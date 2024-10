Jégkorong: Vas Jánossal a kispadon jó úton halad a DVTK juniorcsapata

Miután tavaly tavasszal Vas János bejelentette visszavonulását, hamar kiderült, hogy a 39 éves, korábbi klasszis nem szakad el a jégkorongsporttól, és a palánk másik oldalán, a DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia juniorcsapatának vezetőedzőjeként folytatja. Első szezonjában a 172-szeres válogatott csatár jól mutatkozott be a kispadon, ugyanis a döntőig jutott a miskolci fiatalokkal a hazai korosztályos bajnokságban.

Idén ősszel már a második évadát kezdhette meg az U20-asok élén, és néhány forduló elteltével csapata remekül áll az osztrák juniorligában. Öt győzelem mellett két vereséget tudnak felmutatni, s ezzel jelenleg a harmadikok a tabellán, a listavezető Salzburg és a címvédő Újpest mögött.

„Eddig nagyon pozitív benyomást tettek rám a srácok, főleg ami a munkamoráljukat, a hozzáállásukat illeti – kezdte Vas János az Utánpótlássportnak. –

A nyáron sikerült olyan brigádot kialakítanunk, amely abszolúte egységes, a játékosok húzzák egymást, jobb teljesítményre sarkallják a másikat, és a csapatban mindenki azért dolgozik, hogy fejlődjön.

Látszik rajtuk, hogy szeretnének szintet lépni. Ez a mentalitás alapvetően nagyon motiváló, versengő közeget teremt a mindennapok során, így hálás feladat velük együtt dolgozni. Nekünk edzőknek az a fő feladatunk, hogy még jobb játékossá tegyük őket, és mutassuk nekik az utat, hogy miként tudják elérni a céljukat ebben a szezonban, illetve közben hozzásegítsük őket ahhoz, hogy idővel sikeres felnőtt jégkorongozókká váljanak.

Ami örömteli, hogy a fiúk láthatóan képesek egymásért küzdeni, ugyanakkor az edzéseken egymás ellen is kőkeményen megharcolnak.

Megvan az egészséges versenyhelyzet csapaton belül, ami azt generálja, hogy senki sem érezheti százszázalékosan biztosnak a helyét. A munkának a gyümölcse pedig az eredményekben is meglátszódik."

Vas János Forrás: DVTK

A nyitó fordulóban a diósgyőriek kikaptak a Salzburgtól (1–3), míg a legutóbb az Újpesttől szenvedtek vereséget szoros meccsen (4–5). Ugyanakkor a két meccset között ötmeccses győzelmi sorozatot produkáltak: az Eishockey Akademie Oberösterreich (2–1) mellett a FEHA19 (4–3, 4–1) és a BJA (5–2, 8–4) együttesét is kétszer-kétszer verték.

„Annak természetesen nagyon örültünk, hogy az előző szezonban a magyar bajnokságban végül ezüstérmesek lettünk, viszont az is kijelenthető, hogy az osztrák bajnoki szereplésünk kapcsán maradt bennünk hiányérzet. Egy ponttal csúsztunk le a felsőházba kerülésről, majd szintén egy ponttal maradtunk le a rájátszásba jutásról is, ami elég bosszantó volt. Az elmúlt évadból tanulva így a bajnokság első fázisában szeretnénk mielőbb bebiztosítani a helyünket a felsőházban, és az élmezőnybe tartozni. Efelé nagy lépéseket tettünk az első hét meccsen, de persze hasonló elánnal kell folytatni a továbbiakban is.

Határozottan mondhatom, úgy vágtunk neki a szezonnak, hogy nem is lehet más a célunk, minthogy megnyerjük a bajnokságot. Játékos-pályafutásom során is mindig a győzelem, az aranyérem megszerzése lebegett a szemem előtt.

(Kiemelt kép forrása: DVTK)