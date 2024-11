Vívás: új mesterek, régi célok az utánpótlásban

Az új évadban a kadét- és a juniorkorosztályú vívóink is megkezdték nemzetközi szereplésüket; az európai körversenyeken, valamint a világkupákon ismét az Eb- és vb-szereplést megalapozó, értékes ranglistapontokért indultak küzdelmek. A válogatottak többsége új keretedzővel vágott neki az évadnak, Boczkó Gábor szövetségi kapitány szerint a frissítés jó hatással lehet a fiatalokra.

„A keretedzők személye természetesen attól is függött, hogy ki milyen pozícióra adta be a pályázatát. A tisztségeket korábban betöltők közül volt, aki klubelfoglaltságai miatt nem folytatta a munkát – mondja. – Mindig fontos szempont, hogy a szakemberek jól ismerjék az adott korosztály versenyzőit, és ez most is így van, hiszen a kadétokat irányítók közül többen már dolgoztak ezekkel a gyerekekkel a Sport XXI. programban. Olyan is akad, aki a korábbi kadétokat viszi tovább a juniormezőnyben.

Fiatalos, ambiciózus gárda jött össze, amely új szemléletet és impulzusukat adhat az utánpótlásnak.

Eitner Kinga személyében a kadét alatti korosztályok külön szövetségi kapitányt kaptak. Az ide tartozó reménységeket szeretnénk gondosabban felügyelni, összefogni és menedzselni.”

Boczkó Gábor Forrás: MVSZ

A magyar vívóutánpótlás a két évvel ezelőtti idényben járt a csúcson, amikor a tallinni kadét és junior Eb-n rekordmennyiségű (tizenhét) érmet gyűjtött, majd a plovdivi vb-ről négy arannyal és öt bronzzal tért haza. A legutóbi, nápolyi kadét Eb-n kiérdemelt tizenegy medália (a tőröző Kollár Anna szerezte az egyetlen aranyat a kadétmezőnyben) után sem lehetett panaszkodni, ám a rijádi világbajnokság látványos visszaesést hozott, ott csak kétszer álltak dobogóra a magyarok: a kardozó Csonka Dorottya a kadétok között nyert, továbbá bronzérmes lett a junior női kardcsapat.

„A nemzetközi versenynaptár nem segít ebben az idényben, mert rengeteg junior-világkupaviadalt Európán kívülre vittek, így kihívást jelent megoldani, hogy ott legyünk annyi eseményen, amennyin a csapataink kellő mennyiségű ranglistapontot gyűjthetnek a jó kiemeléshez. Most is erős, ígéretes vívóink vannak, de ebben az évben még nem várok a kettővel korábbihoz hasonló remeklést.

Örömteli, hogy már mindegyik fegyvernemben felvesszük a kesztyűt a korosztályos élmezőnnyel, ugyanakkor számos országban megerősödött a sportág.

Például Ázsiában már nem csak Japán és Dél-Korea nevel nagyon jó vívókat, hanem Üzbegisztán meg Kazahsztán is. Az amerikaiak továbbra is kiemelkedőek, miközben Európában akár a törökök, Afrikában az egyiptomiak és tunéziaiak csatlakoznak a legjobbakhoz. Mi is fejlődünk, de egyre nehezebb jó eredményt elérni. Ezzel együtt úgy látom, hogy egy-két éven belül megint ott lehetünk a top három közelében a világon.”

Nagy Blanka legutóbb az Eb-ezüstérmes felnőtt párbajtőrcsapat tagja volt Forrás: MVSZ

Az évadban kimagaslóan szereplő juniorok pedig akár a felnőttválogatottságot is megcélozhatják. Legutóbb Nagy Blanka volt az Eb-ezüstérmes női párbajtőrcsapat tagja, előtte Wimmer Dorina mondhatta el magáról ugyanezt, és 2023-ban Battai Sugár Katinka is juniorként nyerte a második vb-aranyát a női kardegyüttessel, míg a tőrözők között Szemes Gergő állt helyt nagyszerűen a felnőttviadalokon.

„A női mezőnyben a juniorok ebben az évadban is reálisan pályázhatnak a felnőttválogatottságra. Párbajtőrben Gachályi Gréta, Nagy Blanka és Wimmer Dorina is sokra hivatott, tőrben a még csak tizenhét éves Kollár Anna teljesítménye látványosan ível felfelé, és Spiesz Anna is megnehezítheti a kétszeres vb-győztes kardcsapat tagjainak a dolgát.

Az egészséges konkurencia mindig ösztönzően hat a felnőttekre is, a válogatottban senkinek sincs bérelt helye, az aktuális eredmény és az objektivitás a vezérelv – ezt elmondtam az olimpiai bajnok férfi párbajtőrcsapat tagjainak is.

A juniorok fejlődését jól szolgálja, ha a tapasztalatgyűjtést már tizenévesen elkezdik a felnőttek között, mert így korban odaérve már nem szakadékot kell átugraniuk, hanem csak néhány lépcsőfokot megmászniuk. Ennek érdekében is tettük összevontabbá a válogatottedzéseket, amelyeken az eredményes felnőttek magukkal húzhatják az utánpótlást.”





Spiesz Anna a kardszakág kiemelkedő reménysége Forrás: MVSZ

AZ UTÁNPÓTLÁS-VÁLOGATOTTAK ÚJ SZAKVEZETŐI. Junior: Peterdi András (férfi párbajtőr), Mazza Lorenzo (férfi tőr), Neuhold Sándor (férfi kard), László István (női párbajtőr), Kiss Tibor (női tőr), Kovács Laura (női kard). Kadét: Keszler Dávid (fiú párbajtőr), Bakó Tamás (fiú tőr), Balla Nándor (fiú kard), Bakodi Róbert (leány párbajtőr), Szalai Szonja (leány tőr), Kocsis Zsolt (leány kard). Utánpótlás szövetségi kapitány (kadét korosztály alatt): Eitner Kinga. A kardszakág munkáját szakfelügyelőként segíti Gulácsi Ferenc.

(Kiemelt képünkön: Bagdány Albertnek (balra) és Rubin Mattiának is köszönhetően erősödött meg a korosztályos tőrválogatott Forrás: FIE)