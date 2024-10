Vívás: a 15 éves Bácskay Kincső nyerte a junior kardozók válogatóját

Szombaton az idény során második alkalommal rendeztek válógatóversenyt a junior kardozók számára, az ígéretek a Vasas vívótermében mérték össze a tudásukat.

A női juniorcsapatba való bekerülés az idén sem lesz egyszerű, hiszen a fegyvernem utánpótlásában továbbra is számos sokra hivatott fiatal vív. Az előző évadban junior Eb-címet és vb-bronzot kiérdemlő, Domonkos Emese, Kónya Csenge, Kovács Zsanett, Spiesz Anna összeállítású egység tagjai még ebben a szezonban is a korosztályt erősítik, ugyanúgy, ahogyan az elmúlt világversenyeken egyéniben szerephez jutó Bende Barbara is. Ráadásul a többek között egyéniben kadét Európa-bajnok, junior Eb-ezüst- és vb-bronz-, U23-as Eb-bronzérmes Spiesz vagy a kadét Eb- és vb-győztes Domonkos korosztályába olyan kiválóságok léptek fel, mint a legutóbbi kadétvilágbajnok Csonka Dorottya.

Ők mindannyian elindultak a szombati válogatón, ezért is meglepetés, hogy a juniorversenyt az a 15 éves Bácskay Kincső tudta megnyerni, aki első évét tölti a kadétok között, és májusban még a serdülők mezőnyében nyert ob-t.

A több kihívójánál négy évvel fiatalabb reménység a döntőben Spieszt múlta felül 15:12-re.

Bácskay Kincső (bal szélen) 15 évesen nyert aranyat a juniorok válogatóján Forrás: MVSZ

A fiúk fináléjában Papp Zsadány 15:10-re bizonyult jobbnak Berkeszi Dánielnél. Náluk biztosan változik a juniorcsapat összeállítása a világversenyeken, ugyanis az előző évadbeli válogatottból ketten már a felnőttek közé „öregedtek”.

Persze, még az idény elején járunk. A végén a ranglistákon elfoglalt helyezéseket majd leginkább a junior-világkupákon elért eredmények fogják meghatározni.

Junior női kard egyéni Magyar-kupa-forduló, válogató. 63 induló. Végeredmény: 1. Bácskay Kincső (MVSZ, edző: Kocsis Zsolt), 2. Spiesz Anna (Vasas), 3. Ocskó Liliána (UTE) és Kovács Adél (Vasas), 5. Bende Barbara (Vasas), 6. Kónya Csenge (DEAC), 7. Bognár Liza (Vasas), 8. Domonkos Emese (Vasas). A döntőben: Bácskay–Spiesz 15:12.



Junior férfi kard egyéni Magyar-kupa-forduló, válogató. 84 induló. Végeredmény: 1. Papp Zsadány (BVSC, edző: Bódy Benjámin), 2. Berkeszi Dániel (BVSC), 3. Farsang Bernát (Vasas) és Monori Mátyás (Vasas), 5. Fabó Ákos (Vasas), 6. Szalai Zalán (Vasas), 7. Sápi Vince (DEAC), 8. Csoba Botond (TFSE). A döntőben: Papp–Berkeszi 15:10.

(Kiemelt képünkön: Bácskay Kincső Forrás: MVSZ)