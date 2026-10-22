Női kéziseink fontos tesztet vívnak a franciák ellen

„A legfontosabb a védekezés és a visszarendeződés – tekintett előre a Bajnokok Ligája-címvédő francia Metzben légióskodó Vámos Petra. – Az Európa-kupa szeptember végi négyes döntőjében sok gólt kaptunk, hátul nem voltunk elég agresszívak, ezen mindenképpen szeretnénk változtatni, sokat mozogni a labda felé, közelebb lenni egymáshoz a védelemben, ezzel is befelé tömörítve a támadókat. Nagyon fontos, hogyan zárunk vissza egy-egy eladott labda vagy rossz lövés után, mert a szélsőik elképesztően gyorsak és kiválóan indulnak – a franciák nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy gyors lerohanásokból szerezzenek gólt. Lényeges, hogy támadásban megtaláljuk azokat a területeket vagy gyenge pontokat, amelyekre építhetünk, hogy tudatosabban szervezzük az akcióinkat, illetve természetesen az, hogy minél kevesebb technikai hibát kövessünk el.”

Az irányító kiemelte azt is, hogy a francia csapatban nagyon jó kapusok vannak, a győri Hatadou Sako különösen jól ismeri a magyar játékosokat, ez is döntő faktor lehet, de bízik benne, jól oldják meg ellene is a helyzeteket. Vámos már a közelgő Eb-re kitérve hangsúlyozta, menni kell előre, küzdeni egymásért, mindent megtenni, hiszen a két évvel ezelőtti, részben hazai kontinenstornán is megmutatták, ha együtt vannak, harcolnak a másikért és taktikailag is fegyelmezettek, bárki ellen van esélyük.