Sportlövészet: elköszön junioréveitől a világbajnok puskás trió

Az utóbbi években is számos kitűnő eredményt értek el a magyar sportlövők a korosztályos világversenyeken.

Közéjük tartozik Dénes András, Török Ferenc és Wittmann Péter is.

A puskás fiúk együtt leginkább az 50 méteres fekvő versenyszámban remekeltek, és tavaly a dél-koreai Csangvonban rendezett junior-világbajnokságon pazar teljesítménnyel érdemeltek ki aranyérmet.

Akkor egyéniben a legjobban Török szerepelt, aki 622.6 körrel az ötödik helyen végzett, Dénes 621.4 körrel a kitűnő hetedik helyen zárt, míg Wittmann (619.2) a tizenkettedik pozícióban fejezte be a vb-t. Mindez azt jelentette, hogy

a magyar trió 1863.2 körrel megnyerte a világbajnokságot a lengyelek (1859.9) és az amerikaiak (1859.0) egysége előtt.

2022-ben ez a hármas a fekvő számban bronzérmes volt a wroclawi junior Eb-n, amelyen Dénesnek egyéniben is összejött a harmadik hely. Aztán ugyanebben az évben a kairói junior-vb-n Török állhatott fel a dobogóra harmadik fokára, ahogyan tette ezt legutóbb most októberben, Peruban is. A limai vb-n Török 623.4 körrel nyert bronzot a győztes norvég Jens Olsrud Oestli és második svéd Jesper Johansson mögött. A címvédő csapat pedig Dénessel és Wittmannal ezúttal negyedik lett.

Az idei eszéki junior Eb azért kivétel, mert Wittmann helyet Rácz Áron lőtt, de a siker ott sem maradt el, ezüstnek örülhettek a fiúk. Nem mellesleg Dénes egyéniben is második lett.

Jövőre azonban már csak a felnőttek között szurkolhatunk ennek a hármasnak, hiszen mindannyian 2003-ban születtek, így a mostani volt az utolsó esztendejük az utánpótlásban.

Török Ferenc egyéniben és csapatban is sikeres utánpótláséveket hagy maga mögött Forrás: MSSZ

„Ez az utolsó korosztályos év sikerülhetett volna picit jobban is, de összességében elégedett vagyok mindazzal, amit az utánpótlásban elértem.

Sok dobogós és döntős helyezést értem el, számos helyen jártam és nagyon értékes tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodtam

– nyilatkozta Török Ferenc, akinek már 2021-ből van junior-világbajnoki címe. Akkor Hammerl Somával és Kiss Viktorral az 50 méteres összetett versenyszámban nem találtak legyőzőre, ugyancsak Limában. Raásásul Török junior Eb-győztesnek is mondhatja magát, tavaly a 10 méteres mix számban nyert Tóth Annával Tallinnban.

(Kiemelt képünkön balról: Dénes András, Török Ferenc, Wittmann Péter Forrás: MSSZ)