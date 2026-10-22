Női kéziseink fontos tesztet vívnak a franciák ellen
„A legfontosabb a védekezés és a visszarendeződés – tekintett előre a Bajnokok Ligája-címvédő francia Metzben légióskodó Vámos Petra. – Az Európa-kupa szeptember végi négyes döntőjében sok gólt kaptunk, hátul nem voltunk elég agresszívak, ezen mindenképpen szeretnénk változtatni, sokat mozogni a labda felé, közelebb lenni egymáshoz a védelemben, ezzel is befelé tömörítve a támadókat. Nagyon fontos, hogyan zárunk vissza egy-egy eladott labda vagy rossz lövés után, mert a szélsőik elképesztően gyorsak és kiválóan indulnak – a franciák nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy gyors lerohanásokból szerezzenek gólt. Lényeges, hogy támadásban megtaláljuk azokat a területeket vagy gyenge pontokat, amelyekre építhetünk, hogy tudatosabban szervezzük az akcióinkat, illetve természetesen az, hogy minél kevesebb technikai hibát kövessünk el.”
Az irányító kiemelte azt is, hogy a francia csapatban nagyon jó kapusok vannak, a győri Hatadou Sako különösen jól ismeri a magyar játékosokat, ez is döntő faktor lehet, de bízik benne, jól oldják meg ellene is a helyzeteket. Vámos már a közelgő Eb-re kitérve hangsúlyozta, menni kell előre, küzdeni egymásért, mindent megtenni, hiszen a két évvel ezelőtti, részben hazai kontinenstornán is megmutatták, ha együtt vannak, harcolnak a másikért és taktikailag is fegyelmezettek, bárki ellen van esélyük.
„Tapasztalatból tudjuk, hogy az a teljesítmény, amit a legutóbbi két meccsen mutattunk, nem elég ahhoz, hogy legyőzzünk egy olyan kaliberű válogatottat, mint a francia, úgyhogy kell az extra a játékunkba egyénileg, csapatként és mentálisan is.”
A csütörtöki, győri felnőttmérkőzés előtt 14 órától a két ország juniorválogatottja is találkozik egymással az Audi Arénában.
A magyar női kézilabda-válogatott kerete a franciák elleni felkészülési mérkőzésekre
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom), Szemerey Zsófi (Győr)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Kajdon Blanka (Vác), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Hb – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Tóvizi Petra (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)
A felkészülési mérkőzések programja
Október 22., csütörtök, Audi Aréna Győr
17.00: Magyarország–Franciaország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Október 25., vasárnap, Strasbourg
15.00: Franciaország–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!