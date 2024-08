Jégkorong: Horváth Alex szeretne élni a lehetőséggel a válogatottban

Mint arról beszámoltunk, két utánpótláskorúval a bő keretben készül az olimpiai selejtezőre a felnőtt jégkorong-válogatott. Majoross Gergely szövetségi kapitány 28 fős névsorában két 18 éves fiatal, Nemes Márton és Horváth Alex is helyet kapott. Amíg az elmúlt egy évben Nemes nevét már megszokhattuk a nemzeti csapatban, addig a tavasszal az Ocelari Trineccel cseh juniorbajnoki címet ünneplő Horváth most először lehet ott a nagyválogatottban.

„Természetesen nagyon örültem a meghívónak – mondta a 2006-os születésű hátvéd az Utánpótlássportnak. –

Minden kisgyereknek, aki elkezd hokizni, az az álma, hogy egy nap a felnőttválogatottban játszhasson. Én is így voltam ezzel, szóval számomra ez hatalmas mérföldkő, főleg azt figyelembe véve, hogy még csak tizennyolc éves vagyok.

A nyár során már volt alkalmam együtt dolgozni a szakmai stábbal, ugyanis két edzőtáborban is részt vettem, amelyet a fiataloknak, az U25-ös játékosoknak tartottak. Úgy érzem, hogy ezeken az összetartásokon jól teljesítettem, és valószínűleg ennek köszönhetően érdemeltem ki a mostani meghívót is. Azt túlzás lenne állítani, hogy számítottam rá, de bíztam benne, hogy ezúttal is megkapom a lehetőséget."

Horváth Alex Forrás: MJSZ

A magyar csapat vasárnap edzőmeccset vív az ukránokkal, majd jövő csütörtöktől kezdődően sorrendben Kazahsztán, Szlovákia és Ausztria ellen játszik a pozsonyi olimpiai selejtezőtornán. A négyes győztese kvalifikálja magát a milánói olimpiára.

„Szombaton találkozunk először, és kezdjük meg a felkészülést az olimpiai selejtezőre. Rendkívül izgatott vagyok, alig várom már a közös munkát. Nyilván, szeretném a tudásom legjavát nyújtani.

Ugyanúgy, mint az idősebb, rutinosabb játékosok, én is azon leszek, hogy bizonyítsak, és keményen meg fogok küzdeni a helyemért,

mert nem is lehet más a célom, mint hogy a végső, szűkített keretbe is beverekedjem magam. Ha már megkapom a lehetőséget, szeretnék élni is vele."

(Kiemelt képen balról: dr. Kolbenheyer Zsuzsanna szövetségi elnök, az U19-es válogatott legjobbjának választott Horváth Alex, illetve Kovács Csaba, a szövetség szakmai alelnöke a magyar–amerikai korosztályos válogatottmeccs után Forrás: MJSZ)