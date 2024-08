Triatlon: népes és erős magyar csapat vág neki a korosztályos Eb-nek

Nagy létszámú csapattal várja az első idei korosztályos triatlon-világversenyt a magyar utánpótlás, amely 2024 első felében már eredményes tudott lenni, hiszen több alkalommal is dobogóra állhattak a hazai fiatalok a junior Európa-kupa-sorozatban.

A remeklés nem meglepő, hiszen a tavalyi esztendő is kiválóan sikerült a fiatal triatlonosainknak, akik megnyerték a juniorkorosztály Európai ranglistáját.

De vissza a már emlegetett első idei korosztályos világversenyre: péntektől vasárnapig a törökországi Balikesirben küzdenek egymással a kontinens legjobb U23-as és juniorkorú sportolói, a mezőnyben pedig tizenkilenc magyar indulónak is szurkolhatunk majd. A viadal tavalyi felvonásán két ezüstérem is a magyarokhoz került, Hóbor Zalán junior egyéniben lett második, és a korosztályos mixváltónk is felállhatott a dobogóra.

„Tavaly is ezen a helyszínen rendezték meg a junior Eb-t, a csapatunkból így már többen is jól ismerik a terepet. Szalai Fannit is érdemes kiemelni, első éves ifjúságiként indul majd az idősebbek között. Az eddigi versenyek alapján

nagyon erős válogatottal várjuk a kezdést, a 2023-ashoz képest hasonlóan eredményes, vagy akár még szebb Eb-re számítok

– mondta az Utánpótlássportnak az esemény kapcsán Pocsai Balázs, a hazai szövetség utánpótlás-szakágvezetője. – A tavalyi juniorjaink közül többen felléptek az U23-asok közé, és még Kiss Gergely is itt lehet, aki két éve ebben a korosztályban vb-ezüstöt szerzett.”

Az U23-as és junior triatlon Eb-n induló magyarok:



Juniorok:



Baier Zsófia, Fabók Eszter, Pusztai Dóra, Szalai Fanni, Szobácsi Laura

Hóbor Lehel, Kropkó Márton, Székely Konrád, Szűcs András, Trungel-Nagy Zalán



U23



Horváth Karol, Kropkó Márta, Nádas Romina, Sarcia Borbála



Dobi Gergő, Hóbor Zalán, Kiss Gergely, Kovács Gyula, Sinkó-Uribe Ábel

(Kiemelt képünkön: Szalai Fanni Forrás: MTSZ)