ÉLŐ

NB I: Paks–ZTE 2–1

A hajrában harcolta ki a győzelmet a DVTK a borsodi rangadón

FÜZESI BÁLINTFÜZESI BÁLINT
2026.11.07. 14:50
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Három egymást követő győzelem után a Diósgyőrrel szemben alulmaradt a Mezőkövesd (kékben) (Archív fotó: Tóth Péter/Mezőkövesd Zsóry FC)
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DVTK NB II NB II 13. forduló Diósgyőr élő közvetítés labdarúgó NB II Mezőkövesd Zsóry Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 13. fordulójában a játéknap előtt harmadik helyen álló Mezőkövesd Zsóry FC a kilencedik Diósgyőri VTK-t fogadta. A három pont sorsát a szünet után beállt két cserecsatár döntötte el a miskolciak javára (1–3).

LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–DIÓSGYŐRI VTK 1–3 (0–1) – vége
Mezőkövesd, Városi Stadion, 1000 néző. Vezeti: Drabon Barnabás (Juhász Bálint, Dobos Dávid)
MEZŐKÖVESD: Deczki Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Vajda S. – Csatári G., Zachán Vörös B., Silling (Keresztes Z., a szünetben), Hajdú R. Vincze D. Vezetőedző: Máté Péter
DVTK: Dojcsák Szekszárdi M., Szatmári Cs., Bárdos – Révész M., Holdampf, Bényei Á., Mucsányi Márk – Molnár G., Babinszky, Gálfi. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Hajdú R. (61.), ill. Bényei Á. (36.), Medgyes Z. (72.), Borvető (87.)
 

Cikkünk folyamatosan frissül...

Összefoglaló hamarosan.

ELŐZMÉNYEK

Hat komoly hiányzója van a Mezőkövesdnek a mai mérkőzésen: az előző játéknapon mesterhármast szerző, a góllövőlistát 10 találattal vezető, a Vasastól kooperációs kölcsön keretében Kövesden szereplő Kovács Patrik nincs a keretben, s nem játszik a szintúgy vasasos Ottucsák György, Rab Bence és Mamusits Patrik. A kövesdiek állandó játékosai közül pedig Pintér Ádám és Lőrinczy Attila nem lép ma pályára.
A DVTK-nál az akadémia növendéke, Dojcsák Bence először védi az első csapat kapuját, Szatmári Csaba letöltötte öt sárga lapot követő automatikus eltiltását, viszont Bokros Szilárd sérülése nem jött rendbe, miként a két fiataL, Farkas Ruben és Szlifka Zsombor sem áll még rendelkezésre.
 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három meccsét megnyerő Mezőkövesd Zsóry a legutóbb Feczkó Tamás irányításával első vereségét elszenvedő Diósgyőri VTK ellen.

 

DVTK NB II NB II 13. forduló Diósgyőr élő közvetítés labdarúgó NB II Mezőkövesd Zsóry Mezőkövesd
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