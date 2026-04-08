Ezüstgerely: a szurkolói élmény, a közösséggé formálódás ábrázolása az idei pályázat célja

A pályázatot kiíró Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet szerdai közleménye szerint az idei Ezüstgerely olyan kérdésekre keresi választ, hogy mikor válik a néző puszta szemlélőből a küzdelmet formáló hajtóerővé és mi a közös a telt házas arénában és egy megyei meccsben?

A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának háttérintézménye közleményében kiemelte, arra ösztönzik az alkotókat, hogy fotókon és grafikai alkotásokban mutassák meg a küzdőtér és a lelátó közötti láthatatlan kapcsolatot, a szurkolói élményt.

„Magyarország a pálya mellett, a lelátókon is igazi sportnemzet, a szurkolók olyan hangulatot varázsolnak a sporteseményekre, amelyről nemcsak a magyar versenyzők, hanem a legnagyobb külföldi kiválóságok is mindig elismerően szólnak. Úgy gondolom, a nézők biztatásából nyert erő nagyban hozzájárult sportolóink kiemelkedő eredményeihez, amelyek révén ott lehetünk a sportvilág élvonalában. Bízom benne, hogy az Ezüstgerely művészeti pályázatnak köszönhetően láthatóvá válik ez az energia, és olyan alkotásokat mutathatunk be a nagyközönségnek, amelyek még több honfitársunkat tudják megnyerni a sportcsaládnak, akár verseny-, akár közösségi sportolóként” – idézte a közlemény Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárt, a bírálóbizottság elnökét.

A módszertani intézet emlékeztetett rá, hogy Budapest idén is több nagy nemzetközi sportesemények lesz a helyszíne, mivel például májusban a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének és szeptemberben az első atlétikai Világdöntőnek is otthont ad otthont. Éppen ezért a szurkolói élmény és a közösséggé formálódás ábrázolása a célja a pályázatnak.

A pályázatban – 2024-hez hasonlóan – „a kortárs művészeti közösség megszólítása és a fiatal alkotók támogatása érdekében” a művészeti képzés meghatározó intézményei, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE), a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), a Magyar Művészeti Akadémia (MMA), a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) és a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) vesznek részt szakmai együttműködő partnerként. Az általuk delegált szakemberek, művészek – köztük Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője – tagjai a bírálóbizottságnak, míg hallgatóik, ösztöndíjasaik meghívásával a pályázati anyagot is gazdagítják.

Az Ezüstgerely művészeti pályázaton csak a www.ezustgerely.hu oldalon elvégzett regisztrációt követően lehet részt venni, a pályamunkák négy kategóriában nyújthatók be: amatőr fotó, professzionális fotó és fotósorozat, valamint grafika. Az összdíjazás 8.7 millió forint, a legjobb alkotások pedig nyilvános kiállításon szerepelnek majd.

Az alkotások beadási határideje: 2026. október 30.