A hajrában harcolta ki a győzelmet a DVTK a borsodi rangadón

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–DIÓSGYŐRI VTK 1–3 (0–1) – vége

Mezőkövesd, Városi Stadion, 1000 néző. Vezeti: Drabon Barnabás (Juhász Bálint, Dobos Dávid)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Vajda S. – Csatári G., Zachán – Vörös B., Silling (Keresztes Z., a szünetben), Hajdú R. – Vincze D. Vezetőedző: Máté Péter

DVTK: Dojcsák – Szekszárdi M., Szatmári Cs., Bárdos – Révész M., Holdampf, Bényei Á., Mucsányi Márk – Molnár G., Babinszky, Gálfi. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Hajdú R. (61.), ill. Bényei Á. (36.), Medgyes Z. (72.), Borvető (87.)



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Összefoglaló hamarosan.

ELŐZMÉNYEK

Hat komoly hiányzója van a Mezőkövesdnek a mai mérkőzésen: az előző játéknapon mesterhármast szerző, a góllövőlistát 10 találattal vezető, a Vasastól kooperációs kölcsön keretében Kövesden szereplő Kovács Patrik nincs a keretben, s nem játszik a szintúgy vasasos Ottucsák György, Rab Bence és Mamusits Patrik. A kövesdiek állandó játékosai közül pedig Pintér Ádám és Lőrinczy Attila nem lép ma pályára.

A DVTK-nál az akadémia növendéke, Dojcsák Bence először védi az első csapat kapuját, Szatmári Csaba letöltötte öt sárga lapot követő automatikus eltiltását, viszont Bokros Szilárd sérülése nem jött rendbe, miként a két fiataL, Farkas Ruben és Szlifka Zsombor sem áll még rendelkezésre.



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három meccsét megnyerő Mezőkövesd Zsóry a legutóbb Feczkó Tamás irányításával első vereségét elszenvedő Diósgyőri VTK ellen.