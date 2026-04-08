112 sportpálya kap rekortán borítást az Aktív Magyarország program támogatásával

Az aktív Magyarországért felelős államtitkárság szerdai tájékoztatása szerint a kormány három év alatt háromszorosára növelte az Aktív Magyarország program költségvetését, ennek köszönhetően új programokat is meg tudtak hirdetni. Magyarországon számos önkormányzati fenntartású közösségi, valamint iskolai sportpálya erősen leromlott, rossz állapotban van. Ezért az aktív Magyarországért felelős államtitkárság 50 százalékos támogatással meghirdette a Közösségi Sportpálya-felújítási Programot, valamint az Iskolai Sportpálya-felújítási Programot. Ennek köszönhetően az idén 112 leromlott sportpálya újul meg, és kap rekortán borítást.

A két program célja a meglévő kültéri közösségi és iskolai sportpályák korszerűsítése, amelyek során a pályák a biztonságosabb sportolás érdekében rekortán borítást kapnak. A támogatás mértéke 50 százalékos, a költségek másik felét a jelentkezőknek kell biztosítaniuk. Egy kosárlabdapálya felújításához 15 millió forint, míg egy kézilabdapálya korszerűsítéséhez 25 millió forint támogatást biztosít az Aktív Magyarország program.

A felhívások várakozáson felüli érdeklődést váltottak ki, összesen 164 kérelem érkezett, több mint 3.5 milliárd forint támogatási igénnyel. Az államtitkárság ezért átcsoportosításokkal megháromszorozta az eredetileg tervezett keretösszeget, és megkereste a Magyar Labdarúgó Szövetséget, amely vállalta, hogy saját vagyonából 200 millió forint forrással 11 sportpálya felújításához járul hozzá. Ennek köszönhetően több mint négymilliárd forint értékben 112 sportpálya újul meg idén, ebből 1.85 milliárd forint az állami támogatás és 200 millió forint az MLSZ támogatása. Az önerőt önkormányzatok, iskolafenntartók, alapítványok biztosították.

A Klebelsberg Központ is vállalta 22 tankerületi intézmény fejlesztésének megvalósítását. „Kiváló lehetőség, hogy az érintett iskolák új sportpályával gazdagodjanak, ezzel a fejlesztéssel, a most kialakításra kerülő sportpályák segítenek magas szinten biztosítani a gyermekek mindennapos testnevelését. A tanulók jó levegőn tudnak sportolni a testnevelés órákon, és a délutáni szabadidőt is rendezett körülmények között tudják a szabadban eltölteni” – fogalmazott Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár közölte, ezt a programot a jövőben is folytatni fogják, hogy a gyerekek és a sportolni szeretők vonzó, biztonságos körülmények között mozoghassanak.