Úszás: Ugrai Panna hat arannyal zárta a rövid pályás ob-t

Hat arannyal, hat egyéni bajnoki címmel zárta Ugrai Panna a kaposvári rövid pályás országos bajnokságot – a záró napon két elsőséget (100 pillangó és 100 vegyes) gyűjtött be a hódmezővásárhelyi sprinter, aki nem is tagadta, az, hogy lehetőséget kapott a párizsi játékokon, felszabadította őt.

„Nekem nagyon sokat jelentett, hogy úszhattam az olimpián, mindez hatalmas nyugalmat adott. Egészen más úgy készülni, edzeni, hogy tudom, nekem is sikerült az, ami sok más úszónak. Mindez magabiztosságot is adott, talán ez is látszik ezeken az eredményeken” – mondta el Ugrai, aki persze azt sem tagadta, szeptember legelején borzalmasan nehéz volt az újrakezdés, de mert közel a hazai vb, nem volt választása.

Ugrai a hat arany mellé egy ezüstöt és egy bronzot is nyert, így aztán klubja, a Hód Úszó SE kizárólag neki köszönhetően harmadik lett az éremtáblázaton – az élen az UNI Győri Sport Úszóegyesület végzett (10 arany, 9 ezüst, 3 bronz).

Férfi 200 háton – ahogyan az várható volt – Telegdy Ádám és Kovács Benedek csatázott az aranyért, a vége éppen az lett, mint egy évvel ezelőtt Debrecenben, vagyis Telegdy megvédte címét.

„Nem igazán tudtam minőségi edzésmunkát végezni szeptember óta, úgy jöttem Kaposvárra, hogy nem érzékeltem a határaimat – vallotta be Telegdy Ádám. – Abban bíztam, hogy mivel sok számban indultam, az utolsó napra valamelyest formába lendülök. Ez végül össze is jött, a taktikám az volt, hogy tapadok Kovács Benedekre, a végén pedig hajrázok. Ez működött. Keményen beleállok a következő hetekbe, hogy decemberben valami szép eredményt érjek el a hazai vébén.”

A cívisvárosban Rasovszky Kristóf harmadik lett ezen a távon, Kaposváron szombaton a negyedik hely jutott neki, majd nem sokkal később később a második.

Az már 800 gyorson, ahol akárcsak az első napon 1500 gyorson, megelőzte őt a fiatal pécsi, Hartmann Máté („Négyszáznál azt gondoltam, ez ennyi volt, már nagyon fájt, de aztán valahogy tudtam újítani, és végül nyerni. Jó, hogy az olimpiai bajnok előtt végeztem, de ha azt veszem, hogy mit tud Rasó csúcsformában, akkor nyilvánvaló, hogy van még hová fejlődni.”).

A nyílt vízen olimpiai, világ- és Európa-bajnok Rasovszky Kaposváron véglegesítette: nem indul a decemberi budapesti rövid pályás világbajnokságon.

„Egy hónapot hagytam ki az olimpia után, egyelőre napi egyet edzem, azaz kevesebb a méterszám, ez pedig látszik az állóképességemen. Nyolcszázon is vezettem féltávig, ám utána hiába nyomtam, főként a kétszáz hát után. Egyértelmű, hogy nem vagyok olyan formában, mint mondjuk tavaly ilyenkor, Párizsról nem is beszélve. Ennek ellenére bevállaltam hét számot, nem is mentek rosszul, bár nyerni nem sikerült. Jövőre világbajnokság és nyílt vízi Eb jön, kellett ez a könnyedebb újrakezdés, mert tartani akarom azt a szintet, amely méltó hozzám” – nyilatkozta Rasovszky.

RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR

Férfiak. 800 m gyors. Országos bajnok: Hartmann Máté (Pécsi Sportiskola, edző: Turós Máté) 7:50.01, 2. Rasovszky Kristóf (Balaton ÚK Veszprém) 7:50.16, 3. Kovács-Seres Hunor (Dunaújvárosi Központi Sportegyesület) 7:53.83. 200 m hát. Ob: Telegdy Ádám (Kőbánya SC, e: Virth Balázs) 1:53.09, 2. Kovács Benedek (FTC) 1:53.47, 3. Kochu Anton (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 1:54.16. 50 m mell. Ob: Horváth Dávid (Kőbánya SC, e: KSC edzői kollektíva) 27.45, 2. Eszes János (UTE) 27.52, 3. Egri-Martin Marcos (BVSC-Zugló) 27.64. 100 m pillangó. Ob: Márton Richárd (BHSE, e: Virth Balázs, Kovácshegyi Ferenc) 51.76, 2. Bagi Zoltán (BVSC-Zugló) 51.91, 3. Hímer Krisztofer (Vasas SC) 52.49. 100 m vegyes. Ob: Andor Benedek (UNI Győri Úszó Sportegyesület, e: GYÚSE edzői kollektíva) 53.61, 2. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 54.00, 3. Zombori Gábor (UTE) 54.17. 4x200 m gyorsváltó. Ob: FTC (Kovács Benedek, Takács Botond, Grandpierre Krisztián, Németh Nándor) 7:14.37, 2. UNI Győri Úszó Sportegyesület (Pápai, Kováts A., Hosszú M., Kennedy) 7:15.41, 3. BVSC-Zugló (Holló, Harsányi, Kovács Bo., Magda) 7:16.26. Nők. 800 m gyors. Ob: Jackl Vivien (Tatabányai Vízmű SE, e: Kocsis Márta) 8:23.67, 2. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 8:28.28, 3. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 8:32.89. 200 m hát. Ob: Molnár Dóra (Budafóka XXII. SE, e: Horváth Tamás) 2:06.49, 2. Szabó-Feltóthy Eszter (Vasas SC) 2:07.36, 3. Burián Katalin (Iron Swim SE) 2:08.21. 50 m mell. Ob: Sebestyén Dalma (UNI Győri Úszó Sportegyesület, e: GYÚSE edzői kollektíva) 31.49, 2. Olajos Dorottya (Vasas SC) 31.57, 3. Bozsó Sára Lili (Kaposvári Sportközpont) 31.62. 100 m pillangó. Ob: Ugrai Panna (Hód Úszó SE, e: Hunor Máté) 57.62, 2. Szokol Szonja (Vasas SC) 58.67, 3. Molnár Flóra (Debreceni Sportcentrum SI) 58.80. 100 m vegyes. Ob: Ugrai Panna 1:00.23, 2. Sebestyén Dalma (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 1:01.35, 3. Vécsei Réka (Swimming Pentathlon Club) 1:02.02. 4x200 m gyorsváltó. Ob: BVSC-Zugló (Békési Eszter, Szabó Kincső Hanna, Ilyés Laura Vanda, Késely Ajna) 8:07.51, 2. Kőbánya SC (Ürögi, Barta, Király, Miszlai) 8:10.98, 3. UNI Győri Úszó Sportegyesület (Lakó, Pózvai K., Kammerer, Sebestyén) 8:11.71