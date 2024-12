Úszás: Németh Nándor nem jutott tovább 100 gyorson a vb-n

Igencsak éreztette a hatását a kedd esti 4x100-as gyorsváltók döntője – magyar szempontból biztosan, hiszen a budapesti rövid pályás világbajnokságának második napjának legelején azt jegyezhettük fel, hogy a női 100 gyors előfutamaiból sem Pádár Nikolett, sem Ugrai Panna nem lépett tovább.

Mindez a lányokat egyáltalán nem lepte meg, kivett belőlük jócskán a kedd esti finálé, értékelésük több közös mondatot hozott, és mindkettejük száját elhagyta még egy közös megjegyzés, az így hangzott: „Nagyon készülünk a csütörtöki négyszer kétszázas gyorsváltóra, ott valami nagyot szeretnénk úszni és mutatni.”

Németh Nándor mutatott már jócskán nagyot is, szépet is az elmúlt években. Mondjuk nem feltétlenül rövid pályán, bár Európa-bajnokságon már indult, vb-n még nem, a budapesti az első rövid pályás vb-je.

És azon a – nagymedencében fő – számában, vagyis száz gyorson kénytelen volt azt átélnie, hogy nem jutott középdöntőbe. Pedig az a 47.00-as eredmény nem is számít rossznak…

„Tényleg nem mondanám ezt rossz úszásnak, előzetesen valami hasonlót terveztem, úgy gondoltam, azzal tovább lehet jutni. Hát, nem lehetett – nyilatkozta Németh Nándor. – Nem szoktam panaszkodni, ezúttal sem tenném, de kedd óta torokfájással és hőemelkedéssel küzdök. Ennek ellenére igyekeztem összekapni magam, ki is adtam magamból mindent, ezúttal ez sikerült. Remélem, úszhatok még a hazai vébén, és megy jobban is. De továbbra is az ötvenes medence az én világom, a nyári szingapúri világbajnokságra rendesen felkészülök – az olimpia után csak napi egyszer edzettem, mellé jöttek a sérülések, betegségek. Szóval, Szingapúrra felkészülök, újra ott akarok lenni a világ legjobbjai között.”

Fángli Henrietta egyelőre a magyarok között a legjobb – a valaha volt legjobb huszonötös medencében és 100 mellen, hiszen az erdélyi születésű, Amerikában tanuló úszó Hosszú Katinka 2014-es országos csúcsát döntötte meg szerdán délelőtt (1:05.09), más kérdés, hogy ez sem volt elegendő a középdöntőbe jutáshoz – Németh Nándor tizennyolcadikként zárt száz gyorson, Fángli Henrietta tizenhetedikként…

„Régen úsztam rövid pályán száz mellet, úgyhogy úgy vágtam neki a világbajnokságnak, hogy a nagymedencés időm jobb volt, mint a huszonötös – mondta el Fángli Henrietta. – Ebből kifolyólag nem feltétlenül tudtam, mire számítsak, úgy voltam vele, hogy az időre nem figyelek, nyerjem meg a futamomat. Ez sikerült is. Ennek örülök. Ahogyan annak is, hogy itt van velem a családom is. És emellett hálás vagyok mindenkinek, aki segített abban, hogy itt lehetek magyar színekben ezen a világbajnokságon.”

Késely Ajna volt a leggyorsabb 800 gyorson a délelőtti időfutamok során, hogy mindez mire lesz elég, az esti, szintén nyolc résztvevős futam után kiderült – az időfutamokba, ahogy a név is mutatja, a nevezési idő alapján lehet bekerülni, egyet, a legerősebbet mindig az esti programban rendeznek, a továbbiakat pedig délelőtt. Mindettől függetlenül délelőttről is bele lehet szólni a dobogó helyek sorsába, s erre jó példa volt az első nap, ahol férfi 1500 gyorson a német Florian Wellbrocknak a délelőtti úszása hozott ezüstérmet.

„Mindenkinek hajrá este, nem kívánom azt, hogy valakinek ne sikerüljön, az én úszásom szerintem rendben volt, az időeredményem is jó. Meglátjuk, mindez mire lesz elég. Remélem, lesz egyszer még lehetőségem arra is, hogy az esti programban ússzam le a számot” – összegzett Késely Ajna.

Jackl Vivien egyéni csúccsal a hetedik legjobb időt úszta ezen a távon délelőtt.

RÖVID PÁLYÁS VILÁGBAJNOKSÁG, DUNA ARÉNA

Előfutamok. A magyarok eredményei. Férfiak. 100 m gyors: 1. Jordan Crooks (kajmán-szigeteki) 44.95, …18. Németh Nándor 47.00 – Németh nem jutott középdöntőbe. 100 m mell: 1. Kirill Prigoda (orosz) 55.82, …42. Horváth Dávid 59.61 – Horváth D. nem jutott középdöntőbe. Nők. 100 m gyors: 1. Gretchen Walsh (amerikai) 51.64, …27. Pádár Nikolett 53.69, …30. Ugrai Panna 53.82 – Pádár és Ugrai nem jutott középdöntőbe. 800 m gyors (időfutam): 1. Késely Ajna 8:18.04. …7. Jackl Vivien 8:22.79. 100 m mell: 1. Anqharad Evans (brit) 1:03.45, …17. Fángli Henrietta 1:05.09 – országos csúcs, régi: 1:05.60, Hosszú Katinka, 2014 – Fángli nem jutott középdöntőbe. Vegyes csapatok 4x50 m vegyes váltó: 1. Kanada 1:37.26, …19. Magyarország (Jászó Ádám, Gál Olivér, Komoróczy Lora, Senánszky Petra) 1:40.39 – a magyar csapat nem jutott döntőbe