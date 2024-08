Vízilabda: nagy pofont kaptak az Eb előtt az U19-es fiúk

Szeptember elsejétől a bulgáriai Burgaszban szerepel Európa-bajnokságon az U19-es fiú vízilabda-válogatott.

Kovács Róbert együttese a múlt héten a kontinensviadal főpróbáját a szegedi a Daikin-Héraklész-kupán tartotta. A nemzetközi tornára nívós ellenfelek érkeztek, ugyanis itt voltak a szerbek, a horvátok, az olaszok és a németek is.

A kupát a magyar fiúk a németek 15–8-as legyőzésével kezdték, majd a horvátok ellen 9–4-re, az olaszokkal szemben pedig 12–11-re nyertek. A mutatott játék mindhárom találkozón biztató volt, ezért is jött váratlanul a záró napon a szerbektől elszenvedett nagyarányú, 21–11-es vereség.

Természetesen a végül ezüstéremhez vezető eredmény nem tükrözi az erőviszonyokat,

a torna előtt nem sokkal a magyar fiúk éppen Belgrádban edzőtáboroztak, ahol a négy szerbek elleni felkészülési meccsből háromszor is győztesen jöttek ki. Ráadásul az is igaz, hogy a formaidőzítés nagyon sokat számít az Eb-n, így még nem most kell a legjobbjukat nyújtaniuk a játékosoknak.

„A szerbek ellen semmi nem sikerült, emocionálisan és fizikálisan sem voltunk benne a meccsben, és szerencsénk sem volt, de a szerencse amellé áll, aki tesz is érte – mondta Kovács Róbert a hazai szövetségi portálnak. – Az Európa-bajnokságig még van négy napunk, gyorsítunk, taktikázunk és lesz még edzőmérkőzésünk is. Megpróbáljuk rendbe rakni a dolgokat és a fejeket is.

Nincs tragédia, dolgozni kell, és jól is csinálják a fiúk azt, amit elkezdtünk,

de mellé kell tenni a szíveket meg fejeket, mert akkor nem lesz ilyen probléma.”

Az U19-es fiúválogatott az Eb-n szeretne csúcsformában játszani Forrás: MVLSZ

Kovács Róbert két éve az U18-asokkal Belgrádban, tavaly pedig az U20-as együttessel Bukarestben világbajnoki címet szerzett. A burgaszi U19-es kontinensviadal azt a lebonyolítási formát követi, mely szerint a papíron legjobb nyolc csapat két kiemelt csoportban kezdi meg a szereplését. A magyarok első körben Horvátország, Spanyolország és Montenegró fiataljaival mérik össze a tudásukat.

Bár a keretben jó néhány olyan játékos akad, aki a különböző korosztályos válogatottakkal már igen sikeres nemzetközi megméretéseket tudhat maga mögött, ez lesz az első olyan világverseny, amely kimondottan a 2005-ös fiatalokról szól.

Utóbbi évjáratot képviseli a kétszeres korosztályos világbajnok (U18, U20) Szécsi Marcell és Varga Vince, valamint az U18-as vb-győztes csapatkapitány, Leinweber Olivér is.

Kovács Róbert és Leinweber Olivér nyilatkozata:

AZ U19-ES VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok:



Gyovai János

Szabó Gergő



Mezőnyjátékosok:



Benedek Mór

Cseh Maxim

Gidófalvi Elemér

Haverkampf Bence

Leinweber Olivér

Lugosi Csongor

Nagy Zalán

Peőcz Ádám

Pörge Zsombor

Szécsi Marcell

Simon Balázs

Varga Vince

Zeman Márton

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)