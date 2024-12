Úszás: öt fiatalunk „arénázik” a budapesti vébén

Várhatóan mind mennyiségben, mind minőségben világcsúcsot jelentő mezőny sereglik össze Budapesten, s verseng hat napon át a 25 méteres medencébe kiírt úszóvébén a Duna Arénában, ahol a mi profilunk szempontjából az a legfőbb, hogy

a magyar csapat tagjaként öt korosztályos fiatal – négy ifjúsági és egy serdülő – is szerencsét próbálhat a felnőtt klasszisok között.

Sós Csaba szövetségi kapitány már jó ideje letette voksát mellettük, s a honi sportági szövetség szakmai vezetése is rábólintott, hogy a négy 18 éves, Ábrahám Minna, Komoróczy Lora, Molnár Dóra és Pádár Nikolett, valamint a 16 esztendős Jackl Vivien is rajthoz álljon a hazai környezetben zajló felnőttvébén. Közülük Ábrahám és Komoróczy Amerikában, kinti egyetemén készült az év végi budapesti erőpróbára, míg a másik három itthon tett sokat azért, hogy a piros-fehér-zöld színek képviseletében méltó módon helyt álljon az úszók december közepi, magyarországi csúcstalálkozóján, ahol – Jackl kivételével – várhatóan mindegyikük lehetőséget kap rá, hogy az egyéni számok mellett a különböző váltókban is szerephez jusson.

Pádár és Jackl ráadásul a klubedzések mellett a világbajnoki felkészülés hajrájában még versenyfellépést is vállalt:

ők ketten elindultak a közvetlenül a felnőtt-vb előtt az utánpótlás számára Szegeden megrendezett rövid pályás országos bajnokságon is,

igaz, inkább csak afféle könnyed próba gyanánt, holmi átmozgató edzésnek tekintve az ob jelentette feladatsort. Pádár fő számában, 200 gyorson annyit adott ki, hogy magának – és persze klubjának, a Szegedi Úszó Egyletnek – megszerezze a szakosztályok honi különvetélkedésében sok pontot hozó bajnoki címet, s ennek jegyében több fellépést vállalt a váltókban is.

Jackl Vivien is több alkalommal vízbe szállt a Tiszavirág Sportuszodában, a Tatabányai Vízmű SE-t segítendő leginkább a csapatstafétákban jeleskedve, egyéniben ugyanakkor kihagyta a szereplést mindkét világbajnoki számában, 400 vegyesen és 800 gyorson egyaránt. Annyi azonban jól látható volt, hogy mindketten nagyon rendben vannak a budapesti „arénázás” előtt.

Hogy mi várható tőlük, a vb-résztvevő öt tinédzserünktől, akik közül csak Jackl marad az utánpótlásban, míg a másik négy a vébén búcsúzik „fiatalságától”, az idén kiöregedve a korosztályos nemzedékből?

„A nagy négyesnek ez az utolsó ifi versenye, de Jacklnak is fontos állomás a vb azzal együtt, hogy ő még serdülő – mondta Sós Csaba honlapunk érdeklődésére. –

A lényeg: a hazai világbajnokság kiváló alkalom arra, hogy lássák, hol tartanak a felnőttmezőnyben.

Meg arra is, hogy – bár az utánpótlásban mindent elértek, világ- meg Európa-bajnokok juniorban – szembesüljenek vele, miért kell még dolgozniuk.”

A magyar tinik versenyprogramja a délelőtti előfutamokban:

Kedd: 100 m női hát – MOLNÁR DÓRA, 50 m női pillangó – KOMORÓCZY LORA

Szerda: 100 m női gyors – PÁDÁR NIKOLETT, 800 m női gyors– JACKL VIVIEN

Csütörtök: 50 m női hát – KOMORÓCZY LORA, 100 m női vegyes – KOMORÓCZY LORA

Szombat: 400 m női vegyes – JACKL VIVIEN

Vasárnap: 200 m női gyors – ÁBRAHÁM MINNA, PÁDÁR NIKOLETT, 200 m női hát – MOLNÁR DÓRA

(Kiemelt képünkön: Pádár Nikolett a vb hivatalos arcaként is várja a rajtot Forrás: musz/Facebook)