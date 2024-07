Kézilabda: újratervezés után már jó úton az ifjúsági fiúválogatott

Megkezdte a közvetlen felkészülést az augusztus első felében Montenegróban megrendezendő Európa-bajnokságra az ifjúsági fiú kézilabda-válogatott. A 2006-os és 2007-es születésű játékosok alkotta csapat – amely 2023 nyarán, még serdülőként EYOF-bronzérmet szerzett – tavaly ősszel váltott korosztályt, azóta pedig új stábbal dolgozik. Az összeszokással szerencsére nem volt probléma.

„Szerencsésen alakult az együttműködés, rögtön az elején több mentáltréninget is tudtunk tartani, amelyek során bemutatkoztunk egymásnak, ráadásul a pályán már ellenfelekként is találkoztunk a legtöbbjükkel, illetve voltak, akik azonos klubból érkeztek; hamar kialakult az összhang – mondja Gulyás István, a válogatott szövetségi edzője.

A válogatott több külföldi felkészülési tornán is járt az elmúlt hónapok során, miközben két kulcsembere kiválásához is alkalmazkodnia kellett.

„A legfontosabb megméretésünk a tavaly év végén megrendezett, franciaországi Tiby-kupa volt, amelyen még az eredeti elképzeléseknek megfelelő kerettel vágtunk neki, utána viszont két kulcsemberünk (Barna Dániel és Gazsó Péter – a szerk.) is felkerült a juniorválogatotthoz, jelenleg is a korosztály Eb-jén szerepelnek, ez pedig jelentős változásnak számított a csapat életében, újra kellett tervezni decemberben. Karácsony előtt emiatt is vállaltuk el a szereplést a németországi felkészülési tornán, hogy felmérjük, milyen lehetőségeink maradtak a kiválásukkal; nagy összevisszaság jellemezte azokat a napokat,

a folytatásban viszont sokkal jobban néztünk ki, az átalakult keret összeért,

a tunéziai túránk ennek megfelelően már bizakodásra adott okot.

Jelenleg Gyöngyösön dolgozik a korosztályos nemzeti csapat, bő kerettel.

„Több tehetséges játékost is kipróbáltunk idén, a legfőbb cél pedig, hogy egységesek legyünk, jelenleg pedig húsz-huszonegy kézilabdázóval dolgozunk, a jövő hét végén pedig szűkítünk az elvégzett munka alapján, és kialakul az Eb-keret. Ha nem is nagy ívben, de fölfelé haladunk. Az alapvető cél, hogy a legjobb nyolc közé jussunk be, ezzel biztosítanánk a serdülőválogatott jövő évi részvételét az ifjúsági olimpián. Az viszont biztos, hogy nehéz dolgunk lesz, nem lehet majd hibázni, hiszen a lebonyolítás – a junior Eb-jéhez hasonlóan megújul, csak a csoportgyőztesek és a legjobb két második jut tovább a legjobb nyolcba.”

(Kiemelt képünk forrása: Forrás: Fédération Tunisienne de Handball)