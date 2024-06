Cselgáncs: Kiss Viktória megcélozza a dobogót az ifjúsági Eb-n

Tavaly remek formában zárta az évet Kiss Viktória, miután az ősszel előbb Berlinben, majd Győrben is győzni tudott ifjúsági Európa-kupa-versenyen. (Ráadásul két külön súlycsoportban, mivel Németországban még a 44 kilósok között nyert, majd hazai szőnyegen már a 48 kilósok mezőnyében lett első.) A Honvéd 2008-as születésű dzsúdós reménysége idén – immár másodéves ifiként – sem marad adós a jó eredményekkel az Ek-széria állomásain: Teplicében a döntőig menetelt, és ezüstérmet szerzett, míg Bielsko-Bialában a dobogó harmadik fokára állhatott a 48 kilósok súlycsoportjában. Mindemellett ebben az esztendőben korábban megnyerte az ifjúsági országos bajnokságot, illetve az idősebbek, a juniorok ob-ján harmadikként zárt. Ám a sikerek ellenére Kissben maradt hiányérzet is az elmúlt időszak versenyeivel kapcsolatban, úgy érzi, messze van még a legjobb formájától.

A legutóbbi, bielsko-bialai verseny után nagyon fáradtnak, kimerültnek éreztem magam. Hiába lettem Lengyelországban végül harmadik, a saját mércémhez képest ott nem igazán dzsúdóztam jól.

A verseny után az edzőmmel, Neu Gáborral átbeszélve a történteket, úgy láttuk a legjobbnak, ha elmegyek egy rövidke, egyhetes pihenőre, és kicsit regenerálódok fizikailag és mentálisan is. Utólag azt mondhatom, hogy tényleg jót tett ez a kis leállás, sikerült feltöltődnöm, és újult erővel vágtam neki a felkészülésnek így az ifjúsági Európa-bajnokság közeledtével. Már csak nagyjából három hét van a szófiai Eb-ig, de készen fogok állni rá, és igyekszem a legjobbamat nyújtani" – mondta Viktória az Utánpótlássportnak.

Kiss Viktória (kékben) éremesélyesként készülhet az ifjúsági Eb-re Forrás: EJU

Hozzátette, az elmúlt hónapokban betegség, valamint derék- és térdproblémák is gyötörték, így korántsem alakult zökkenőmentesen a tavaszi időszaka.

„Márciusban az év első Európa-kupa-versenyére, Porecbe úgy utaztam el, hogy előtte két-három hétig betegeskedtem, és ez aztán érződött is a teljesítményemen – idézte fel a Horvátországban történteket. – Sajnos az első körben kikaptam a brazil lánytól, de reálisan nézve abban az állapotban nem lettem volna többre képes. Ezek után próbáltam mihamarabb kiheverni a betegséget, és Teplicében már jobb formát mutatni, ami végül sikerült is. A döntőre nagyon elfáradtam, nem bírtam végül a török lánnyal, de persze a második helynek is tudtam őszintén örülni. Majd jött a már említett lengyelországi verseny, amelyet belülről borzasztónak éltem meg, teljesen szét voltam esve.

Ennek a fényében az önmagában meglepetést jelentett számomra, hogy egyáltalán képes voltam eljutni az éremmeccsekig. A megnyert bronzmérkőzés volt az egyetlen pozitív élmény arról a viadalról.

Úgy gondolom, hogy sikerülhettek volna jobban is az elmúlt időszak versenyei, de összességében elégedett vagyok az eredményekkel. A poreci kudarcélmény után kicsit drámainak tűnt a helyzet, most már azonban jóval pozitívabb vagyok a formámmal és az Eb-szerepléssel kapcsolatban is. Mivel minden versenyre úgy megyek, hogy győzni megyek, így Szófiában sem lesz másképp.

Szóval a legfőbb vágyam, hogy aranyérmet nyerjek Európa-bajnokságon, ugyanakkor az előzmények ismeretében akkor sem lennék túlságosan csalódott, ha végül csak ezüst vagy bronz jönne össze.

(Kiemelt képen: Kiss Viktória (bal szélen) ezüstérmesként a teplicei Ek-verseny után Forrás: EJU)