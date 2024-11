Jákó Csaba: Az összes tanítványomra a gyerekemként tekintek

Mint arról beszámoltunk, az alapítók döntése értelmében Jákó Csaba sportlövőtréneré lett A hónap utánpótlásedzője októberi díja. A zsombói Cél-Tudat SE-t „családi vállalkozásként” felépítő és vezető szakember az után részesült az elismerésben, hogy 20 éves lánya, egyben legsikeresebb tanítványa, Jákó Miriam a Peru fővárosában, Limában rendezett junior sportlövő-világbajnokságon az 50 méteres pisztolyos versenyszámban fantasztikus teljesítményt nyújtott: 546 körös korosztályos világcsúccsal nyert aranyérmert. Jákó Csabával a Magyar Sport Házában rendezett díjátadót követően beszélgettünk.

– 2022 márciusában már elnyerte A hónap utánpótlásedzője díjat. Hogyan fogadta az újbóli elismerést?

– Nem számítottam rá, de természetesen nagyon jólesik. Amikor az ember munkával van elfoglalva, nem gondolkozik azon, hogy milyen elismerésekre számíthat. Örülök, hogy az eredményeinket illetően mondhatom, a két és fél évvel ezelőtti díj óta még rátettünk egy lapáttal. Felejthetetlen élmény marad az akkori díjátadó is, hiszen azt a kitüntetést még példaképemtől, Hammerl Lászlótól vehettem át. Hiszem, hogy fentről most is büszkén tekint le ránk. Rengeteget köszönhetek neki, és azt a munkát igyekszem továbbvinni, mint amit évtizedeken keresztül ő is végzett. Puskás versenyzőként három olimpiai éremmel, közte egy arannyal gazdagította az országot, majd pályafutása után is elképesztő mértékben segítette a sportágat. Bár versenyzőként én nem jártam hozzá hasonló magaslatokban, edzőként arra törekszem, hogy a tanítványaim eljussanak arra a szintre.

Jákó Csaba a díjátadón Fotó: Mura László

– Amikor a 2010-es évek elején a Szeged melletti kistelepülésen, Zsombón alapított Cél-Tudat SE bázisáról beszélgetünk, többnyire nem lőtérként, hanem közösségi térként emlegeti. Miért?

– Azért, mert mi nemcsak a gyerekek sportkarrierjével foglalkozunk, hanem

olyan családcentrikus játszóházat szerettünk volna létrehozni, amelyben lehet lőni is,

és amelyben jókedvűen eltöltheti szabadidejét az edzés végét váró szülő, nagyszülő, testvér vagy barát is. Számomra nagyon fontos, hogy valaki jól érezze magát abban, amit csinál. Bár egyéni sportágat űzünk, utánpótlásedzőként elengedhetetlennek tartom a csapatmunkát és az ehhez szükséges ideális közeg megteremtését.

– Utánpótlásedzőként mit tart a legfontosabb feladatának?

– Tehetségek mindenhol vannak. Az én dolgom, hogy felismerjem őket és minden erőmmel segítsem a kibontakozásukat. És ezzel együtt azon dolgozom, hogy minél többen megismerhessék és megszerethessék a sportlövészetet.

Jákó Csaba minden tanítványára igyekszik egyforma mértékben odafigyelni Zsombón Forrás: Cél-Tudat SE

– Miriam esetében mennyire tudja különválasztani az apai és az edzői szerepét az edzéseken, versenyeken?

– Én az összes tanítványomra a gyerekemként tekintek. És ennek megfelelően próbálok viselkedni a fiatalokkal. Igyekszem a támaszuk lenni, egyengetni az útjukat.

Amikor velem edzenek vagy versenyeznek, akkor a családjuktól távol vannak, és nekem úgy kell gondoskodnom róluk, mintha az én gyerekeim lennének.

Arra törekszünk, hogy elérjék a céljaikat, de elsősorban az a fontos, hogy egészségesen, normális körülmények között éljék a mindennapjaikat. Szerencsére rengeteg kedves, jó pedagógiai érzékkel rendelkező kolléga vesz körül, így egymásnak is sokat tudunk segíteni, ahogyan annak egy közösségben lennie kell.

(Kiemelt képünkön: Jákó Csaba és Jákó Miriam Forrás: MSSZ)