Labdarúgás: kik lehetnek az Európa-bajnokság legjobb fiatal játékosai?

Természetesen minden magyar futballrajongót az foglalkoztat a legjobban, hogyan szerepel Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az Eb-n, de a szurkolói szempontok mellett az sem elhanyagolható kérdés: milyen arányban vannak jelen az egyes válogatottak keretében a legígéretesebb fiatal – a 21. életévüket még be nem töltött – labdarúgók?

A huszonnégy résztvevő csapatban összesen huszonhárom 21 évnél fiatalabb játékost találunk,

azaz keretenként átlagosan nem egészen egyet. Tizenöt szövetségi kapitány hívott be legalább egy korosztályos futballistát, míg kilenc együttesben nem kapott helyet egyetlen ilyen korú labdarúgó sem. Két Eb-keretben, az angolban és a törökben is három utánpótlás-játékos szerepel, az albán, a belga, a portugál és a szlovák csapattal pedig két-két ígéret utazik Németországba. Kilenc olyan gárda van – a magyar is ilyen –, amelyben egy 21 év alatti játékost találhatunk.

Ha csoportonként vizsgáljuk a fiatalok kerettagságát, akkor éppen az A-csoport áll a legrosszabbul; a magyar és a német csapatba egy-egy U21-est hívtak be, míg a svájci és a skót együttesbe egyet sem. A legtöbb utánpótláskorú az F-csoportban mutathatja meg magát: a törököknél három, a portugáloknál két, a cseheknél és a grúzoknál egy-egy ilyen futballista vesz részt az Eb-n.

Érdemes azt is áttekinteni, kik azok a fiatalok, akiktől a legjobb teljesítményre számíthatunk az Európa-bajnokságon.

Az angolok 20 éves középpályása Jude Bellingham alighanem korosztálytól függetlenül a kontinensviadal legtöbb figyelmet érdemlő játékosa.

A Real Madrid BL-győztes és spanyol bajnok futballistája jelenleg a világ legértékesebb labdarúgója. A La Ligában huszonnyolc meccsen tizenkilenc gólt lőtt és hat gólpasszt adott, míg a BL-ben tizenegy találkozón négyszer volt eredményes és öt asszisztot osztott ki társainak. A három évvel ezelőtt rendezett Eb-n az angolok tizenegyesekkel veszítették el a döntőt, a keretük pedig – Bellinghamnek is köszönhetően – egyáltalán nem gyengült azóta, így minden esélyük megvan akár a végső győzelemre is.

A portugál válogatott minden világversenyen a favoritok közé tartozik, az idén előnyükre válhat, hogy az olyan rutinos játékosok mellett, mint a 41 éves Pepe vagy a 39 esztendős Cristiano Ronaldo, akadnak a keretben olyan gyors és technikás fiatalok is, mint a 19 éves Joao Neves. A Benfica középpályása majdnem minden mérkőzésen pályára lépett az évadban a portugál élvonalban és az Európa-bajnokságon is nagy segítségére lehet Roberto Martínez szövetségi kapitánynak.

A 16 éves spanyol Lamine Yamalt szupertehetségnek tartják, ezt a véleményt pedig osztják a Barcelona vezetői is, hiszen a bajnokságban mindössze egy mérkőzést hagyott ki, míg a BL-ben minden összecsapáson lehetőséget kapott. A korábban utánpótlás-válogatottakat irányító szövetségi kapitány, Luis de la Fuente bizonyára szintén lát perspektívát Yamalban, hiszen egyáltalán nem megszokott, hogy ennyire fiatal labdarúgó szerepeljen felnőtt Európa-bajnokságán.

Olyannyira nem, hogy ő lesz minden idők legfiatalabbja az Eb-k történetében.

A számunkra legfontosabb ifjú fellépő a 20 éves Kerkez Milos lesz. Az AFC Bournemouth játékosa 26 Premier League meccsen játszott, és a szakma szerint is jól teljesített, a pletykák ugyanis arról szólnak, hogy a Manchester United érdeklődik iránta.

Kerkez a magyar válogatott alapemberévé vált,

Marco Rossi elsőszámú jelöltként számít rá a balszélen, ahol mind védekezésben, mind támadásban nagyon hasznos munkát végez. Kiemelkedő gyorsaságának köszönhetően gyakran képes pozíciót váltani, s ez széles taktikai repertoárt nyit meg az olasz tréner előtt.

Láthatjuk majd Németországban a Real Madrid 19 éves török ígéretét, Arda Gülert is. Bár a középpályás csak tíz bajnokin lépett pályára az évadban, Carlo Ancelotti mester elégedett volt vele, és ő maga jelentette be, hogy Güler a Realban marad a következő évadban is. Szintén érdekes kérdés, hogy Didier Deschamps francia szövetségi kapitány számít-e a 18 éves Warren Zaire-Emeryre. A védekező középpályás a Ligue 1-ban 26 meccsen játszott a PSG színeiben, a BL-ben pedig tizenegy alkalommal kapott lehetőséget.

