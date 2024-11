Kézilabda: hasznos héten van túl a férfi juniorválogatott

A junior férfi kézilabda-válogatott a 12. helyen végzett a júliusi Európa-bajnokságon, és azóta most találkozott először a keret. Hétfőtől a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián edzettek a juniorok, majd pénteken és szombaton Egyiptommal játszottak a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia sportcsarnokában. Előbb 28–27-re nyertek, majd 32–27-re kikaptak.

„Az edzőtábor lezárása nem úgy sikerült, ahogyan terveztük. Egyébként hasznos héten vagyunk túl, a srácok jól dolgoztak, sok munkát tudtunk elvégezni, léptünk előre. Ez inkább a pénteki mérkőzésen mutatkozott meg, annak pozitívabb volt az összképe" – nyilatkozta az MTI-nek Sótonyi László szövetségi edző.

A szakember hozzátette, ezekkel a dupla mérkőzésekkel a világbajnoki menetrendet modellezik,

és fontos, hogy megszerezzék azokat a tapasztalatokat, amelyek majd hasznosak lesznek jövő júniusban a lengyelországi vb-n.

„Szombaton talán egy kicsit fáradtabb volt a csapat fejben, de inkább most gyűjtsünk tapasztalatokat és egy felkészülési meccsen kapjunk ki, mint a vb-n. Ilyen ellenféllel nem nagyon találkozik senki" – szögezte le a szakvezető arra utalva, hogy nagyon gyors, technikailag jól képzett játékosai vannak Egyiptomnak, akik küzdésben, harcosságban a második meccsen jóval a magyarok fölé nőttek, ebben példaképek is lehetnek egy-két játékos számára.

„Remélem és bízom benne, hogy ezen még tudunk javítani, hiszen előttünk van még összesen öt közös hét a világbajnokságig" – mondta.

A játékosként 190-szeres válogatott, világbajnoki negyedik helyezett Sótonyi szerint látszott, hogy régen volt együtt legutóbb a csapat, illetve csatlakoztak olyan játékosok is, akik nyáron nem voltak velük. Az ő esetükben szinte a nulláról kellett kezdeni a munkát, de voltak olyan csapatrészek, ahol látszott az összeszokottság.

Elárulta, vannak jól és kevésbé jól működő dolgok, és ez mind a taktikai és a technikai, mind a mentális részekre igaz. Szintén nagyon fontosnak tartja, hogy a védekezési és a támadási rendszerben mindenki találja meg a helyét és a feladatát, mert ezek még nem egészen világosak.

A szakvezető ismét hangsúlyozta,

az a legfontosabb, hogy a juniorválogatottnak minél több játékosa rendszeres játéklehetőséget kapjon a legmagasabb osztályban és téthelyzetben fejlődjön.

Jó példaként a Ferencváros irányítóját, Csörgő Kristófot, a Balatonfüred jobbszélsőjét, Urbán-Patocskai Csongort, valamint a NEKA-ban szereplő kézilabdázókat említette.

„Olyan tehetségekről van szó, akiket nekünk minél hamarabb integrálnunk kell a csapatba, és olyan munkát elvégezni velük, ami abba az irányba mutat, hogy egyszer eljussanak a felnőtt válogatottba" – közölte.

Erre jó példa Sótonyi előző juniorválogatottja, amely tavaly világbajnoki ezüstérmes lett, és tagjai közül már Palasics Kristóf, Imre Bence, Krakovszki Zsolt, Ilic Zoran, Fazekas Gergő, Lukács Péter és Pergel Andrej is külföldön játszik, Pergel kivételével mindannyian bemutatkoztak a felnőtt válogatottban – ahogyan Krakovszki Bence és Ónodi-Jánoskúti Máté is –, sőt többen már ott is meghatározó játékosok.

„Ők példaképek lehetnek, de az egy kivételes generáció volt. Tudomásul kell venni, hogy a mostani keretből jó néhány embernek sokkal több munkára van még szüksége ahhoz, hogy eljusson majd arra a szintre" – vélekedett.

A juniorválogatott következő összetartása januárban lesz, de akkor nem játszik mérkőzést. Márciusban és áprilisban is lesz válogatott hét – akkor edzőmeccsekkel –, májusban pedig már kezdődik a közvetlen vb-felkészülés, amely két hétig tart.

A Ferencváros irányítója, Csörgő Kristóf pénteken és szombaton is nyolc gólt lőtt Egyiptomnak,

ezzel mindkétszer ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa. Bár még csak húsz éves, de a mostani már a harmadik idénye a felnőtt NB I-ben. Az előző szezonban keveset játszhatott, mert kétszer is elrepedt ugyanaz a lábközépcsontja.

„Tavasszal kaptam bele egy csavart, azóta nincs vele bajom, teljes erőbedobással tudtam elkezdeni az alapozást idén nyáron a klubomnál" – mondta az MTI-nek.

Saját magát úgy jellemezte: a gyors megoldásokat, az egy-egy elleni cselezéseket preferálja, de fizikálisan és más téren is fejlődnie kell. Hozzátette, ezen a héten is voltak konditermi foglalkozásaik, sok labdás edzésük, a mérkőzések pedig hasznos tapasztalatokat jelentettek.

„Mindig lehetne jobb, ezt bizonyította a szombati meccs is. Összességében hasznos hét volt, hiszen együtt készülhettünk egy teljes hétig. Terhelés is volt, úgyhogy ebből lehet majd profitálni" – magyarázta.

Október elején a felnőttválogatottnak olyan összetartása volt, amelyet a szakmai stáb arra használt fel, hogy feltérképezze, kik azok a 23 év alatti játékosok, akik a közelebbi vagy a távolabbi jövőben bekerülhetnek a keretbe. A 19 fős névsorban Csörgő is szerepelt, de mint mondta, egyelőre nem nagyon gondol a felnőttválogatottságra, mert még a juniorcsapatra összpontosít.

„Úgy gondolom, még sokat kell tennem ahhoz, hogy egyszer odakerülhessek, de hétről hétre ezért dolgozom.

Szerintem a juniorválogatott az előszobája a felnőtt keretnek, de nagy a szintkülönbség"

– vélekedett.

(Kiemelt képünk forrása: Kovács Anikó/MKSZ)