Fángli Henriettának nyomást és motivációt is jelentenek az országos csúcsok

„Egyrészt egy nyomás, hogy én vagyok a legjobb, és ezt fenn kell tartani, hiszen vannak elvárások. Másrészt mindenképpen motivál, és a jövőre nézve nagyon sokat segít” – nyilatkozta az M1 televíziócsatornán Fángli Henrietta.

Az Uni-Győri Úszó SE 23 éves sportolója az utolsó vk-állomáson, Torontóban 200 méteres mellúszásban és 100 vegyesen megdöntötte egyéni rekordját, 100 mellen az előfutamban és a döntőben is országos csúcsot ért el, és 50 mellen szintén megjavította a magyar rekordot.

„Számomra hatalmas élmény, hogy Magyarországot képviselhetem. Az, hogy sikerült országos csúcsokat döntenem – pedig az elmúlt két évben már többször megtörtént –, még mindig egy picit feldolgozhatatlan élmény számomra. Emésztgetem őket, és le kell ülepednie, hogy jelenleg én tartom a hosszú és a rövid pályás 50 és 100 méteres mellúszócsúcsokat is.”

Hangsúlyozta: a vk-sorozatban nem ezekre az eredményekre számított, hiszen a közelmúltig az Egyesült Államokban tanult, csak szeptemberben költözött Győrbe, és másfél hónapja edz az ottani csapattal.

„Új edzésmunkát végzek egy teljesen más csapatban, más emberekkel, és bár nagyon szeretem, azért még nagyon új minden. Reménykedtem, hogy sikerül egyéni csúcsokat úsznom, főleg 50-en és 200-on, de a 100 méter egyéni csúcsa hatalmas meglepetés volt. Nagyon örülök, hogy így sikerült ez a három hét versenyzés” – vélekedett.

Hozzáfűzte, nagyon szeret a győrieknél edzeni, mert jó a hangulat és érdekes gyakorlatokat, olyanokat csinálnak, amiket eddig nem, vagy amik problémásak voltak számára. Ezek nagyon sokat segítettek neki, hogy egy-egy nehezebb versenyszámhoz máshogyan álljon hozzá.

„Nagyon sok apró részletre odafigyelünk, amelyekre az elmúlt négy évben talán nem fektettünk akkora hangsúlyt. Győrben nem egy 35 fős csapatról van szó, hanem egy kisebb csoportról” – magyarázta.

Fángli hozzátette, sikerült állomásról állomásra javítania a vk-sorozatban, és az is nagyon jó volt, hogy három hétig folyamatosan versenyezhetett, ugyanazokat a számokat úszhatta, ezáltal pedig hétről hétre kísérletezhetett.

„Ha már sikerült eljutnom erre a szintre és megjavítanom az országos csúcsokat, tehát valami újat és fejlődést hozni a magyar úszósportba, akkor ezt próbálom megosztani másokkal is. Olyan szempontból, hogy ha nekem sikerült, akkor másnak is sikerülhet, és jelenleg a csapattársaimnak, de amennyiben tudok, bárki másnak is nagyon szívesen segítek” – szögezte le.