapszakaszában. A múlt hét végi fordulóig egyedül a Ferencváros mondhatta el magáról, hogy nem talált még legyőzőre az idényben, ám

a zöld-fehérek sorozata is megszakadt vasárnap.

Az FTC a Szolnok otthonában szenvedett 8–6-os vereséget. A találkozó első fele a remek védekezésről szólt, ugyanis a félidőben 2–2 állt az eredményjelzőn. A folytatásban a hazaiak akarata érvényesült, és a negyedik negyed felénél már 8–5-re vezettek a vendéglátok. Az utolsó percben csak kozmetikázni tudott az eredményen az FTC, amely tíz győztesen megvívott összecsapás után kapott ki. Egyébként nem ez volt az első pontvesztése a ferencvárosiaknak, mert a gárda a Pécs ellen döntetlenre végzett novemberben, és csak maratoni ötméterespárbajban tudott nyerni. Az évadban a negyedik győzelmét jegyző Szolnok viszont minden dicséretet megérdemel. Hidasi Zétény négy góllal járult hozzá a sikerhez, a hazai szövetségi portál statisztikája szerint pedig a kapuban Szilágyi Ádám kimagasló teljesítményt nyújtott, és 70 százalékos védési hatékonyságot produkált: húsz lövésből tizennégyet hárított.

Az FTC-nek így is elég figyelemre méltó az eddigi mutatója.

A népligetiek plusz 119-es gólkülönbsége kimagaslik a mezőnyből. A 85 kapott mellett 204 lőtt gól szerepel a táblázatban, utóbbi azt jelenti, hogy meccsenként átlagban 18,5 alkalommal veszi be az ellenfél kapuját a tavalyi bronzérmes.

A védekezést nézve pedig az OSC büszkélkedhet szép statisztikával. Az újbudaiak vasárnap nagy csatában győzték le a címvédő BVSC-t 8–7-re. Az OSC nyolc meccses győzelmi szériája a közelmúltban az UVSE ellen szakadt meg, majd az FTC elleni vereség után talált vissza az együttes a diadal útjára. Az OSC a kitűnő védekezésnek és a kapus Szitás Dávidnak köszönheti, hogy

az egyetlen csapat az alapszakaszban, amely még egyik mérkőzésén sem kapott kilencnél több gólt.

Közben az UVSE is szépen gyűjtögeti a pontokat. A múlt hét végén a lilák felnőttcsapata 17–16-os vereséget szenvedett a Szeged ellen, és az ifjúsági bajnokságban is ez a párosítás volt terítéken, a meccs pedig hasonló gólzáport hozott. Az UVSE fiataljai 19–13-ra nyertek a legutóbbi ezüstérmes szegediek ellen, így továbbra is egy vereséggel állnak, ahogyan a most a Miskolcot 19–7-re felülmúló KSI.

Kovács Kevin az UVSE felnőtt- és ifjúsági csapatában is eredményesen játszik Forrás: UVSE

A tabellát jelenleg az FTC vezeti, mögötte az UVSE, a OSC és a KSI sorakozik, de az UVSE-nek, valamint a KSI-nek még csak tíz meccse volt, míg közvetlen riválisaiknak már tizenegy.

Pont nélküli csapat sincs már a bajnokságban, a tabella végén szereplő együttesek közül a Budapesti Honvéd, a szombathelyi AVUS és a Kaposvár is nyert meccset. Utóbbi sereghajtóként az AVUS otthonában ötméteresekkel.

Bár még az alapszakaszban járunk, megállapítható, hogy

ebben az idényben is hatalmas lesz a harc a dobogós helyezésekért.

Az érmek ezúttal is majd a nyolcas döntőben találnak gazdára. Az alapszakaszban egyes gárdák teljesítményének hullámzását a betegségek, sérülések is nagyban a befolyásolják. A csapatok elsődleges célja, hogy ott legyenek az évadot záró minitornán.

A bajnokság tabellája ITT érhető el.

(Kiemelt képünkön: Paján Bátor és az FTC először kapott ki az alapszakaszban Forrás: fradi.hu)