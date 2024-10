A hónap utánpótlásedzője: szeptember jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a három alapító szervezet képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj negyedik évadának (amely most szeptemberétől 2025 augusztusáig tart) első kiírásában cselgáncs-, vízilabda- és birkózóedző került a jelöltek közé.

Íme, szeptember hónap kiválasztottjai!

ILLÉS SÁNDOR, a Dunaharaszti MTK cselgáncsedzője miután a Budapesti Spartacus versenyzője volt, 1984-ben az edzői pályafutását is itt kezdte. Azt követően, hogy az egyesület megszűnt, egy évig a KSI-ben tevékenykedett, később Újpestre „igazolt”, ahol negyed évszázadon át dolgozott. Majd a Toto Sportegyesületben eltöltött időszak után immár három éve a Dunaharaszti MTK szakmai stábját erősíti, és neveli a hazai és nemzetközi porondon is remeklő fiatalokat. A 64 esztendős tréner versenyzői az évtizedek alatt jó néhány érmet nyertek a korosztályos és felnőttvilágversenyeken. Legismertebb tanítványai: a felnőtt Európa-bajnok, vb-ezüstérmes és olimpiai hetedik Mészáros Anett; a felnőtt vb-bronzérmes, szintén olimpiai hetedik Baczkó Bernadett; a junior Eb-arany- és vb-ezüstérmes Rajcsányi Gergő; a junior Eb-győztes Nagy Viktória. Jelenlegi legeredményesebb versenyzője a 19 éves Mamira Luca, akivel ifjúsági világbajnoki aranyig, Eb-ezüstig és junior Eb-bronzig jutott. Dunaharasztiban 13 versenyzővel foglalkozik, továbbá hozzávetőleg hatvan fős tanfolyamos csoportot is vezet.

Illés Sándor és Mamira Luca Forrás: Dunaharaszti MTK

Szeptember elején a juniorkorú dzsúdósok a korosztály tallinni Európa-bajnokságán vettek részt. A magyar fiatalok közül végül egyedüliként Illés Sándor versenyzőjének, Mamira Lucának sikerült dobogóra állnia: bronzérmet szerzett az 52 kilósok mezőnyében. Ötödik kiemeltként Luca nagy reményekkel vághatott neki a kontinensviadalnak, amelyen erőnyerőként kezdett, majd szerb riválist vert a legjobb 16 között, a negyeddöntőben azonban lengyel ellenfele megállította őt. A vigaszágon aztán azeri, majd francia versenyző legyőzésével javított, és harcolta ki a bronzérmet. Ezzel pályafutása során először nyert érmet junior-világversenyen.

Illés Sándor:

„Arra törekszem, hogy megszerettessem a fiatalokkal a dzsúdót, méghozzá úgy, hogy közben élvezzék a munkát. A mi sportágunkban rengeteg munkát kell elvégezni a sikerek érdekében.

Abban hiszek, hogy ha valakiben megvan a minimális tehetség, akkor szorgalommal, alázattal és kemény edzésekkel szinte bármit elérhet.

Mesteréről ezt mondja a junior Eb-bronzérmes Mamira Luca:

„Sanyi bácsi már 2018 óta foglalkozik velem edzőként. Jellemző rá a következetesség, a hit a rendszerben meg a munkában és az is, hogy nagyon szereti a sportágat. Kiváló közöttünk az összhang. Fontosnak tartom, hogy ha igénylem, a beszélgetésekre is fordít időt. Akármilyen eredménnyel is érjen véget az adott verseny, mindig megbeszéljük, mit sikerült az eltervezettek szerint megvalósítani, és mi az, amit legközelebb másképp kell csinálnom. Minden év elején kitűzzük a közös célokat, illetve megbeszéljük, hogy azok eléréséhez milyen út vezet, a felkészülés közben mire fektetjük a hangsúlyt. Tudja, hogy sokat dolgozom, és mindent megteszek a sikerekért. Támogatja egyetemi tanulmányaimat is, mert tudja, hogy a sport mellett az is fontos a számomra. Meggyőződése, hogy kizárólag kemény, kitartó munkával lehet eredményt elérni. Ennek szemléletnek köszönhetem, hogy korosztályos világbajnoki címmel, valamint Európa-bajnoki ezüst- és bronzéremmel is büszkélkedhetek.

SIKE JÓZSEF, az U18-as leány vízilabda-válogatott szövetségi edzője, az Eger női és ifjúsági leánycsapatának vezetőedzője játékosént 256 élvonalbeli meccsen szerepelt, pályafutása jelentős részét Egerben töltötte, egyetemi évei alatt a Szegedben pólózott, és nyert Magyar-kupa-ezüstérmet. Visszavonulása után 28 évig jogászként tevékenykedett, 2011-ben pályázat útján került Új-Zélandra, ahol a Hutt Water Polo Wellington férficsapatát negyven év után segítette bajnoki címhez. Felkérést kapott az új-zélandi szövetségi kapitányi posztra, az óceániai nemzeti csapatot ő irányította azon az 2013-as barcelonai világbajnokságon, amelyen a magyar válogatott Benedek Tibor vezetésével aranyérmet nyert. Három esztendővel később az első osztályba frissen feljutó Miskolc férficsapatának vezetőedzője lett. A borsodiakkal a második és a negyedik ob I-es évben is ötödikként zárt a bajnokságban, az Európa-kupa elődöntőjében az FTC győzte le együttesét. Ezt követően Dunaújvárosban dolgozott először női csapatnál Mihók Attila másodedzőjeként (BL-ezüst, bajnoki ezüst és két MK-győzelem volt a mérleg), miközben megkapta a klub 2006-os születésű leánycsapatát, amellyel a második helyen végzett a korosztály pontvadászatában. A női utánpótlás-kapitányi posztra akkoriban kinevezett Biros Péter felkérte a szintén 2006-os születésű leányválogatott irányítására. Sike csapatának sikersorozata 2021-ben, Szentesen kezdődött, amikor a lányok megnyerték az U15-ös Európa-bajnokságot, egy évvel később Görögországban U16-os világbajnok lett az együttes, tavaly pedig Törökországban érdemelt ki U17-es Eb-aranyat. A tréner 2021-ben tért vissza Egerbe, ahol a női csapat vezetőedzőjeként a 2022/23-as évadban bajnoki címet ünnepelhetett, míg egy évvel később bronzérmet szerzett.

Sike József Forrás: MVLSZ

Szeptemberben a 65 esztendős Sike József által irányított U18-as leány vízilabda-válogatott bronzérmet nyert a korosztály csengtui világbajnokságán. A lányok az elődöntőben a későbbi győztes spanyoloktól kaptak ki, a bronzmeccsen pedig az amerikaiakat múlták felül. A szövetségi edzőnek nem volt könnyű dolga a felkészülés során, hiszen tizenegy játékosa a világbajnokság előtt nem sokkal a zágrábi U19-es Eb-n is ott volt, és lett ezüstérmes. Az Eger csapatából három ígéret, Lendvai Natasa, Sóti Lili és Torma Luca volt tagja a keretnek. A tréner által irányított korosztályos válogatottnak az elmúlt négy évben lenyűgöző a mérlege a világversenyeken: 26 meccs, 24 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség.

Sike József:

„Az utánpótlás-nevelés egyik célja valóban az, hogy a játékosok majd ott legyenek felnőttválogatottban, de ezt csak a torta egyik szeletének tartom. Hiszen miért rendeznek korosztályos Eb-ket és vébéket, ha nem fontos, hogy a fiatal képes-e azokon győzni?

Utánpótláskorban kell megtanulni nyerni, nem az olimpián.

A magyar vízilabdázónak pedig a hagyományok alapján is úgy kell nekivágnia minden eseménynek, hogy azon korosztálytól és nemtől függetlenül a legjobb akar lenni.”

Edzőjéről így vélekedik az Eger korosztályos világ- és Európa-bajnok pólósa, a 17 esztendős Horváth Zsófi:

„Józsi bácsi rendkívül felkészült és elszánt edző. Az irányítása alatt sokat változott a szemléletünk és a hozzáállásunk. A fő célja az volt, hogy megtanítson minket győzni, és az eredményeink alapján azt mondhatom, ez sikerült. Hatalmas elánnal és átéléssel dolgozik. Nem kertel, mindig kimondja azt, amit gondol, ezért mi is tudjuk, hogy mikor, miben kell fejlődnünk. A negatív kritikáit mindig jobbító szándék vezérli, de a dicséretet is ugyanúgy megkapjuk tőle.”

TAKÁCS FERENC, a Budapesti Honvéd birkózótrénere a versenyzői karrierje után, 25 évvel ezelőtt a BVSC-ben kezdte az edzősködést. Amikor a 2000-es évek elején elindult a Mr. Tus-sportiskola, ő is csatlakozott a kiemelt utánpótlás-nevelőműhely stábjához. Eközben 2005-től a felnőttválogatott edzője lett, és kisebb-nagyobb megszakításokkal összesen tizennégy éven át dolgozott a „nagyok” mellett szövetségi trénerként. Ahogyan sikeres birkózó fia, István idősödött, a különböző utánpótlás-válogatottak edzői posztjait is betöltötte a kadéttól egészen az U23-as korosztályig. Három éve a Budapesti Honvédban foglalkozik utánpótláskorú és felnőttversenyzőkkel. Tanítványai a számos magyar bajnoki cím mellett rendre szállították a kiváló eredményeket az utánpótlás és felnőtt-világversenyeken. Az 56 éves edző legismertebb versenyzői közé tartozik az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás, a felnőtt-világbajnok Kiss Balázs és Korpási Bálint, a felnőtt Európa-bajnok fia, Takács István és az ugyancsak Eb-győztes Fritsch Róbert, valamint az U20-as világ- és Európa-bajnok Darabos László. Jelenleg a Honvédban nyolc válogatott versenyzővel foglalkozik.

Takács Ferenc fiával ünnepel a tavalyi felnőtt Eb-n, miután István aranyérmes lett Forrás: UWW/MBSZ

Szeptember első felében a spanyolországi Pontevedrában rendezték meg az U20-as korosztály világbajnokságát, amelyen a magyar válogatott három éremmel, közte egy arannyal zárt. A mieink egyetlen elsősége Takács Ferenc tanítványának, Darabos Lászlónak a nevéhez fűződik, aki a kötöttfogásúak nehézsúlyú mezőnyében diadalmaskodott. A Honvéd 19 éves fiatalja sorrendben amerikai, Puerto Ricó-i, török és orosz ellenfelet legyőzve menetelt a döntőig. A fináléban az Ázsia-bajnok, iráni Abolfazl Fatitazangi sem jelentett akadályt neki, így a tavalyi junior Európa-bajnoki aranyérme után az idén a világbajnoki cím is az övé lett.

Takács Ferenc:

„A hosszú évek alatt jó néhány sikeres birkózóval dolgoztam, és a legtöbbjüket már egészen fiatalkoruktól kezdve ismertem. Ám tizenkilenc évesen olyan céltudatos és eltökélt versenyzővel, mint Darabos Laci, még soha nem találkoztam. Ami az edzői hitvallásomat illeti: először embert nevelünk, csak az után élsportolót.

Nyilván fontosak a sporteredmények, de meggyőződésem, hogy az emberi értékek átadása a legfőbb küldetésünk.

Ne csak fogásokat tanítsunk, hanem neveljük is a fiatalokat, méghozzá úgy, hogy a birkózószőnyegen kívül, a civil életben is képesek legyenek helytállni. És kamatoztassák azokat a tulajdonságokat, amelyeket a sportban elsajátítottak.”

Megkérdeztük az U20-as világbajnok Darabos Lászlót is, mi a véleménye tréneréről.

„Lassan már négy éve dolgozunk együtt, és ez idő alatt rengeteget fejlődtem erőben, állóképességben, és a technikai repertoárom is sokat bővült. Feri bá kiváló edző és a személyisége is olyan, hogy nagyon könnyű vele jóban lenni. Remekül ért a versenyző nyelvén, mindig tudja, kinek mire van szüksége. Vele tényleg minden problémámat megbeszélhetem.”

(Kiemelt képünkön balról: Illés Sándor, Sike József és Takács Ferenc)