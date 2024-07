Kosárlabda: kezdődik a B-divíziós U18-as fiú Eb Szkopjéban

Alig, hogy U20-as fiú kosaraink számára véget ért a romániai Európa-bajnokság, péntektől már az U18-as korosztály legjobbjai veszik át a főszerepet, ugyanis a magyar válogatottal a mezőnyben Szkopjéban megkezdődik a B-divíziós korosztályos kontinenstorna. Pethő Ákos tanítványai a lengyelekkel, a koszovóiakkal, az észtekkel, a svájciakkal, illetve az izlandiakkal kerültek közös csoportba. Az első két helyezett jut tovább a legjobb nyolc közé. Az első meccsen péntek este 21 órától a mieink a lengyelekkel találkoznak.

„Bár kisebb sérülések és betegségek sújtottak minket, de összességében viszonylag zökkenőmentesen alakult a felkészülésünk – mondta Pethő Ákos szövetségi edző az Utánpótlássportnak. –

Az edzések, illetve az öt felkészülési mérkőzés során a csapatépítéssel nagyjából sikerült oda eljutnunk, ahova előzetesen elképzeltük, szóval azt mondhatom, készen állunk a kezdésre.

Abból a szempontból nem túl kedvező a helyzetünk, hogy kifejezetten erős csoportba kerültünk, illetve az az ág, amelyen szerepelünk, egyébként is tele van jó csapatokkal. Ráadásul rögtön azzal a lengyel együttessel kezdünk, amely az egyik legerősebb csapat a teljes mezőnyben, és egyértelműen a feljutásra pályázik. Például a spanyolokkal és más A-csoportos ellenfelekkel is játszottak edzőmeccseket, és a spanyolokkal két ki-ki mérkőzést vívtak. A lengyelek mellett egyébként Svájc és Izland sem lesz könnyű ellenfél, mindkét csapatban akadnak nemzetközi szinten is jegyzett, képzett játékosok."

Az edzőmeccseken a magyar válogatott egy-egy győzelem (58–55) és vereséggel (55–62) zárt a bolgárok otthonában, majd kikapott az osztrákok vendégeként (59–67), míg a felkészülés végén kétszer (75–64 és 68–57) is magabiztosan verte a briteket.

Azt tudni kell, hogy a keretünket hat-hat 2006-os és 2007-es születésű játékos alkotja, tehát viszonylag sok a még csak elsőéves fiatal a keretben.

Ez tudatos koncepció volt részünkről, mivel a tavalyi U16-os Eb-n jól szereplő 2007-es korosztály kiemelt reménységeit szerettük volna már most beépíteni az U18-as csapatba, és ezzel az ő hosszú távú fejlődésüket elősegítve, akár a pillanatnyi eredményesség rovására. Ugyanakkor nemcsak a fiatalítás miatt kaptak szerepet, hanem az edzőtábor során bebizonyították, hogy valóban ott van a helyük a keretben, megdolgoztak érte. Bizakodó vagyok, mert a srácok már több alkalommal is megmutatták, hogy senkitől nem fognak megilletődni, és a nehéz helyzetekben sem adják fel. Nincs félnivalónk, a mentalitással nem lesz gond. A játéktudásunk pedig majd meglátjuk, mire lesz elég. Akadnak sötét lovak a mezőnyben, nehéz belőni a pontos erőviszonyokat. Az első két forduló árulkodó lesz sok tekintetben.

A célunk a továbbjutás a csoportból, szeretnénk az első nyolc között zárni az Eb-t.

A mieink programja a csoportkörben:

Július 26., péntek 21:00

Magyarország–Lengyelország

Július 27., szombat 16:00

Magyarország–Koszovó

Július 28., vasárnap 11:00

Magyarország–Észtország

Július 30., kedd 13:30

Magyarország–Svájc

Július 31., szerda 11:00

Magyarország–Izland

A magyar válogatott 12 fős kerete az Eb-n:

Angyal Medárd (előző évadbeli csapata: NKA Pécs)

Buglyó Barna (ratiopharm Ulm, Németország)

Flasár Zalán (Soproni SI KA SKC)

Kékesi Kolos (Atomerőmű SE)

Keller Bendegúz (Soproni SI KA SKC)

Lukácsi Gábor (NKA Pécs)

Márkus Balázs (Budapesti Honvéd)

Mezőfi Márk (NKA Pécs)

Palotai Máté (Soproni SI KA SKC)

Rosta Péter (Vasas Akadémia)

Szita Márton (NKA Pécs)

Tallós Levente (Soproni SI KA SKC)

(Kiemelt képet készítette: Baka Péter/MKOSZ)