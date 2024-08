Vízilabda: az U19-es fiúválogatott Eb-n bizonyíthat az idén

Egy hónap múlva, szeptember elsejétől a bulgáriai Burgaszban szerepel Európa-bajnokságon az U19-es fiú vízilabda-válogatott.

Bár a keretben jó néhány olyan játékos akad, aki a különböző korosztályos válogatottakkal már igen sikeres nemzetközi megméretéseket tudhat maga mögött, ez lesz az első olyan világverseny, amely kimondottan a 2005-ös évjáratú fiatalokról szól.

A csapatot a két éve a U18-asokkal Belgrádban, tavaly pedig az U20-as együttessel Bukarestben világbajnoki címet szerző Kovács Róbert irányítja szövetségi edzőként.

Kovács Róbert már U18-as és U20-as vb-t is nyert csapataival Forrás: MVLSZ

Amennyiben a válogatott dobogós helyen végez, akkor a magyar férfi vízilabda utánpótlása ugyanazt a bravúrt hajtja végre, mint két éve, azaz, hogy

mindegyik világeseményéről éremmel tér haza.

Az idén ugyanis már a Korényi Balázs által vezetett U18-as válogatott világbajnoki címet szerzett Argentínában, a Juhász Zsolt edzette U16-os nemzeti csapat pedig vb-bronzérmes lett Máltán.

Az U19-es Eb azt a lebonyolítási formát követi, mely szerint a papíron legjobb nyolc csapat két kiemelt csoportban kezdi meg a szereplését. A magyarok első körben Horvátország, Spanyolország és Montenegró fiataljaival mérik össze a tudásukat. A magyar keretben Szécsi Marcell és a felnőtt Eb-n is járt Varga Vince személyében két olyan játékos is van, aki már az idősebbek, az U20-asok között is világbajnoknak mondhatja magát.

A válogatott felkészülési kerete

Kapusok:

Gyovai János – Szeged

Szabó Gergő – BVSC

Szitás Dávid – OSC

Mezőnyjátékosok:

Báthory Balázs – Szeged

Benedek Mór – KSI

Cseh Alex – Szolnok

Cseh Maxim – Szolnok

Gidófalvi Elemér – UVSE

Haverkampf Bence – FTC

Horváth Vencel – Szeged

Kedves Benedek – UVSE

Kondor Zalán – OSC

Leinweber Olivér – Szeged

Lugosi Csongor – FTC

Molnár Hugó – Szeged

Nagy Zalán – KSI

Paján Bátor – FTC

Peőcz Ádám – Vasas

Pörge Zsombor – Szeged

Szécsi Marcell – UCLA/UVSE

Simon Balázs – BVSC

Simon Donát – Szolnok

Varga Vince – FTC

Zeman Márton – FTC

